"Ear seeding": la técnica milenaria que estimula el nervio vago desde la oreja

El ear seeding posiciona a la siembra auricular como alternativa complementaria sin agujas para el estrés, el dolor crónico y los trastornos del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una práctica milenaria de la medicina china tradicional gana terreno en occidente como alternativa complementaria de bajo costo y sin agujas para el manejo del estrés, el dolor crónico y los trastornos del sueño. Se trata del “ear seeding”, que consiste en colocar pequeñas semillas sobre puntos específicos de la oreja que, según la auriculoterapia, corresponden a distintos órganos y sistemas del cuerpo.

La auriculoterapia asocia puntos del pabellón auditivo con órganos y sistemas del cuerpo para buscar efectos sobre el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas, que provienen tradicionalmente de la planta Vaccaria y hoy también se fabrican en acero o con baño de oro de 24 quilates, se adhieren con cinta adhesiva y permanecen en su lugar durante varios días. La persona las presiona con suavidad a lo largo del día para mantener la estimulación.

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La práctica no es nueva. En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó en Lyon, Francia, un grupo de trabajo para estandarizar la nomenclatura de los puntos auriculares, lo que derivó en el reconocimiento internacional de 43 puntos de consenso —entre ellos el Shenmen, asociado al alivio del estrés— y sentó las bases científicas de la auriculoterapia como terapia de estimulación del sistema nervioso periférico.

Qué dice la ciencia

La aplicación se realiza con cinta adhesiva y se mantiene entre cuatro y siete días con estimulación mediante presión suave durante el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés académico en la auriculoterapia creció de forma sostenida en los últimos años. Una revisión sistemática publicada en PubMed en 2025, que analizó 42 estudios, concluyó que la acupresión auricular —la misma base del “ear seeding”— “tiene efectos positivos sobre el dolor relacionado con el cáncer, la fatiga, los trastornos del sueño, la ansiedad y los síntomas inducidos por la quimioterapia”.

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El mecanismo propuesto implica la estimulación del nervio vago auricular, cuyos impulsos alcanzan el núcleo del tracto solitario y, desde allí, proyecciones hacia el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal.

La Organización Mundial de la Salud impulsó en 1990 un consenso en Lyon para estandarizar la nomenclatura de puntos auriculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones publicadas en Frontiers in Neuroscience advierten que “aunque algunos estudios reportan resultados positivos, otros no demuestran eficacia significativa frente a tratamientos placebo”, por lo que los beneficios observados deben considerarse promisorios antes que definitivos. La heterogeneidad de los protocolos y el tamaño reducido de las muestras son las principales limitaciones que señalan los expertos.

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La Universidad de Southern Cross (Australia) precisa que las áreas donde la evidencia resulta más consistente son la reducción del dolor, ansiedad y mejora del sueño, y que el “ear seeding” funciona mejor como tratamiento de apoyo junto a otras terapias, antes que como intervención única.

Para qué se usa y cómo se aplica

El mecanismo propuesto describe la estimulación del nervio vago auricular y su conexión con circuitos cerebrales vinculados a la regulación emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica clínica, un profesional de MCT realiza una consulta breve antes de colocar las semillas. A partir de las necesidades de cada persona —sueño, estrés, digestión, energía, tensión muscular— elige una constelación de puntos diferente. Las semillas se mantienen activas durante 4 a 7 días y soportan el contacto con el agua.

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Un artículo de Fashion Journal Australia describió la experiencia en The Melbourne Apothecary, una clínica ubicada en Bourke Street, Melbourne. La acupunturista Grace Hermocilla seleccionó seis puntos para trabajar sobre cefaleas tensionales, niebla mental y congestión.

Investigaciones señalan resultados mixtos frente a placebo y advierten limitaciones por protocolos heterogéneos y muestras pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carly Woods, naturópata y directora del centro, explicó al medio que el “ear seeding” actúa como “una pequeña pausa en el día, un momento para chequear la salud mientras se vive algo visualmente bello y ponible”.

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La práctica no involucra perforación de la piel, no interactúa con medicamentos y registra una tasa baja de efectos adversos.

La Healthline Medical Network, con revisión de profesionales clínicos, señala que los efectos secundarios reportados son leves —sensibilidad o irritación en la zona— y de resolución rápida. Las personas gestantes deben consultar a un profesional antes de utilizarla.

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