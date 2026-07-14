Receta de bombones de chocolate y avellanas, rápida y fácil

La receta de bombones de chocolate y avellanas combina avellanas tostadas, cacao amargo y aceite de coco en una preparación rápida y fácil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada se compara con el momento en que, tras la cena, se acerca la bandeja llena de bombones caseros. El chocolate fundiéndose en la boca y el crocante de la avellana despiertan recuerdos de meriendas en familia, charlas largas y tardes de lluvia. Un ritual simple, pero lleno de magia.

Los bombones de chocolate y avellanas suelen aparecer en cumpleaños, mesas dulces o como detalle especial para regalar. En Argentina, la combinación de chocolate y frutos secos siempre tiene éxito, y estos bombones conquistaron su lugar por ser fáciles de preparar, con ingredientes accesibles y resultado irresistible.

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Se trata de pequeñas esferas hechas a base de una mezcla de avellanas tostadas, chocolate amargo y un toque de aceite de coco, que se trabajan en frío y se cubren con más chocolate o cacao. Son ideales para quienes buscan una receta rápida, sin horno y con el sabor clásico del chocolate con frutos secos.

Tiempo de preparación

Tiempo total : 25 minutos

Preparación : 15 minutos

Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

100 gr de avellanas sin cáscara

150 gr de chocolate amargo (mínimo 60% cacao)

2 cucharadas de aceite de coco

2 cucharadas de azúcar impalpable o stevia (ajustar a gusto)

1 pizca de sal fina

Cacao amargo en polvo o chocolate extra para bañar (opcional)

Cómo hacer bombones de chocolate y avellanas, paso a paso

La receta de bombones de chocolate y avellanas incluye 100 gramos de avellanas, 150 gramos de chocolate amargo y dos cucharadas de aceite de coco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tostar las avellanas en horno precalentado a 180℃ durante 10 minutos, hasta que estén doradas y desprendan aroma. Dejar enfriar. Procesar las avellanas frías hasta que queden bien molidas, casi como una pasta. Fundir el chocolate amargo a baño María o en microondas (en intervalos de 30 segundos, removiendo para evitar que se queme). Mezclar las avellanas procesadas con el chocolate fundido, el aceite de coco, el azúcar impalpable o stevia y la pizca de sal. Unir hasta lograr una pasta homogénea. Llevar la mezcla a la heladera durante 10 minutos para que tome cuerpo. Formar bolitas del tamaño de una nuez con la mezcla fría. Si se desea, bañar cada bolita en más chocolate derretido o pasarlas por cacao amargo. Disponer los bombones sobre una bandeja con papel manteca y llevar nuevamente a la heladera por 15 minutos, hasta que estén firmes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 12 bombones de chocolate y avellanas, aunque puede dar entre 10 y 15 unidades según el tamaño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aproximadamente 12 bombones. La cantidad puede variar según el tamaño de cada unidad y la proporción de masa utilizada al formar las bolitas. Si se prefieren bombones más pequeños, es posible obtener hasta 15 unidades, ideales para compartir en reuniones o como parte de una mesa dulce. Por otro lado, si se busca una presentación más generosa, la receta puede rendir cerca de 10 bombones de mayor tamaño.

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Estos bombones resultan prácticos para servir en bandejas individuales o para armar cajas de regalo personalizadas, adaptándose a diferentes ocasiones y preferencias. Además, su formato permite ajustar fácilmente las cantidades si se desea duplicar o reducir la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 90 kcal

Grasas : 7 gr

Carbohidratos : 6 gr

Proteínas: 1,5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los bombones de chocolate y avellanas se conservan hasta 7 días en heladera y se pueden freezar hasta 1 mes en recipiente hermético (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, los bombones duran hasta 7 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 1 mes, bien cerrados y separados por papel manteca para evitar que se peguen.

Para mantener su frescura y sabor, se recomienda almacenarlos en un lugar frío, lejos de fuentes de calor o luz directa. Si se opta por congelarlos, conviene etiquetar el recipiente con la fecha de elaboración para controlar el tiempo de conservación y asegurar que se consuman dentro del plazo óptimo.

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Al momento de servir, es aconsejable dejar que los bombones alcancen temperatura ambiente durante unos minutos para disfrutar mejor su textura y sabor. Esta conservación facilita la planificación anticipada de eventos o el armado de regalos caseros sin apuro.