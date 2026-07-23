Receta de tarta de puerros con queso y panceta, rápida y fácil

La tarta de puerros con queso y panceta es una receta habitual en la mesa de muchas casas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de puerros con queso y panceta es el tipo de receta que suele aparecer en la mesa de cualquier casa argentina, ideal para esos días en los que se busca algo rico, fácil y rápido de preparar. Este plato brilla en reuniones familiares, picnics, almuerzos de oficina o cualquier cena improvisada.

Su popularidad se debe a su versatilidad y a la facilidad con que se adapta tanto a la cocina cotidiana como a ocasiones especiales. Aunque es muy común en la región pampeana, se disfruta en todo el país y es una de las tartas saladas más queridas en la gastronomía local.

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Receta de tarta de puerros con queso y panceta

La tarta de puerros con queso y panceta consiste en una base de masa (puede ser casera o comprada), cubierta con un relleno de puerros rehogados, panceta dorada y queso, unidos con huevo y crema o leche para lograr una textura suave y cremosa. El secreto está en lograr el punto justo de los puerros y un dorado atractivo en la panceta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (tipo criolla o de hojaldre)

3 puerros grandes (solo la parte blanca y verde clara)

150 gr de panceta ahumada en tiras o cubos

200 gr de queso cremoso o mozzarella

3 huevos

150 ml de crema de leche (o leche entera)

1 cebolla chica (opcional, para sabor extra)

2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva

Sal y pimienta negra a gusto

Nuez moscada (opcional, una pizca)

Los ingredientes detallan las cantidades de masa, puerros, panceta ahumada y queso para la tarta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de puerros con queso y panceta, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Limpiar y cortar los puerros en rodajas finas. Si usás cebolla, picarla bien chiquita. En una sartén amplia, calentar el aceite y rehogar la cebolla (si usás) y los puerros con una pizca de sal durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernos y apenas dorados. Reservar. En la misma sartén, dorar la panceta hasta que quede crocante. Escurrir el exceso de grasa. En un bol grande, batir los huevos con la crema de leche (o leche), salpimentar y sumar una pizca de nuez moscada. Agregar el queso cortado en cubos, los puerros, y la panceta dorada. Mezclar bien. Forrar una tartera (de 24 a 28 cm) con uno de los discos de masa. Pinchar la base con tenedor. Volcar el relleno sobre la masa y distribuir parejo. Cubrir con el otro disco de masa o dejar abierta (tipo quiche). Si cubrís, hacer un repulgue y pinchar la tapa. Llevar al horno por 30 minutos o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. El secreto: el punto de cocción es clave; el relleno debe cuajar pero no secarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno moderado unos minutos para que recupere textura.