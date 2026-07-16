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El uso excesivo de pantallas puede reducir la concentración y alterar el vínculo entre padres e hijos

Investigaciones recientes asociaron el consumo elevado de dispositivos con riesgos cardiometabólicos en menores y advirtieron que funciones como el autoplay y el scroll infinito prolongan el tiempo de exposición de forma involuntaria

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Ilustración de una madre con el rostro iluminado por la pantalla de su celular, mientras su hijo triste espera su atención sentado en un sofá oscuro.
Los expertos recomiendan establecer límites al tiempo frente a pantallas y promover tiempo de calidad sin dispositivos para fortalecer la salud mental infantil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los riesgos físicos y cognitivos, el tiempo excesivo frente a las pantallas influye en la calidad de las relaciones familiares y el desarrollo socioemocional infantil. Una investigación reciente demostró que el uso frecuente del teléfono móvil por parte de los padres contribuye a una mayor inseguridad en el vínculo afectivo con sus hijos.

Los niños que perciben que sus padres prestan más atención a los dispositivos que a ellos tienden a sentirse ignorados y experimentan dificultades emocionales en el futuro. Al respecto, los expertos de Mayo Clinic enfatizan la importancia de establecer límites claros en el hogar para proteger el espacio familiar, sugiriendo medidas como eliminar la televisión de fondo durante las interacciones cotidianas y prohibir el uso de teléfonos en la mesa para priorizar la comunicación cara a cara.

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Por otro lado, la evidencia científica muestra que la exposición prolongada a entornos digitales altera la estructura y función cerebral en etapas clave del crecimiento. Un estudio desarrollado por investigadores del Cincinnati Children’s Hospital, basado en resonancias magnéticas en niños de 3 a 5 años, demostró que un mayor tiempo de pantalla se asocia con diferencias estructurales en el cerebro, específicamente un menor grosor cortical y menor profundidad de los surcos en la materia gris.

Estas alteraciones físicas afectan de manera directa áreas responsables del procesamiento de la atención, la empatía y las habilidades lingüísticas tempranas. Frente a estos hallazgos, los especialistas insisten en la necesidad de limitar el uso diario de dispositivos en la infancia y, en su lugar, priorizar actividades “analógicas” como la lectura compartida de libros físicos y el juego interactivo, esenciales para favorecer el desarrollo cognitivo y afectivo fuera del entorno digital.

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Cómo el tiempo frente a pantallas afecta la salud física

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La exposición prolongada a pantallas y el uso intensivo de redes sociales se asocian con cambios en la estructura y función cerebral, menor concentración y mayor impulsividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del tiempo frente a las pantallas se asocia con problemas físicos que afectan a diferentes rangos de edad. Un estudio realizado en Dinamarca encontró que niños y adolescentes que pasan más horas frente a dispositivos electrónicos presentan un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas, incluyendo presión arterial alta, colesterol elevado y resistencia a la insulina.

Además, la falta de sueño causada por el uso excesivo de dispositivos intensifica estos riesgos, ya que el tiempo dedicado a las pantallas suele restarse al descanso nocturno. Los expertos señalan que limitar el tiempo de ocio frente a pantallas durante la infancia y la adolescencia puede proteger la salud metabólica y cardiovascular a largo plazo.

En adultos, los efectos físicos más reportados incluyen visión borrosa, fatiga ocular y sequedad en los ojos. Además, la menor exposición a la luz natural, propia de quienes pasan muchas horas en interiores frente a dispositivos, está relacionada con problemas de salud mental como la depresión.

En promedio, los adultos estadounidenses dedican más de siete horas diarias a las pantallas, mientras que la Generación Z supera las nueve horas diarias. Esta tendencia priva al cuerpo de la luz solar necesaria para procesos biológicos clave, como la activación de la energía celular mediante la luz infrarroja cercana.

Pantallas y salud cognitiva: impacto en el cerebro y el bienestar mental

(Imagen Ilustrativa Infobae)
En adultos, la exposición prolongada a pantallas provoca visión borrosa, fatiga ocular y sequedad en los ojos, además de afectar la productividad laboral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de pantallas también afecta la salud cognitiva y el bienestar emocional. Diversos estudios internacionales han encontrado asociaciones entre un mayor tiempo en redes sociales y problemas como la depresión, ansiedad y una peor calidad del sueño.

Además, aunque la duración del sueño no siempre disminuye, la calidad del descanso sí se ve afectada negativamente por el uso intensivo de dispositivos electrónicos antes de dormir. Organismos como el NHS recomiendan evitar el uso de pantallas durante la hora previa al sueño, debido al efecto disruptor de la luz azul en el ciclo circadiano.

Por otro lado, el diseño de las plataformas digitales puede favorecer el uso compulsivo. La Comisión Europea ha identificado que funciones como el autoplay, el scroll infinito y las notificaciones push fomentan la prolongación involuntaria del tiempo de uso, dificultando la desconexión y aumentando el riesgo de problemas físicos y mentales, especialmente en menores y usuarios vulnerables.

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