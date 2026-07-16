Erling Haaland y su pareja, Isabel Johansen, marcan el pulso de la moda en el deporte: sus estilos emblemáticos

Erling Haaland y Isabel Haugseng Johansen consolidan una identidad fashion con apariciones públicas coherentes (@erling)

Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen captan miradas tanto dentro como fuera de la cancha. Con cada aparición pública, la pareja destaca por su estilo y sofisticación, y se consolida como referente de moda entre las nuevas generaciones. Sus elecciones, siempre cuidadas y originales, marcan tendencia y reflejan una estética propia que trasciende el ámbito deportivo.

El delantero noruego y su esposa aparecen en distintos escenarios, desde galas de renombre hasta paseos por ciudades emblemáticas.

En cada ocasión, muestran un dominio natural de los códigos de la moda contemporánea. La combinación de elegancia, creatividad y detalles personales define su sello y proyecta una imagen moderna y auténtica que desafía los estereotipos.

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Looks icónicos de Haaland y Johansen en distintos eventos

Los accesorios protagonistas, desde collares plateados hasta gafas de marco grueso, definen su sello visual (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

Uno de los aspectos más destacados de la pareja es la versatilidad de sus atuendos. En un evento formal al aire libre, Erling Haaland eligió una camisa de cuello alto de tejido satinado en gris claro, pantalón a juego, mocasines negros y gafas de sol de marco grueso. Completó el look con un collar plateado de eslabones grandes y el cabello recogido en una coleta baja, lo que aportó sofisticación y un toque personal.

A su lado, Isabel Haugseng Johansen lució un vestido largo de malla metálica plateada con transparencias, sandalias negras y un bolso pequeño del mismo color. Complementó el conjunto con un moño pulido que reforzó la elegancia de su estilo.

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Isabel Haugseng Johansen apuesta por vestidos con brillo, transparencias y siluetas limpias en eventos formales (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

En ambientes más íntimos, como una escena doméstica, Erling Haaland eligió un conjunto oscuro de suéter y pantalón negro.

Por su parte, Isabel Haugseng Johansen vistió un vestido largo burdeos sin mangas, y demostró que la pareja también domina la elegancia sobria y minimalista en contextos informales.

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El satén, la malla metálica y las lentejuelas aparecen como texturas recurrentes en sus elecciones de vestuario (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

Durante un viaje a París, Haaland apostó por un abrigo negro, pantalones oscuros y zapatillas blancas, sumando un gorro de lana y gafas de sol redondas para un look urbano, mientras que Isabel eligió un abrigo largo gris claro, pantalones azul oscuro y botas negras, reflejando comodidad y estilo.

La dupla muestra versatilidad al pasar de la etiqueta del Balón de Oro al street style parisino (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

En la gala del Balón de Oro, el futbolista vistió un esmoquin azul marino de solapas satinadas y pajarita, mientras que su esposa deslumbró con un vestido largo de tirantes finos, cubierto de lentejuelas en tonos bronce y plata. Estas elecciones demuestran la capacidad de ambos para adaptarse a la formalidad sin perder originalidad.

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Los looks coordinados en tonos nude refuerzan una imagen de modernidad y complicidad fuera del fútbol (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

La variedad de estilos también incluye atuendos coordinados en tonos nude para eventos al aire libre, vestuario blanco de gala con detalles de pedrería y transparencias, y hasta un guiño a la cultura vikinga, donde ambos se mostraron con prendas inspiradas en la tradición nórdica y accesorios temáticos.

Los guiños a la tradición nórdica se integran como detalle temático dentro de su narrativa de estilo (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

En cada aparición pública, la pareja exhibe una identidad visual coherente, donde la selección de prendas, colores y accesorios responde a una búsqueda deliberada de autenticidad y presencia. Este enfoque les ha permitido posicionarse como referentes de moda tanto en ambientes deportivos como sociales.

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Historia de amor y perfil de Isabel Johansen

La historia de Erling Haaland e Isabel Johansen es tan llamativa como sus elecciones de vestuario. Ambos nacieron y crecieron en el pequeño pueblo de Bryne, donde compartieron su entorno social y deportivo desde la infancia.

La relación se forjó primero en la amistad y, años después, en 2021, Isabel dio el primer paso enviando un mensaje que derivó en el inicio de su vínculo sentimental.

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La historia compartida en Bryne explica parte de la cercanía y el tono reservado de su vida pública (Instgram: Isabel Haugseng Johansen)

Isabel Johansen se formó en las divisiones juveniles del Bryne FK, el club donde Haaland inició su carrera profesional. Aunque compartió la pasión por el fútbol y llegó a integrar los equipos femeninos del club, su trayectoria se volcó posteriormente hacia proyectos personales y un perfil mediático bajo, alejándose de una carrera deportiva profesional.

En una aparición en el canal oficial de Haaland en YouTube, Isabel recordó: “Nunca fui muy buena regateando. Mi fuerte era correr. Tenía velocidad”, aportando una mirada sencilla y cercana sobre su paso por el deporte.

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La pareja mantiene la privacidad de su hija nacida en diciembre de 2024 pese al interés mediático (Reuters)

La influencia de Isabel Johansen en la vida del delantero ha sido constante, aunque poco expuesta. Ha acompañado a Haaland en ceremonias de premios, celebraciones y, especialmente, durante la histórica campaña de Noruega en el Mundial de 2026, donde su presencia en las gradas se volvió habitual.

Tras la victoria ante Brasil, Isabel compartió en redes sociales una imagen de la celebración noruega, que rápidamente se volvió viral y sumó miles de interacciones, mostrando el interés que despierta su figura.

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La joven noruega suma cientos de miles de seguidores en plataformas digitales. Su actividad en redes sociales se caracteriza por una selección cuidadosa de los contenidos que comparte: muestra aspectos de su rutina diaria y de su apoyo a la selección noruega, pero evita exponer detalles íntimos de su familia o su relación con Haaland.