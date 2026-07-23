Receta de tarta de verduras y ricota con masa integral, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de una tarta casera saliendo del horno que transforma cualquier día en una ocasión especial. El dorado de la masa integral y el relleno cremoso de verduras y ricota evocan tardes frescas, charlas en familia y esos momentos donde lo simple es sinónimo de felicidad.
En la mesa argentina, la tarta de verduras y ricota con masa integral es una protagonista versátil. Se disfruta tanto en almuerzos de oficina como en picnics al aire libre o cenas livianas. Esta versión, además de ser rápida y fácil, se adapta perfecto a quienes buscan comer rico sin resignar lo saludable.
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Receta de tarta de verduras y ricota con masa integral
La tarta de verduras y ricota con masa integral es una preparación salada que combina una base de masa integral fina y crocante con un relleno de verduras salteadas y ricota fresca. Ideal para incorporar vegetales y fibras, se puede comer caliente, tibia o fría.
Tiempo de preparación
Total: 55 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 250 g de harina integral fina
- 80 g de manteca fría
- 1 huevo
- 60 ml de agua fría
- 1 pizca de sal
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo pequeño
- 250 g de espinaca fresca (o acelga)
- 250 g de ricota
- 3 huevos
- 80 g de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
Cómo hacer tarta de verduras y ricota con masa integral, paso a paso
- Unir la harina integral con la manteca fría cortada en cubitos y la pizca de sal, hasta lograr un arenado.
- Agregar el huevo y el agua fría de a poco, trabajando la masa hasta formar un bollo tierno. No amasar de más. Llevar a la heladera por 15 minutos.
- Mientras tanto, rehogar la cebolla, la zanahoria rallada y el morrón picado en el aceite, hasta que estén tiernos. Agregar la espinaca picada y cocinar 2 minutos más, solo hasta que pierda volumen.
- Enfriar el salteado y mezclarlo con la ricota, los 3 huevos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
- Estirar la masa integral y forrar una tartera (22-26 cm). Pinchar la base con tenedor.
- Volcar el relleno sobre la base y emparejar con cuchara.
- Llevar al horno precalentado a 180°C durante 35 minutos, o hasta que la superficie esté firme y apenas dorada.
- Dejar reposar 10 minutos antes de cortar, así los sabores se asientan y el corte sale prolijo.
- Consejo técnico: Si querés una base más crocante, podés hornear la masa sola 10 minutos antes de agregar el relleno.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 270 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 27 g
- Proteínas: 11 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar hasta 2 meses, cortada en porciones y envuelta en film.
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