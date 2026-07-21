Los 3 perfiles de personas que recurren a la mentira en la pareja: qué los diferencia y cuál preocupa más a los especialistas

Un estudio sobre mentiras en la relación de pareja sostuvo que la motivación del engaño aporta más información que su frecuencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mentir dentro de una relación de pareja suele interpretarse como un comportamiento uniforme, asociado únicamente a la cantidad de veces que ocurre.

Sin embargo, una investigación reciente plantea que no todas las mentiras responden a las mismas razones y que comprender la motivación puede aportar una mirada más precisa sobre la dinámica del vínculo.

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Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Journal of Social and Personal Relationships, liderado por los investigadores Tim Cole y Kellie Stonebrook, identificó tres perfiles psicológicos de personas que recurren al engaño en las relaciones sentimentales.

La investigación publicada en 2026 en Journal of Social and Personal Relationships identificó tres perfiles psicológicos vinculados a las mentiras en las relaciones sentimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo, difundido y analizado por el psicólogo Mark Travers para Forbes, concluyó que el objetivo de una mentira ofrece más información sobre la salud de la relación que la frecuencia con la que se produce.

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Cuáles son los 3 tipos de mentirosos en una relación

Para desarrollar la investigación, los autores encuestaron a 567 adultos estadounidenses que mantenían una relación romántica.

A cada participante se le consultó sobre siete posibles razones para ocultar o distorsionar información frente a su pareja: daño intencional, búsqueda de atención, evasión del conflicto, apaciguamiento emocional, encubrimiento de errores, protección de la privacidad y evasión sexual.

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La investigación evaluó desde las mentiras destinadas a evitar conflictos hasta aquellas vinculadas con la manipulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esas respuestas, el equipo aplicó un análisis de perfiles latentes, una técnica estadística que permitió identificar tres tipos de mentirosos diferenciados por la motivación detrás del engaño: la Pareja Transparente, el Calmador Estratégico y el Manipulador Instrumental.

1. Pareja Transparente

El primer perfil, denominado Pareja Transparente, representó aproximadamente el 38% de la muestra. Sus integrantes registraron bajos niveles de engaño en todas las categorías analizadas y tendieron a responder con honestidad incluso cuando la verdad podía resultar incómoda.

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De acuerdo con Travers, estas personas suelen afrontar las conversaciones difíciles sin recurrir al ocultamiento de información. El psicólogo también citó un estudio, según el cual quienes experimentan un mayor sentimiento de seguridad dentro de la relación presentan una menor inclinación a mentir.

La investigación indicó que la sinceridad de la Pareja Transparente se relaciona con una mayor seguridad y estabilidad emocional en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que, en estos casos, la sinceridad no necesariamente responde a una mayor disciplina o a una cuestión moral, sino a que la estabilidad emocional del vínculo reduce la necesidad de recurrir al engaño.

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2. Calmador Estratégico

El segundo perfil, llamado Calmador Estratégico, fue el más frecuente y reunió a casi la mitad de los participantes. Las personas de este grupo suelen mentir para evitar discusiones, proteger los sentimientos de la pareja o impedir que un conflicto vuelva a surgir.

En lugar de buscar un beneficio personal mediante el engaño, intentan preservar la armonía de la relación, aunque eso implique ocultar ciertos hechos o suavizar determinadas situaciones.

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Según explicó el psicólogo, investigaciones sobre regulación emocional interpersonal muestran que muchas parejas administran tanto sus propias emociones como las de la otra persona. Desde esa perspectiva, estas mentiras funcionan como una estrategia para reducir tensiones.

El perfil Calmador Estratégico fue el más frecuente y concentró a personas que mienten para evitar discusiones y proteger los sentimientos de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el estudio advirtió que ese comportamiento puede dejar sin resolver conflictos repetitivos cuando las conversaciones importantes se postergan de manera sistemática.

3. Manipulador Instrumental

El tercer perfil, identificado como Manipulador Instrumental, representó alrededor del 14% de la muestra y fue el que más llamó la atención de los investigadores.

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Las personas incluidas en este grupo registraron niveles elevados en todas las formas de engaño evaluadas. Entre sus conductas aparecen las mentiras destinadas a manipular la percepción de la pareja, provocar celos, captar atención o evitar tanto la cercanía emocional como la intimidad física.

De acuerdo con Forbes, este perfil mostró una asociación significativa con un apego inseguro y con rasgos de la denominada tétrada oscura de la personalidad, integrada por el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía y el sadismo.

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El Manipulador Instrumental reunió al 14% de la muestra y concentró las mentiras orientadas a controlar, provocar celos o evitar la intimidad emocional y física (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del psicólogo también mencionó un estudio de 2021 publicado en Personality and Individual Differences, que relacionó esos rasgos con una mayor propensión a mentir dentro de las relaciones de pareja.

Además, otra investigación difundida en 2025 por la revista Behavioral Sciences encontró que las personas con puntuaciones más altas en esas características suelen informar menores niveles de satisfacción en sus vínculos afectivos.

Qué aspecto permite diferenciar los tres perfiles

El principal aporte del estudio consiste en señalar que la motivación detrás de una mentira ofrece más información que la cantidad de veces que una persona engaña a su pareja.

Mientras la Pareja Transparente casi no recurre al engaño porque percibe seguridad en la relación, el Calmador Estratégico utiliza pequeñas omisiones o falsedades para evitar conflictos.

En cambio, el Manipulador Instrumental emplea la mentira como una herramienta para controlar, provocar o distanciarse emocionalmente de la otra persona. Según los investigadores, identificar esas diferencias permite comprender mejor el significado que adquieren estas conductas dentro de cada relación.