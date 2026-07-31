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Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

El plato combina piezas doradas con ajo, ramas frescas y jugo cítrico, y se termina con una salsa perfumada en sartén, ideal para una comida casera sin complicaciones en cualquier época del año

Pollo entero asado en un plato con ramas de romero fresco, rodajas de limón caramelizadas, trozos de patata y una cabeza de ajo asada sobre un mantel de lino.
El pollo al romero con limón es un clásico de la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un clásico de la mesa argentina, el pollo al romero con limón, despierta recuerdos familiares en cada bocado y se presta para esos días en los que se busca algo sabroso sin complicaciones.

En Argentina, este plato suele aparecer tanto en el verano junto a una ensalada fresca como en invierno acompañado de papas doradas. Es ideal para quienes buscan una receta rápida, accesible y con ese toque casero que nunca pasa de moda.

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Receta de pollo al romero con limón

El pollo al romero con limón consiste en piezas de pollo doradas y cocidas en una mezcla de jugo de limón, ramas de romero fresco y un toque de ajo. El resultado es una carne jugosa y perfumada, perfecta para una comida cotidiana pero especial.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 4 patas o pechugas de pollo (pueden ser trozadas)
  • 2 ramas de romero fresco
  • 1 limón (jugo y ralladura)
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
Patas y pechugas de pollo crudo sobre una tabla de madera, con ramas de romero, limones enteros y cortados, ajos, sal, pimienta negra, aceite y un paño.
La combinación de pollo, romero fresco y limón define la base de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso

  1. Secar las piezas de pollo y salpimentar.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
  3. Dorar el pollo de ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado. El dorado inicial es clave para sellar los jugos.
  4. Bajar el fuego a medio, agregar el ajo picado y las ramas de romero.
  5. Incorporar el jugo de limón y la ralladura. Tapar y cocinar 15 minutos, girando el pollo a mitad de cocción.
  6. Verificar que el pollo esté bien cocido antes de retirar (los jugos deben salir claros al pinchar).
  7. Servir caliente, bañando con la salsa de limón y romero que queda en la sartén.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 33 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de consumir.

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