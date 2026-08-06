7 objetos inesperados que se pueden limpiar en el lavarropas, según expertos

La máquina permite higienizar objetos cotidianos más allá de la ropa si se respetan materiales y etiquetas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La máquina no se limita a la ropa. 7 objetos de uso cotidiano también pueden limpiarse en el lavarropas si se respetan la etiqueta del fabricante, el tipo de material y el programa adecuado.

Un artículo de Good Housekeeping reunió esa lista y la contrastó con pautas de higiene textil de organismos técnicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que los artículos lavables deben tratarse según las instrucciones del fabricante y secarse por completo. La literatura científica reunida en PubMed Central (PMC) añade que la eficacia del lavado depende de la combinación de acción mecánica, detergente y temperatura.

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1. Forros de cortina de baño

Los forros de cortina de baño acumulan jabón y suciedad superficial y suelen tolerar agua fría o tibia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los forros de cortina de baño acumulan restos de jabón, humedad y suciedad superficial. Se indicó que muchos modelos plásticos pueden lavarse con agua fría o tibia, en ciclo delicado y con detergente suave. Los CDC recuerdan que la limpieza remueve residuos y parte de los gérmenes presentes en materiales lavables.

El cuidado principal llega al final del ciclo. El secado al aire resulta la opción más segura para este tipo de pieza, ya que el calor alto puede deformar o derretir ciertos plásticos.

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2. Bolsas reutilizables de supermercado

Las bolsas reutilizables concentran derrames y contacto con alimentos y requieren revisión de la etiqueta antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolsas reutilizables transportan alimentos, envases y derrames. Las de lona suelen tolerar el lavado y que muchas versiones de nailon o poliéster también resisten un ciclo suave con detergente neutro. La regla central consiste en revisar la etiqueta de cuidado antes del lavado, ya que no todos los recubrimientos responden igual.

Las guías de los CDC sobre textiles y superficies blandas recomiendan lavar estos artículos según las instrucciones del fabricante y secarlos por completo. El secado total ayuda a limitar olores y humedad persistente.

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3. Zapatillas de lona

Las zapatillas de lona se protegen mejor con bolsa de malla, sin cordones ni plantillas durante el ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zapatillas de lona suelen admitir el lavarropas, aunque con resguardos. Se aconsejó colocarlas dentro de una bolsa de malla, retirar cordones y plantillas, y limpiar esas partes por separado. El objetivo es reducir el roce y conservar la forma del calzado.

La revisión técnica publicada en PMC sobre higiene del lavado describe que la agitación y el detergente favorecen el desprendimiento de suciedad adherida. Un ciclo suave con detergente neutro puede remover barro, polvo y manchas superficiales, aunque el resultado depende del tinte y de los adhesivos. El secado al aire reduce el riesgo de contracción.

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4. Guantes de cocina y agarraderas

Guantes de cocina y agarraderas juntan grasa y restos de comida y pueden requerir tratamiento previo de manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guantes de cocina y agarraderas concentran grasa, salpicaduras y restos de alimentos. Muchas piezas de tela admiten agua tibia y ciclo normal o suave, con tratamiento previo sobre la mancha si hace falta. Los CDC recomiendan seguir siempre la etiqueta del producto.

Un estudio difundido por PMC sobre riesgos microbiológicos en el lavado doméstico concluyó que las telas con suciedad intensa pueden requerir detergentes de mayor desempeño y secado completo. En cocina, esa precaución adquiere valor por el contacto frecuente con utensilios y superficies.

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5. Almohadas de cama

Las almohadas lavables acumulan transpiración y residuos orgánicos y conviene limpiarlas cada tres a seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las almohadas acumulan transpiración, células cutáneas y ácaros con el paso del tiempo. Muchas almohadas con relleno de algodón, pluma, plumón o fibra sintética pueden lavarse en ciclo suave. Las de látex y espuma viscoelástica suelen perder su forma con agua y centrifugado, de modo que la etiqueta define casi toda la decisión de lavado.

Los CDC recomiendan tratar la ropa de cama según las instrucciones del fabricante y completar el secado. La evidencia reunida en PMC sostiene que la temperatura y el detergente influyen en la reducción microbiana. Lavarlas cada tres a seis meses ayuda a controlar residuos orgánicos y olores.

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6. Peluches

Los peluches se lavan con mayor seguridad dentro de una funda, sin piezas electrónicas ni componentes frágiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peluches combinan tela, relleno y, a veces, componentes delicados. Good Housekeeping recomendó verificar que no contengan piezas electrónicas ni microesferas de espuma y colocarlos dentro de una funda de almohada. Ese paso reduce la fricción y protege costuras.

Las pautas de los CDC para juguetes y superficies blandas indican que los objetos textiles lavables deben seguir las instrucciones del fabricante. En juguetes de tela, el secado completo resulta clave para evitar humedad retenida en el relleno. Si hay roturas o accesorios rígidos, conviene optar por limpieza localizada.

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7. Alfombras o mats de bañera

Los mats de bañera pueden lavarse con toallas para equilibrar la carga y reducir el golpe de las ventosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mats de bañera de plástico o goma reciben agua y jabón todos los días, pero no siempre entran en la rutina de lavado. Muchos modelos pueden limpiarse en ciclo suave, con agua fría y detergente neutro, idealmente junto con toallas para equilibrar la carga. Ese detalle reduce el impacto de las ventosas contra la máquina.

La razón sanitaria es simple. La humedad favorece la formación de moho y residuos en la cara apoyada sobre la bañera. Los CDC señalan que la limpieza remueve suciedad e impurezas y que el secado completo ayuda a cortar la persistencia de agua. Colgar el mat después del lavado permite un secado más uniforme.

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