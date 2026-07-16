Receta de pastel de papas con jamón y queso, rápida y fácil

La receta de pastel de papas con jamón y queso combina dos capas de puré cremoso con un relleno de jamón cocido y queso fundido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos ingredientes, resultado espectacular. El pastel de papas con jamón y queso es uno de esos platos que aparecen cuando el tiempo apremia y la heladera tiene lo justo: papas, jamón cocido y queso. En 40 minutos, la cocina huele a algo que convoca a toda la familia a la mesa.

Es una receta de esas que circulan de generación en generación sin necesidad de libro. Se puede hacer cualquier día de la semana, pero tiene ese poder especial de convertir un martes cualquiera en algo que vale la pena.

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No hace falta ser un cocinero experimentado para lograr un buen resultado. La técnica es simple: un puré bien cremoso, un relleno generoso y el horno hacen el trabajo. El secreto está en los detalles: la manteca a temperatura ambiente, la leche tibia para que el puré no quede grumoso y el queso en abundancia para que al cortar el pastel el relleno se estire.

En Argentina, este plato ocupa un lugar especial en la mesa cotidiana. No es un plato de ocasión ni de festejo, es el plato del miércoles a la noche, el que aparece cuando los chicos tienen hambre y no hay mucho tiempo. Esa sencillez es, justamente, lo que lo hace tan querido.

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Receta de pastel de papas con jamón y queso

Se trata de un pastel al horno formado por 2 capas de puré de papas cremoso que envuelven un relleno de jamón cocido y queso fundido. La superficie se gratina hasta quedar dorada y crocante. Es una minuta contundente, fácil de preparar y perfecta para aprovechar lo que hay en casa.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kg de papas

200 gr de jamón cocido en fetas

200 gr de queso mozzarella (o queso cremoso, en cubos o rallado)

50 gr de manteca

100 cc de leche tibia (cantidad necesaria)

2 huevos

50 gr de queso rallado (para gratinar)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

El pastel de papas con jamón y queso se prepara con pocos ingredientes y resuelve una comida familiar en menos de 45 minutos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pastel de papas con jamón y queso, paso a paso

Pelar las papas, cortarlas en cubos y hervirlas en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Escurrir. Pisar las papas con un pisapurés. Agregar la manteca, la leche tibia y los 2 huevos. Mezclar hasta lograr un puré cremoso pero firme. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cortar el jamón cocido en tiras y el queso mozzarella en cubos (o rallarlo). Reservar. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar una fuente para horno. Extender la mitad del puré cubriendo bien toda la base. Distribuir el jamón y el queso de manera pareja sobre el puré. No sobrecargar los bordes para que el pastel no se desarme al servir. Cubrir con el resto del puré, emparejando la superficie con una espátula o tenedor. Espolvorear con el queso rallado por encima. Llevar al horno a 180 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y gratinada. Si en los últimos minutos se quiere más color, activar el grill 3 a 4 minutos. Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos antes de cortar y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 320 kcal

Grasas: aprox. 14 gr

Carbohidratos: aprox. 32 gr

Proteínas: aprox. 16 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Heladera: hasta 3 días en un recipiente tapado o cubierto con film.

Freezer: hasta 2 meses. Congelar en porciones individuales para facilitar el descongelado.

Para recalentar, llevar al horno a 160 °C durante 10 a 15 minutos, o calentar en microondas tapado para conservar la humedad.