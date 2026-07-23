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Receta de tarta de verduras y ricota con masa integral, rápida y fácil

Sabor casero, colores vivos y esa textura crujiente que invita a cortar una porción generosa. Un clásico que combina practicidad, nutrición y el placer de comer algo hecho en casa

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Mesa de madera con una tarta de verduras, ensalada en un bol, una cesta de pan, una jarra de limonada y platos con personas comiendo.
Masa integral, relleno fresco: la tarta que acompaña cualquier almuerzo argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de una tarta casera saliendo del horno que transforma cualquier día en una ocasión especial. El dorado de la masa integral y el relleno cremoso de verduras y ricota evocan tardes frescas, charlas en familia y esos momentos donde lo simple es sinónimo de felicidad.

En la mesa argentina, la tarta de verduras y ricota con masa integral es una protagonista versátil. Se disfruta tanto en almuerzos de oficina como en picnics al aire libre o cenas livianas. Esta versión, además de ser rápida y fácil, se adapta perfecto a quienes buscan comer rico sin resignar lo saludable.

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Receta de tarta de verduras y ricota con masa integral

La tarta de verduras y ricota con masa integral es una preparación salada que combina una base de masa integral fina y crocante con un relleno de verduras salteadas y ricota fresca. Ideal para incorporar vegetales y fibras, se puede comer caliente, tibia o fría.

Tiempo de preparación

Total: 55 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Manteca, huevo, cáscaras, sal, nuez moscada, zanahorias, cebolla, ajo, huevos, espinaca, pimiento rojo, ricota, crema agria, aceite, salero, pimentero.
Equilibrio perfecto entre verduras, ricota y una base crocante, en cada porción.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 250 g de harina integral fina
  • 80 g de manteca fría
  • 1 huevo
  • 60 ml de agua fría
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo pequeño
  • 250 g de espinaca fresca (o acelga)
  • 250 g de ricota
  • 3 huevos
  • 80 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta de verduras y ricota con masa integral, paso a paso

  1. Unir la harina integral con la manteca fría cortada en cubitos y la pizca de sal, hasta lograr un arenado.
  2. Agregar el huevo y el agua fría de a poco, trabajando la masa hasta formar un bollo tierno. No amasar de más. Llevar a la heladera por 15 minutos.
  3. Mientras tanto, rehogar la cebolla, la zanahoria rallada y el morrón picado en el aceite, hasta que estén tiernos. Agregar la espinaca picada y cocinar 2 minutos más, solo hasta que pierda volumen.
  4. Enfriar el salteado y mezclarlo con la ricota, los 3 huevos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
  5. Estirar la masa integral y forrar una tartera (22-26 cm). Pinchar la base con tenedor.
  6. Volcar el relleno sobre la base y emparejar con cuchara.
  7. Llevar al horno precalentado a 180°C durante 35 minutos, o hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
  8. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar, así los sabores se asientan y el corte sale prolijo.
  9. Consejo técnico: Si querés una base más crocante, podés hornear la masa sola 10 minutos antes de agregar el relleno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

Tarta de masa integral con corte que muestra relleno de ricota, calabacín, pimiento, espinaca y tomate cherry. Hojas de albahaca y tomate cherry cortado sobre madera.
La opción saludable que nunca falla: verduras de estación y ricota, en una masa 100% integral.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 27 g
  • Proteínas: 11 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 2 meses, cortada en porciones y envuelta en film.

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