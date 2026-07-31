Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

Un clásico de la mesa argentina, el pollo al romero con limón, despierta recuerdos familiares en cada bocado y se presta para esos días en los que se busca algo sabroso sin complicaciones.
En Argentina, este plato suele aparecer tanto en el verano junto a una ensalada fresca como en invierno acompañado de papas doradas. Es ideal para quienes buscan una receta rápida, accesible y con ese toque casero que nunca pasa de moda.
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Receta de pollo al romero con limón
El pollo al romero con limón consiste en piezas de pollo doradas y cocidas en una mezcla de jugo de limón, ramas de romero fresco y un toque de ajo. El resultado es una carne jugosa y perfumada, perfecta para una comida cotidiana pero especial.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 patas o pechugas de pollo (pueden ser trozadas)
- 2 ramas de romero fresco
- 1 limón (jugo y ralladura)
- 2 dientes de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer pollo al romero con limón, paso a paso
- Secar las piezas de pollo y salpimentar.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto.
- Dorar el pollo de ambos lados durante 3 a 4 minutos por lado. El dorado inicial es clave para sellar los jugos.
- Bajar el fuego a medio, agregar el ajo picado y las ramas de romero.
- Incorporar el jugo de limón y la ralladura. Tapar y cocinar 15 minutos, girando el pollo a mitad de cocción.
- Verificar que el pollo esté bien cocido antes de retirar (los jugos deben salir claros al pinchar).
- Servir caliente, bañando con la salsa de limón y romero que queda en la sartén.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 2 g
- Proteínas: 33 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dura hasta 3 días en recipiente hermético. Puede freezarse hasta 2 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de consumir.
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