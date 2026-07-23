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Las 20 mejores empresas para trabajar para la Generación Silver en Argentina

El nuevo ranking de la consultora Great Place To Work destaca a las compañías que ofrecen condiciones laborales sobresalientes para mayores de 55 años. El relevamiento se basó en la opinión de los colaboradores senior

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Hombre maduro con cabello gris, actitud segura, apariencia elegante y natural mostrando confianza y sofisticación - (Imagen Ilustrativa Infobae).
La Generación Silver redefine el concepto de carrera laboral en la Argentina, prolongando su participación en roles clave (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las oficinas argentinas viven una transformación: cada vez más trabajadores mayores de 55 años ocupan roles clave y extienden su carrera profesional. Hoy, la talento silver está en el centro de la estrategia de las empresas líderes, que reconocen el valor de su experiencia y su capacidad de adaptación en un entorno desafiante.

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ Generación Silver 2026 de Great Place To Work® (GPTW) Argentina sobre los mejores lugares para trabajar para personas de 55 años o más muestra una tendencia nítida: las organizaciones que logran integrar y potenciar el talento senior obtienen mejores índices de confianza, innovación y compromiso.

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En esta edición participaron 63 organizaciones, se relevaron a unos 14.000 empleados, de las cuales 2.780 respuestas correspondieron a colaboradores de 55 años o más. Entre las participantes, 20 compañías lograron un lugar en la lista final.

El nuevo protagonismo de la experiencia senior

El nuevo ranking de Great Place To Work® Argentina destaca a las compañías que mejor integran el talento senior
El nuevo ranking de Great Place To Work® Argentina destaca a las compañías que mejor integran el talento senior

El informe de Great Place To Work® Argentina subraya que la Generación Silver ya no representa solo una etapa final en la vida laboral. Por el contrario, el segmento de trabajadores mayores de 55 años se sostiene y, en muchos casos, asume posiciones de decisión y liderazgo.

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La valorización del talento Silver se apoya en dos pilares: la adaptabilidad y la disposición para seguir aprendiendo.

Las empresas que sobresalen en el ranking desarrollan políticas de confianza y participación real. De acuerdo con Carlos Alustiza, CEO de la consultora, la clave está en “dar espacio y protagonismo a quienes tienen la experiencia para leer contextos y tomar decisiones complejas”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las empresas líderes valoran la experiencia y la capacidad de adaptación de los empleados senior en entornos desafiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados clave: confianza, reconocimiento y desarrollo

El estudio identifica que la brecha generacional se explica menos por la edad y más por el espacio de confianza que reciben los colaboradores senior. Los mayores de 55 años puntúan entre 5 y 7 puntos por encima del promedio general de sus organizaciones y hasta 20 puntos por encima del mercado nacional, especialmente en dimensiones como credibilidad, respeto y orgullo.

El informe también revela que el talento senior no se retira ni se reduce, sino que se recategoriza y accede a roles con mayor responsabilidad.

El informe señala que, al comparar con el mercado nacional, la mayor brecha se observa en la oportunidad de recibir un reconocimiento especial y en los ascensos otorgados por mérito. Aunque el trato hacia los colaboradores senior es correcto, el reconocimiento sistemático continúa como un aspecto a mejorar en el mercado.

El informe muestra que el compromiso de los colaboradores sigue una curva en U: la favorabilidad es alta en los primeros dos años, desciende a su punto más bajo entre los 2 y 5 años, y luego se recupera de manera sostenida, superando el nivel inicial recién después de los 16 años de antigüedad.

Además, la llegada de la inteligencia artificial y la automatización pone en primer plano el valor del criterio y la mentoría, atributos que la Generación Silver concentra.

Great Place To Work® evalúa cinco dimensiones fundamentales en su modelo: credibilidad, respeto, ecuanimidad, orgullo y compañerismo. Las empresas mejor posicionadas en el ranking demuestran coherencia entre el discurso y la acción, reconocen el esfuerzo y fomentan la participación de su talento senior en la toma de decisiones relevantes.

Hombre adulto mayor con gafas sentado frente a mesa con documentos, laptop, calculadora, taza. Fondo con estantes, carpetas y lámpara.
El 20% de la dotación en las empresas evaluadas corresponde a la Generación Silver, mostrando una estructura organizacional más diversa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En credibilidad, la experiencia de los trabajadores senior sirve como control de calidad para la gestión. El respeto se refleja en la posibilidad de ser escuchados y reconocidos. La ecuanimidad se relaciona con la justicia en ascensos y reconocimientos. El orgullo consolida la transmisión de la cultura organizacional a las nuevas generaciones. El compañerismo sostiene la colaboración entre pares, sin distinción de edad.

La rápida adopción de la inteligencia artificial transforma las tareas rutinarias y genera nuevas demandas en las organizaciones. El informe indica que el Ratio de Velocidad de Innovación (IVR) para la Generación Silver es de 5:2, lo que significa que por cada cinco colaboradores que innovan de manera sostenida, dos no lo hacen. Esto refleja que existe un espacio relevante para que las organizaciones avancen en la captura sistemática del aporte innovador del talento senior.

Las 20 mejores empresas para trabajar para la Generación Silver en Argentina

A continuación, el listado de las empresas destacadas en el ranking 2026, agrupadas por cantidad de colaboradores:

Más de 1.000 colaboradores

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  1. Banco Patagonia
  2. Aeropuertos Argentina
  3. Volkswagen Group Argentina
  4. Philip Morris International
  5. Celsur

Entre 251 y 1.000 colaboradores

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  1. SC Johnson
  2. itPatagonia
  3. Bagó
  4. AbbVie
  5. DP World

Hasta 250 colaboradores

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  1. Morel Vulliez
  2. Nubax
  3. Armored
  4. Pago Tic
  5. Data IQ

PyMEs

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  1. Tonic3
  2. Anita Vega
  3. Diversitas
  4. Wayne Group
  5. Emunah

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar para la Generación Silver 2026 en Argentina, hacé click acá.

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