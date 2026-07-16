Cómo hacer para que las hojas de la lengua de suegra crezcan grandes y sanas

Las hojas de la lengua de suegra alcanzan mayor tamaño y firmeza cuando la planta recibe luz indirecta y un riego controlado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria o snake plant, se ha consolidado como una de las plantas de interior más populares en hogares y oficinas por su capacidad de adaptarse a ambientes diversos y su bajo nivel de exigencias. A menudo recomendada para personas con poca experiencia en jardinería, esta especie destaca por soportar períodos prolongados sin agua y resistir condiciones de poca luz. Sin embargo, lograr que sus hojas crezcan grandes, firmes y de aspecto saludable implica atender ciertos detalles clave.

Según la guía de la Universidad Estatal de Iowa, la Sansevieria no solo sobrevive con cuidados mínimos, sino que responde positivamente cuando se le provee un ambiente adecuado, una rutina de riego ajustada y una ubicación estratégica respecto a la luz. Por su parte, Botanicaly, una plataforma digital dedicada a la divulgación de información sobre plantas, jardinería y botánica, resalta la importancia de utilizar sustratos bien drenados y de ajustar la frecuencia de riego según la temporada para evitar problemas como la pudrición de raíces o el deterioro de las hojas.

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Cómo hacer para que las hojas de la lengua de suegra crezcan sanas y grandes

La lengua de suegra, conocida como Sansevieria o snake plant, desarrolla hojas más grandes y saludables cuando se cumplen ciertos cuidados esenciales. Esta especie se adapta a distintas condiciones, pero prospera mejor en espacios iluminados, temperaturas cálidas y con riegos espaciados. La recomendación de los especialistas es ubicar la planta en un lugar con buena luz indirecta, evitando la exposición a frío intenso y corrientes de aire. El sustrato debe ser bien drenante y conviene regar solo cuando la tierra esté completamente seca en la superficie, lo que puede equivaler a una frecuencia de cada dos semanas en verano y hasta cada 45 días en invierno, de acuerdo con la plataforma Botanicaly.

La alimentación también influye en la robustez de las hojas. Los expertos sugieren incorporar fertilizante líquido una vez al mes durante la primavera y el verano para fortalecer el crecimiento. Además, limpiar las hojas con un paño húmedo favorece la fotosíntesis y la salud general del ejemplar. En cuanto al trasplante, solo es necesario cuando las raíces sobresalen del recipiente; de realizarlo, el mejor momento es la primavera, usando una mezcla para cactus o plantas de interior.

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Los cuidados especiales que hay que tener con la lengua de suegra

Ubicar la sansevieria lejos de corrientes de aire frío y ambientes húmedos ayuda a conservar la salud de sus hojas en la temporada invernal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información reunida por Easyplant y la Universidad Estatal de Iowa, la Sansevieria se distingue por su resistencia, pero algunos cuidados específicos potencian su desarrollo. El riego insuficiente puede provocar arrugas y puntas marrones en las hojas, mientras que el exceso de agua genera podredumbre en la base. La planta debe recibir luz brillante e indirecta, aunque tolera desde baja hasta alta intensidad. Es recomendable evitar la luz solar directa, ya que puede provocar quemaduras.

La temperatura ideal oscila por encima de los 10 °C (50 °F), y la humedad debe mantenerse baja o moderada. La planta prefiere ambientes secos, por lo que los baños y zonas húmedas no son ideales. Existen variedades que pueden alcanzar alturas notables, por lo que un recipiente pesado ayuda a evitar vuelcos. Es importante recordar que la Sansevieria resulta tóxica si se ingiere, por lo que debe permanecer fuera del alcance de mascotas y niños.

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La propagación se puede realizar mediante división de raíces o por esquejes de hoja. Cuando se realiza por división, la planta conserva el patrón original de las hojas, mientras que por esqueje suele producir hojas verdes lisas.

Cómo cuidar una lengua de suegra en invierno

Una maceta estable y pesada resulta ideal para ejemplares altos de lengua de suegra, facilitando su desarrollo y evitando caídas accidentales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, los cuidados requieren ajustes para evitar daños por frío o exceso de agua. Según Botanicaly, la frecuencia de riego debe reducirse de forma notable: el intervalo recomendado es de 30 a 45 días o más, dependiendo de la temperatura ambiental y el nivel de luz. La tierra debe secarse completamente antes de volver a regar, ya que las temperaturas bajas y la humedad favorecen la aparición de hongos y podredumbre radicular.

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La ubicación es clave en esta estación. Conviene situar la planta lejos de ventanas con corrientes de aire frío y evitar zonas húmedas de la vivienda. Los especialistas sugieren emplear agua a temperatura ambiente para no estresar las raíces. Los fertilizantes deben suspenderse hasta la primavera, dado que el crecimiento se ralentiza durante los meses fríos.

En síntesis, un ambiente cálido y seco, junto con riegos muy espaciados y buena iluminación, permite que la lengua de suegra mantenga hojas firmes y saludables durante el invierno, como confirman los especialistas.

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