El Salvador: Capturan a estudiante con droga en las afueras de un instituto de Zacatecoluca

La detención ocurrió en las afueras de un instituto de Zacatecoluca (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este miércoles sobre la detención de un estudiante de 18 años que portaba varias porciones de droga en las inmediaciones del Instituto Nacional José Simeón Cañas, en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este. El operativo tuvo lugar en horas de la mañana, momentos antes de que el joven ingresara a clases, según comunicó la corporación policial a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la información de la PNC, el detenido fue identificado como Josué E., alumno de bachillerato en la mencionada institución educativa.

Las autoridades le confiscaron siete porciones de marihuana, que llevaba consigo al momento de ser intervenido. La policía detalló que la captura se realizó como parte de las acciones preventivas que desarrolla en centros escolares de la zona, con el objetivo de combatir el consumo y distribución de sustancias ilícitas entre estudiantes.

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La PNC, que atribuyó el procedimiento a su estrategia de seguridad escolar, confirmó que el estudiante será remitido a las autoridades judiciales por el delito de posesión y tenencia de drogas. El comunicado oficial enfatizó: “Si te encontramos ilícitos, serás capturado y llevado ante la justicia. Pensalo bien”, remarcando la política de cero tolerancia frente a la portación de drogas en entornos educativos.

La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó a Josué E., un estudiante de 18 años, con siete porciones de marihuana en Zacatecoluca. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

Impacto del caso en la comunidad educativa

El caso ha generado atención en la comunidad educativa local. Las autoridades no proporcionaron información sobre si el joven actuaba solo o formaba parte de una red de distribución de estupefacientes en el ámbito escolar.

El delito de posesión y tenencia de drogas, según la legislación salvadoreña, puede conllevar sanciones penales que incluyen privación de libertad, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia incautada, así como la reincidencia o posible vinculación con otros delitos relacionados.

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En su mensaje público, la Policía Nacional Civil reiteró el llamado a la población estudiantil a evitar cualquier contacto con sustancias prohibidas y advirtió que mantendrá los operativos en centros educativos. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de la juventud salvadoreña”, subrayó la institución.

La PNC informó que el estudiante de bachillerato será remitido a las autoridades judiciales por posesión y tenencia de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales determinen las medidas que se aplicarán al joven. La Policía Nacional Civil indicó que continuará informando sobre el proceso y reforzando las labores de prevención en los centros de estudio de La Paz Este y otras regiones del país.

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“El joven, de 18 años, fue intervenido en las afueras del Nacional José Simeón Cañas, en La Paz Este, cuando iba a entrar a clases”, confirmó la PNC.

Caso de violencia en centro escolar

El pasado 22 de julio, la PNC informó sobre la detención de un adolescente de 15 años en Santa Ana Centro, tras un disparo con arma de fuego dentro de una escuela. El hecho, que causó preocupación en la comunidad educativa, dejó a un estudiante herido, quien fue trasladado a un hospital y se encuentra fuera de peligro, según comunicó la PNC en sus redes sociales.

Las autoridades escolares y la policía intervinieron de inmediato, asegurando la captura del menor para resguardar la seguridad de los estudiantes.