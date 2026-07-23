República Dominicana

Detuvieron a un fugitivo buscado desde 2021 tras tirotearse con policías en República Dominicana

El operativo se ejecutó en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, tras labores de inteligencia y seguimiento en la avenida Venezuela, y el sospechoso fue herido en la pierna izquierda al disparar contra agentes

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Las manos de un hombre con esposas de metal, en un entorno oscuro con una ventana borrosa con barrotes y un patrón de luz en la pared.
Osvaldo Alexander Mojica Brito tenía una orden de arresto por presunto homicidio y por violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 631-16 sobre armas y municiones./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional de República Dominicana detuvo en las últimas horas a Osvaldo Alexander Mojica Brito, conocido como “Bebé”, un fugitivo acusado de homicidio y buscado desde 2021.

La captura ocurrió durante un operativo policial en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde el sospechoso resultó herido tras enfrentar a tiros a los agentes.

Según la información oficial, la detención de Mojica Brito estuvo a cargo de agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (UCAPRE), en coordinación con la Dirección Nacional de la dependencia y operadores del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. El arresto se produjo en la avenida Venezuela, tras una labor de inteligencia, vigilancia y seguimiento.

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Sobre Mojica Brito pesaba una orden de arresto emitida en 2021 por su presunta responsabilidad en un homicidio, en violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

De acuerdo con el informe preliminar, al notar la presencia policial, el sospechoso abrió fuego usando una pistola Glock calibre 9 milímetros, que llevaba un cargador con 12 cápsulas. En su intento por escapar, abordó una camioneta Isuzu D-Max, pero resultó herido de bala en la pierna izquierda durante el intercambio de disparos.

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El sospechoso intentó escapar en una camioneta Isuzu D-Max y resultó herido en la pierna izquierda durante un intercambio de disparos con agentes policiales./ (Redes Diego Pesqueira)
El sospechoso intentó escapar en una camioneta Isuzu D-Max y resultó herido en la pierna izquierda durante un intercambio de disparos con agentes policiales./ (Redes Diego Pesqueira)

El detenido fue trasladado bajo custodia al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde recibe atención médica. Una vez dado de alta, quedará a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Las autoridades continúan investigando para determinar la posible vinculación de Mojica Brito con otros hechos delictivos.

El caso de “Bebé” no es el único episodio de arrestos destacados en lo que va de 2026. Las fuerzas de seguridad del país han intensificado la búsqueda y captura de prófugos considerados de alta peligrosidad, logrando detener a varios individuos requeridos por la justicia.

En enero de 2026, la Policía Nacional arrestó a Víctor Manuel Ramírez, alias “El Chino”, quien era buscado desde 2022 por su implicación en una serie de robos a mano armada en la capital y la provincia de San Cristóbal. Ramírez fue localizado tras un operativo en el sector Los Alcarrizos, donde intentó huir por los techos de varias viviendas antes de ser reducido por los agentes.

Otro caso relevante ocurrió en marzo, cuando fue capturado Felipe Antonio Guzmán, alias “El Ingeniero”, acusado de liderar una banda dedicada al secuestro y la extorsión en la región norte del país. Guzmán fue ubicado en una vivienda en Santiago, gracias a la colaboración de Interpol y la coordinación con autoridades extranjeras, ya que había intentado salir del país usando documentos falsos.

La captura de Osvaldo Alexander Mojica Brito se realizó, tras una labor de inteligencia, vigilancia y seguimiento. Al ser localizado, el sujeto disparó contra los agentes de la policía./ (Redes Diego Pesqueira)
La captura de Osvaldo Alexander Mojica Brito se realizó, tras una labor de inteligencia, vigilancia y seguimiento. Al ser localizado, el sujeto disparó contra los agentes de la policía./ (Redes Diego Pesqueira)

En junio, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) detuvo a Ricardo José Fernández, conocido como “El Ruso”, señalado como uno de los principales distribuidores de sustancias ilícitas en la zona este de la isla. Fernández fue aprehendido durante un operativo conjunto con organismos internacionales, después de varios meses de seguimiento.

Estos arrestos forman parte de un esfuerzo sostenido de las autoridades dominicanas para combatir la impunidad y perseguir a quienes intentan evadir a la justicia. Además, reflejan la efectividad de las labores de inteligencia y la cooperación interinstitucional tanto a nivel nacional como internacional.

La Policía Nacional reitera su compromiso de mantener la seguridad ciudadana y continuar con la búsqueda de prófugos peligrosos, invitando a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la localización de sospechosos.

Las investigaciones siguen abiertas para esclarecer la posible conexión de los detenidos con otros delitos y garantizar su sometimiento ante los tribunales.

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