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El Salvador recibirá 10 millones de euros del programa Genera+ para a proyectos ambientales

La iniciativa impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco de Desarrollo Alemán financiará a Oxfam, FUNDESYRAM y EDUCO para acciones de desarrollo sostenible en Ahuachapán

La cooperación de la UICN y del KfW financiará a Oxfam, FUNDESYRAM y EDUCO para ejecutar acciones de seguridad alimentaria y biodiversidad, con alcance previsto para más de 15 mil habitantes (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cooperación de la UICN y del KfW financiará a Oxfam, FUNDESYRAM y EDUCO para ejecutar acciones de seguridad alimentaria y biodiversidad, con alcance previsto para más de 15 mil habitantes (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
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La Cancillería salvadoreña participó en el lanzamiento de subproyectos de la iniciativa ambiental Genera+, impulsada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el programa apoyará en El Salvador con 10 millones de euros (aproximadamente a 11,450,500 dólares estadounidenses) a organizaciones que trabajarán en protección de recursos naturales y desarrollo sostenible.

En el país, el financiamiento se destinará a las organizaciones Oxfam, a la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM) y a la Fundación Educación y Cooperación (EDUCO), con acciones orientadas a beneficiar a más de 15 mil personas en los distritos de Jujutla, San Pedro Puxtla, Guaymango y San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán.

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La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que Genera+ “no es solo una intervención técnica; es una respuesta estratégica a la vulnerabilidad climática de nuestra región”, y afirmó que el enfoque en seguridad alimentaria, soluciones basadas en la naturaleza y gobernanza local buscará llevar beneficios de conservación a comunidades vulnerables.

También agradeció a los cooperantes y señaló que el proyecto se construyó “bajo un modelo participativo y transparente”, señala la publicación de este miércoles de la Cancillería.

La cooperación de la UICN y del KfW financiará a Oxfam, FUNDESYRAM y EDUCO para ejecutar acciones de seguridad alimentaria y biodiversidad, con alcance previsto para más de 15 mil habitantes (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La cooperación de la UICN y del KfW financiará a Oxfam, FUNDESYRAM y EDUCO para ejecutar acciones de seguridad alimentaria y biodiversidad, con alcance previsto para más de 15 mil habitantes (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Alcance regional del programa

La iniciativa prevé subproyectos en seguridad alimentaria, uso sostenible de recursos naturales y biodiversidad en El Salvador, Guatemala y Honduras, mediante alianzas con organizaciones de la sociedad civil.

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En el acto participaron el representante regional de KfW Alex Elhert, la representante regional de UICN Úrsula Parrilla, autoridades diplomáticas de Alemania y técnicos de las organizaciones salvadoreñas beneficiadas.

No es la primera vez que el organismo coopera con naciones centroamericanas. Destaca el caso de Costa Rica, cuando en 2025 se cooperó para la planificación de los territorios rurales bajo enfoque de cambio climático.

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la UICN presentaron el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial 2024-2030. Este instrumento estableció las líneas estratégicas orientadas a fomentar el crecimiento integral y sostenible de los 29 territorios rurales de Costa Rica.

La Cancillería informa que Genera+ apoyará a más de 15 mil personas con fondos ambientales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
La Cancillería informa que Genera+ apoyará a más de 15 mil personas con fondos ambientales (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Se involucró la participación activa de diversas instituciones públicas y consejos territoriales de todo el país. Este enfoque reconoció la importancia de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para potenciar el bienestar social y la resiliencia ambiental.

De este modo, no solo se buscó disminuir los estragos ocasionados por fenómenos climáticos extremos, sino que también se fortaleció la capacidad de respuesta comunitaria mediante la conservación y restauración de servicios esenciales para la mitigación del riesgo de desastres.

En 2022 también destacaron la “diplomacia climática de Panamá: un modelo de conservación marina. Se destacó que el océano está intrínsecamente ligado a la identidad de Panamá, nación que se consolidó como guardiana de una de las vías interoceánicas más relevantes del planeta: el Canal de Panamá. El país operó (hasta ese año) la mayor flota de marina mercante del mundo y la mayoría de los panameños dependieron del océano en su cotidianidad de una u otra forma. Todas estas conexiones permitieron ejecutar acciones cuyo impacto trascendió las limitaciones iniciales de su tamaño geográfico.

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