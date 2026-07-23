Receta de tarta de puerros con queso y panceta, rápida y fácil

La tarta de puerros con queso y panceta es el tipo de receta que suele aparecer en la mesa de cualquier casa argentina, ideal para esos días en los que se busca algo rico, fácil y rápido de preparar. Este plato brilla en reuniones familiares, picnics, almuerzos de oficina o cualquier cena improvisada.
Su popularidad se debe a su versatilidad y a la facilidad con que se adapta tanto a la cocina cotidiana como a ocasiones especiales. Aunque es muy común en la región pampeana, se disfruta en todo el país y es una de las tartas saladas más queridas en la gastronomía local.
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Receta de tarta de puerros con queso y panceta
La tarta de puerros con queso y panceta consiste en una base de masa (puede ser casera o comprada), cubierta con un relleno de puerros rehogados, panceta dorada y queso, unidos con huevo y crema o leche para lograr una textura suave y cremosa. El secreto está en lograr el punto justo de los puerros y un dorado atractivo en la panceta.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (tipo criolla o de hojaldre)
- 3 puerros grandes (solo la parte blanca y verde clara)
- 150 gr de panceta ahumada en tiras o cubos
- 200 gr de queso cremoso o mozzarella
- 3 huevos
- 150 ml de crema de leche (o leche entera)
- 1 cebolla chica (opcional, para sabor extra)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva
- Sal y pimienta negra a gusto
- Nuez moscada (opcional, una pizca)
Cómo hacer tarta de puerros con queso y panceta, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
- Limpiar y cortar los puerros en rodajas finas. Si usás cebolla, picarla bien chiquita.
- En una sartén amplia, calentar el aceite y rehogar la cebolla (si usás) y los puerros con una pizca de sal durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernos y apenas dorados. Reservar.
- En la misma sartén, dorar la panceta hasta que quede crocante. Escurrir el exceso de grasa.
- En un bol grande, batir los huevos con la crema de leche (o leche), salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada.
- Agregar el queso cortado en cubos, los puerros, y la panceta dorada. Mezclar bien.
- Forrar una tartera (de 24 a 28 cm) con uno de los discos de masa. Pinchar la base con tenedor.
- Volcar el relleno sobre la masa y distribuir parejo.
- Cubrir con el otro disco de masa o dejar abierta (tipo quiche). Si cubrís, hacer un repulgue y pinchar la tapa.
- Llevar al horno por 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. El secreto: el punto de cocción es clave; el relleno debe cuajar pero no secarse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno moderado unos minutos para que recupere textura.
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