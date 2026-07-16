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Receta de pan relleno con jamón, queso y aceitunas, rápida y fácil

La preparación aprovecha fiambres guardados, rinde ocho porciones generosas y se adapta a cualquier ocasión

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Pan relleno largo con orégano espolvoreado, cortado en rodajas sobre una tabla de madera, que expone su relleno de jamón, queso y aceitunas.
El pan relleno se consume en desayunos, almuerzos y cenas por su practicidad en la mesa familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas familias, el pan relleno es una presencia habitual. Se trata de una preparación que puede consumirse tanto a la mañana como en los almuerzos o cenas, ocupando un lugar central en la mesa. Su popularidad radica en la practicidad y la facilidad con la que puede integrarse a distintos momentos del día, sin requerir ingredientes complejos ni técnicas elaboradas.

Esta receta es una opción recurrente en numerosos hogares, especialmente cuando se busca una alternativa casera que permita aprovechar fiambres y quesos que ya están en la heladera. Es común que el pan relleno forme parte de una mateada o de una mesa de picada, ya que se adapta tanto a reuniones familiares como a encuentros con amigos. Su elaboración simple y su capacidad para incorporar diversos rellenos lo convierten en una solución práctica para resolver comidas rápidas o improvisadas.

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Este panificado admite múltiples variantes, tanto en la selección de ingredientes como en el formato. Puede prepararse de distintos formas y combinarse con jamón, queso, aceitunas u otros ingredientes según las preferencias o lo que se tenga disponible. La receta permite sumar sabores nuevos, adaptándose a necesidades dietéticas.

Receta de pan relleno con jamón, queso y aceitunas

El pan relleno con jamón, queso y aceitunas se caracteriza por su miga tierna y su forma rectangular. Para prepararlo, la masa se estira hasta alcanzar el tamaño deseado y se cubre con una capa generosa de jamón cocido, queso mozzarella en hebras o en cubos y aceitunas verdes picadas. Una vez distribuidos los ingredientes, la masa se enrolla cuidadosamente. Al hornearlo, la superficie se dora y adquiere una textura crocante, mientras que el interior permanece suave y esponjoso.

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El resultado final es un pan dorado por fuera, con el queso fundido combinándose con el sabor de las aceitunas y el jamón. Esta preparación puede servirse entera o cortada en rodajas, lo que facilita su presentación en diferentes ocasiones. Su método de elaboración permite modificar el relleno según las preferencias.

Manos introducen un molde rectangular de metal con masa de pan cruda sobre la rejilla de un horno eléctrico encendido con luz interior.
El panificado se adapta a mateadas, picadas y reuniones familiares o con amigos por su formato versátil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 20 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Leudado: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 000
  • 1 sobre (10 g) de levadura seca o 25 g de levadura fresca
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 250 ml de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite de girasol (o maíz)
  • 200 g de jamón cocido
  • 200 g de queso mozzarella en hebras o cubos
  • 80 g de aceitunas verdes descarozadas
  • 1 huevo (para pincelar)
  • Orégano seco a gusto

Cómo hacer pan relleno con jamón, queso y aceitunas, paso a paso

  1. Mezclar la harina, sal y azúcar en un bol grande. Hacer un hueco en el centro y agregar la levadura y el agua tibia. Dejar reposar 10 minutos en caso de usar levadura fresca.
  2. Incorporar el aceite y unir los ingredientes hasta formar un bollo.
  3. Amasar durante 10 minutos sobre la mesada hasta lograr una masa lisa y elástica.
  4. Colocar la masa en un bol aceitado, tapar y dejar leudar 30 minutos, hasta que duplique su volumen.
  5. Estirar la masa sobre la mesada enharinada, dándole forma rectangular y un espesor de 1 cm.
  6. Distribuir el jamón, el queso y las aceitunas picadas de manera uniforme, dejando 2 cm libres en los bordes.
  7. Enrollar la masa desde el lado más largo, apretando levemente para que quede compacto.
  8. Sellar bien los bordes y colocar el pan enrollado sobre una placa aceitada, con la unión hacia abajo.
  9. Tapar y dejar leudar 10 minutos más. Precalentar el horno a 180 °C.
  10. Pincelar la superficie con huevo batido y espolvorear orégano.
  11. Hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que esté bien dorado y suene hueco al golpear la base.
  12. Dejar entibiar antes de cortar para que el queso no se desparrame.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 10 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Proteínas: 15 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, al igual que el paso a paso y las cantidades de las porciones.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días envuelto en film o dentro de un recipiente hermético. Se puede freezar ya horneado y enfriado hasta 2 meses. Para consumir, calentar 10 minutos en horno bajo.

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