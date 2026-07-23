Cómo las empresas argentinas capitalizan el talento senior en la era de la inteligencia artificial

La experiencia de los profesionales mayores de 55 años se consolida como un activo estratégico en el mercado laboral argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos más recientes muestran un cambio de paradigma en el mercado laboral: las organizaciones que mejor integran a los profesionales mayores de 55 años logran capitalizar el conocimiento y el criterio que solo otorgan los años. Hoy, la adaptabilidad y la energía no se miden por la edad, sino por la capacidad de aprender y aportar valor real cuando la automatización redefine tareas y roles.

La era de la inteligencia artificial deja al descubierto una pregunta clave: ¿quién decide cuando la información es incompleta y el contexto complejo? La respuesta reside en el talento senior, cuyo aporte se vuelve irremplazable para tomar decisiones estratégicas.

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El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ Generación Silver 2026 elaborado porGreat Place To Work® Argentina, documenta cómo las compañías que generan espacios de confianza y participación para este segmento obtienen una ventaja competitiva concreta.

Las empresas líderes integran el conocimiento senior para fortalecer la toma de decisiones en contextos complejos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Generación Silver, como se denomina a los trabajadores de 55 años o más, representa representa el 20% de la dotación en las empresas que participaron del ranking elaborado por Great Place To Work® Argentina.

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Este grupo mantiene una trayectoria activa, participa en roles de conducción y presenta niveles de favorabilidad entre 5 y 7 puntos por encima del promedio general de sus propias organizaciones, según el relevamiento de Great Place To Work® Argentina. La brecha más significativa no está entre generaciones, sino entre las organizaciones que logran capitalizar la experiencia y aquellas que la desaprovechan.

El reconocimiento, la equidad y el sentido de pertenencia son los factores que marcan la diferencia. Cuando el talento senior recibe oportunidades reales de desarrollo, mentoría y participación en decisiones clave, la cultura organizacional se fortalece y el compromiso crece de manera sostenida. Las cifras de satisfacción en las empresas destacadas superan los índices del mercado, y las historias detrás de estos resultados confirman el valor de integrar perspectivas multigeneracionales.

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El 20% de la dotación en compañías destacadas corresponde a la Generación Silver, superando la media del sector

Las mejores empresas para la Generación Silver en Argentina 2026

Banco Patagonia , en la categoría más de 1.000 empleados

SC Johnson , en la categoría de 1.000 a 251 empleados

Morel Vulliez, en la categoría de 250 a 51 empleados

Tonic3, en la categoría PyME

Banco Patagonia: más de 1.000 empleados

Banco Patagonia destaca por su política de inclusión activa y la valoración de la diversidad generacional (GPTW)

Banco Patagonia se consolidó como uno de los empleadores más destacados para la Generación Silver en el país. Con más de 2.800 colaboradores, la organización sostiene una política de inclusión activa y reconoce la diversidad como un factor clave para su estrategia competitiva.

Según datos de Great Place To Work® Argentina, el 88% de quienes trabajan en Banco Patagonia considera que es un excelente lugar para desarrollar su carrera, mientras que el 94% destaca la honestidad y ética de los líderes.

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En diálogo con Infobae, desde Banco Patagonia explicaron: “Promovemos que cada persona viva la cultura organizacional, se sienta parte del equipo y tenga una experiencia laboral con propósito. Impulsamos una cultura de trabajo inclusiva que valora la experiencia, el conocimiento y la trayectoria de las personas en todas las etapas de su vida laboral. Para ello, tenemos prácticas que favorecen la igualdad de oportunidades en los procesos de desarrollo, capacitación y movilidad interna, independientemente de la edad”.

El 88% de los empleados considera que la Banco Patagonia es un excelente lugar para desarrollar su carrera (GPTW)

La entidad subrayó que “promovemos espacios de colaboración e intercambio entre generaciones que permiten potenciar el aprendizaje mutuo, la transferencia de conocimientos y la construcción de equipos más diversos y enriquecidos por distintas perspectivas. Creemos que el talento senior desempeña un rol clave en este proceso, contribuyendo no solo con su experiencia, sino también acompañando el desarrollo de otros colaboradores y fortaleciendo la cultura organizacional”.

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Respecto a la capacitación, desde Banco Patagonia señalaron que “el aprendizaje es un proceso continuo que acompaña a las personas durante toda su trayectoria profesional. Promovemos una cultura de desarrollo que impulsa la actualización permanente de conocimientos y habilidades, fortaleciendo la adaptabilidad y el crecimiento de nuestros equipos”.

La capacitación permanente y la movilidad interna son accesibles a colaboradores de todas las edades (GPTW)

La empresa ofrece programas formativos para todos sus colaboradores, independientemente de la etapa de su carrera, con contenidos que abarcan desde habilidades técnicas y digitales hasta liderazgo, sostenibilidad y competencias del futuro. Estas capacitaciones se articulan en alianza con instituciones educativas de referencia, lo que amplía el alcance y la calidad de los programas.

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Sobre la diversidad generacional, en Banco Patagonia afirman que la consideran “un activo que potencia a nuestros equipos. La convivencia de distintas generaciones enriquece la toma de decisiones, amplía las perspectivas y fortalece nuestra capacidad de innovar, promoviendo entornos de trabajo más colaborativos y dinámicos”. Consolidar una cultura inclusiva que reconozca y valore las contribuciones de cada persona es, para la organización, un elemento fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento del banco.

La transferencia de conocimientos entre generaciones potencia la innovación y la cohesión en los equipos (GPTW)

La apuesta de Banco Patagonia por la integración generacional no se limita a políticas formales, sino que se traduce en prácticas cotidianas y en una cultura donde la voz de los más experimentados es escuchada y reconocida. El resultado es una organización que no solo retiene talento, sino que lo desarrolla y lo convierte en referente para las nuevas generaciones que ingresan al sector financiero.

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SC Johnson: 1.000 a 251 empleados

SC Johnson promueve la integración de equipos multigeneracionales como parte de su cultura organizacional (GPTW)

En la categoría de 251 a 1.000 empleados, SC Johnson se distingue por su historia de más de 139 años como empresa familiar y por su capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

Con 625 colaboradores, la compañía prioriza la inclusión y el desarrollo de equipos multigeneracionales, promoviendo una cultura de respeto, ética y colaboración.

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El 87% de los colaboradores califica a la empresa como un excelente lugar para trabajar (GPTW)

El 87% de sus empleados considera que SC Johnson es un excelente lugar para trabajar, cifra que supera el promedio del mercado. La empresa mantiene una estructura equilibrada, donde el 32% de su plantilla tiene más de 45 años y el 21% supera los 20 años de antigüedad.

Este enfoque permite que el talento senior participe activamente en la transmisión de valores, la mentoría y la innovación. El 93% de los encuestados resalta el trato equitativo recibido, y el 91% valora la posibilidad de tomarse tiempo para atender asuntos personales, lo que refuerza el equilibrio entre vida laboral y familiar.

El trato equitativo y el equilibrio entre vida laboral y personal son valores centrales en la compañía (GPTW)

La organización fomenta el aprendizaje constante y la actualización tecnológica, integrando las perspectivas de diferentes generaciones para generar soluciones creativas y responder a los desafíos del sector.

La diversidad, entendida como un pilar central, fortalece la toma de decisiones y el sentido de pertenencia dentro de la compañía.

Morel Vulliez: 250 a 51 empleados

Morel Vulliez prioriza la capacitación continua y la integración de diferentes trayectorias laborales (Gptw)

Morel Vulliez, empresa dedicada al sector agropecuario, se destaca entre las firmas de hasta 250 empleados por su apuesta a la capacitación continua, la sostenibilidad y la innovación.

Con una plantilla compuesta por un 34% de trabajadores mayores de 45 años, la organización pone especial énfasis en el desarrollo de habilidades técnicas y en la transmisión de conocimiento entre generaciones.

El 96% de los empleados valora positivamente el ambiente de trabajo y el reconocimiento de la experiencia (Gptw)

El 96% de sus colaboradores considera que la empresa es un excelente lugar para trabajar, mientras que el 99% afirma recibir un trato respetuoso sin importar su posición. Los altos niveles de satisfacción se complementan con un ambiente donde la autenticidad y la colaboración son valores centrales.

Desde Morel Vulliez S.A. señalaron a Infobae que su estrategia para potenciar el desarrollo profesional de los empleados mayores de 55 años se basa en el reconocimiento del talento Silver como un activo estratégico.

“Diseñamos roles donde los colaboradores mayores de 55 años lideran la gestión de la confianza y la auditoría de procesos clave. Promovemos espacios donde se fomenta el bienestar integral y la valoración de su trayectoria, asegurando que sigan proyectando su desarrollo profesional dentro de una estructura que respeta sus tiempos, aporta flexibilidad y cuida su calidad de vida laboral”, expresaron desde la empresa.

Además, subrayaron el “acercamiento y vínculo diario con quienes fundaron esta empresa, con más de 30 años de experiencia en el sector”, un aspecto que consideran muy valorado por la Generación Silver.

La perspectiva senior impulsa la adopción de tecnologías y la resiliencia en el sector agropecuario (Gptw)

En cuanto a la capacitación, remarcaron que “derribamos activamente el sesgo de que la tecnología y la digitalización son exclusivas de las nuevas generaciones”. En esa línea, explicaron que diseñan “planes de formación específicos que incluyen herramientas digitales, sistemas de gestión del negocio y tecnologías aplicadas al agro, adaptando las metodologías de aprendizaje a un entorno colaborativo y de confianza”.

La empresa fomenta dinámicas de mentoreo cruzado, en las que “los jóvenes aportan agilidad tecnológica, el talento senior aporta visión de negocio y templanza”, lo que permite que el equipo de mayor trayectoria mantenga sus competencias actualizadas y siga liderando la transformación de la empresa.

Respecto a la diversidad generacional, desde Morel Vulliez sostienen: “La convivencia de diferentes edades enriquece la toma de decisiones: la audacia de los más jóvenes se potencia con la madurez y la lealtad institucional del talento senior. Esto impacta de forma directa en nuestro ambiente diario, consolidando un entorno de respeto mutuo, compañerismo y un profundo orgullo de pertenencia”. Para la compañía, “lograr que todas las generaciones se sientan escuchadas y valoradas es el motor que equilibra nuestra cultura del trabajo en el interior del país”.

Tonic3: PyME

Tonic3 implementa una gestión del talento basada en la diversidad generacional y el aprendizaje continuo (GPTW)

Tonic3, distinguida en la categoría PyME, representa un modelo innovador en la gestión del talento senior dentro de la industria digital.

En diálogo con Infobae, Pablo Sigler, founder & chairman de la compañía, sostuvo: “En Tonic3 creemos que el talento no tiene edad. Nuestra estrategia se basa en generar oportunidades de desarrollo para todas las personas, poniendo el foco en las capacidades, la experiencia y el potencial de cada profesional”.

El 83% de los colaboradores considera que la empresa es un excelente lugar para desarrollarse profesionalmente (GPTW)

Sigler recalcó que no buscan diseñar iniciativas aisladas para un grupo etario específico, sino construir “una cultura inclusiva donde cada persona pueda seguir creciendo y aportando valor en cualquier etapa de su carrera”.

Para la empresa, la diversidad generacional se traduce en resultados concretos: “Promovemos equipos diversos donde las distintas generaciones trabajan de manera colaborativa, combinando innovación con experiencia. Buscamos que nuestros colaboradores senior participen activamente en proyectos estratégicos, compartan su conocimiento con otros equipos y continúen desarrollando nuevas habilidades, especialmente en un contexto donde la tecnología evoluciona constantemente”.

El respeto y la inclusión permiten que cada empleado aporte desde su experiencia y potencial (GPTW)

El 83% de los empleados de Tonic3 considera que la empresa es un excelente lugar para trabajar, y el 100% afirma recibir un trato respetuoso y poder ser auténtico en su espacio laboral. El aprendizaje continuo es un pilar clave, disponible para todos los colaboradores, “independientemente de su edad o trayectoria”, según Sigler.

La capacitación incluye programas internos, acceso a nuevas herramientas, intercambio de conocimientos y un fuerte enfoque en tecnología e innovación. “El talento senior no solo incorpora nuevos conocimientos, sino que también enriquece el aprendizaje colectivo al compartir su experiencia y visión estratégica con otros miembros del equipo”, explicó.

El respeto y la inclusión permiten que cada empleado aporte desde su experiencia y potencial. El talento senior enriquece el aprendizaje colectivo y participa en proyectos estratégicos de innovación (GPTW)

Para Sigler, la combinación entre actualización constante y experiencia es uno de los principales motores de crecimiento de Tonic3.

“La diversidad generacional es uno de los pilares de nuestra cultura porque entendemos que la innovación surge cuando conviven perspectivas diferentes”, afirmó. El ambiente de trabajo, basado en el respeto, el aprendizaje mutuo y la inclusión, permite que “cada persona pueda aportar desde su recorrido profesional y seguir desarrollándose”.

La apuesta por la diversidad y el reconocimiento de la trayectoria convierten a Tonic3 en un referente para quienes buscan ambientes laborales flexibles, innovadores y orientados al crecimiento colectivo.

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver 2026 en Argentina, hacé click acá.