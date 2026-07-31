Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

El pollo al romero con limón es un clásico de la mesa argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un clásico de la mesa argentina, el pollo al romero con limón, despierta recuerdos familiares en cada bocado y se presta para esos días en los que se busca algo sabroso sin complicaciones.

En Argentina, este plato suele aparecer tanto en el verano junto a una ensalada fresca como en invierno acompañado de papas doradas. Es ideal para quienes buscan una receta rápida, accesible y con ese toque casero que nunca pasa de moda.

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Receta de pollo al romero con limón

El pollo al romero con limón consiste en piezas de pollo doradas y cocidas en una mezcla de jugo de limón, ramas de romero fresco y un toque de ajo. El resultado es una carne jugosa y perfumada, perfecta para una comida cotidiana pero especial.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

4 patas o pechugas de pollo (pueden ser trozadas)

2 ramas de romero fresco

1 limón (jugo y ralladura)

2 dientes de ajo

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

La combinación de pollo, romero fresco y limón define la base de la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso

Secar las piezas de pollo y salpimentar. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dorar el pollo de ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado. El dorado inicial es clave para sellar los jugos. Bajar el fuego a medio, agregar el ajo picado y las ramas de romero. Incorporar el jugo de limón y la ralladura. Tapar y cocinar 15 minutos, girando el pollo a mitad de cocción. Verificar que el pollo esté bien cocido antes de retirar (los jugos deben salir claros al pinchar). Servir caliente, bañando con la salsa de limón y romero que queda en la sartén.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 2 g

Proteínas: 33 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de consumir.