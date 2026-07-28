La IA se sumó a la búsqueda de la fórmula perfecta del chocolate resistente al calor

La investigación sobre chocolate se centra en modificar la estructura interna del producto para que resista el calor ambiental sin perder la experiencia sensorial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El desafío de crear un chocolate sólido fuera del refrigerador y que se funda en la boca moviliza a equipos científicos de diferentes países. Laboratorios en Europa y Estados Unidos exploran fórmulas para que el producto resista el calor ambiental y, aun así, conserve la experiencia sensorial que buscan los consumidores.

Según ScienceDaily, la investigación actual se centra en modificar la estructura interna del chocolate. Esto implica analizar cómo interactúan los ingredientes y cómo influyen factores como la humedad, la temperatura y la proporción de grasas en el resultado final. El objetivo es que el chocolate mantenga su forma incluso en ambientes cálidos, como un bolso, pero se derrita apenas entra en contacto con la lengua.

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La industria y la comunidad científica coinciden en que este avance requiere tanto innovación tecnológica como un conocimiento profundo de los procesos físico-químicos. Los equipos trabajan junto a fabricantes para desarrollar variantes que respondan a las necesidades de una cadena de distribución global y a consumidores cada vez más exigentes.

Los secretos detrás de la textura ideal

La Universidad de Guelph señaló que la textura ideal del chocolate depende del tipo de cristales de grasa presentes en la manteca de cacao - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate debe su atractivo a una combinación precisa de ingredientes y procesos. Expertos de la Universidad de Guelph en Canadá explicaron en un reporte citado por ScienceDaily que la clave reside en el tipo de cristales de grasa presentes en la manteca de cacao. Lograr la proporción adecuada permite que el producto se mantenga firme a temperaturas superiores a 30°C (86°F), pero que se deshaga rápidamente al entrar en contacto con la boca, donde la temperatura ronda los 37°C (98,6°F).

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Las investigaciones mencionadas por The New York Times indican que modificar la composición de las grasas vegetales o añadir microestructuras de almidón puede retrasar el punto de fusión sin alterar el sabor ni la suavidad característica del chocolate. De acuerdo con los investigadores, la estructura microscópica del chocolate determina su comportamiento térmico y su sensación en el paladar.

Además, la tecnología de encapsulación se presenta como una alternativa. Según la revista Scientific American, varios laboratorios estadounidenses trabajan con recubrimientos que protegen el chocolate de la humedad y del calor. Estos recubrimientos invisibles buscan evitar que el producto se derrita en la mano o en el bolso, pero permiten una rápida liberación del sabor al consumirlo.

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Desafíos industriales y el futuro del chocolate resistente al calor

Los estudios citados por The New York Times indican que cambiar las grasas vegetales o sumar microestructuras de almidón puede retrasar el punto de fusión del chocolate - (Gemini IA)

Las condiciones climáticas cambiantes y la logística global han incentivado a la industria a repensar la composición tradicional del chocolate. ScienceDaily destacó que, en regiones de clima cálido, la conservación de la textura representa un reto para la distribución y el almacenamiento.

Según datos recogidos por The New York Times, las ventas de chocolate en regiones cálidas han crecido más de un 15% en la última década, impulsadas por innovaciones que permiten mantener la calidad del producto durante el transporte y la venta minorista. Sin embargo, los especialistas advierten que el principal desafío sigue siendo lograr un equilibrio entre la resistencia al calor y la preservación del sabor auténtico.

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En declaraciones a Scientific American, representantes de la American Chemical Society (ACS) señalaron que la aceptación del consumidor depende de que el producto final conserve las características sensoriales originales. “Si el sabor o la textura cambian, el público lo percibe inmediatamente”, afirmó una portavoz de la ACS, citada por la publicación.

La búsqueda de la fórmula perfecta continúa en universidades y centros de investigación. Según ScienceDaily, los próximos pasos incluyen el desarrollo de grasas vegetales avanzadas y el uso de inteligencia artificial para modelar nuevas combinaciones moleculares, con el objetivo de ofrecer chocolates que se adapten a cualquier clima sin perder su atractivo original.

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