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Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

Un plato rendidor para cuatro personas combina verduras, caldo y legumbres en una cena caliente, simple y saludable, con opción de usar una versión en lata para ahorrar tiempo

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Plato hondo de sopa de garbanzos humeante con zanahoria, morrón rojo, cebolla, tomate y perejil. Pan cortado en tabla de madera y cuchara.
La receta de sopa de garbanzos ofrece una cena rápida y fácil que se prepara en 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a sopa de garbanzos recién hecha trae recuerdos de invierno en muchas casas argentinas. Es ese plato que reconforta, que se prepara rápido cuando el frío aprieta y que siempre invita a servirse un poco más. Los garbanzos, protagonistas de muchas recetas criollas e inmigrantes, se lucen en una sopa simple pero sabrosa.

La sopa de garbanzos suele aparecer en la mesa familiar cuando se busca algo nutritivo, rendidor y fácil. Es típica de las noches de semana, perfecta para aprovechar garbanzos cocidos de otra preparación o para improvisar una comida caliente en menos de 30 minutos.

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La sopa de garbanzos consiste en un guiso liviano preparado con garbanzos cocidos, verduras frescas como cebolla, zanahoria y morrón, tomate y especias, todo cocinado en caldo de verduras. Es ideal para resolver una cena saludable y rendidora sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates perita (o 200 gr de tomate triturado)
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco (opcional, para servir)

Cómo hacer sopa de garbanzos, paso a paso

Vista cenital de una cocina con una persona cocinando sopa. Se ven dos ollas sobre la hornalla, verduras frescas, especias, garbanzos y una mano sirviendo.
La receta de sopa de garbanzos permite usar garbanzos de lata bien lavados para ahorrar tiempo y reducir el exceso de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Picar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón en cubos pequeños.
  2. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente.
  3. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto, sin que se dore.
  4. Sumar la zanahoria y el morrón, y rehogar 3 minutos más.
  5. Incorporar los tomates picados, el pimentón y la hoja de laurel. Cocinar hasta que el tomate se desarme.
  6. Añadir los garbanzos cocidos y mezclar bien.
  7. Volcar el caldo caliente, salpimentar y llevar a hervor suave. Cocinar a fuego medio por 10-15 minutos. Consejo: Si usás garbanzos de lata, lavalos bien antes para quitar el exceso de sodio.
  8. Probar y ajustar sal y pimienta. Si la sopa está muy espesa, sumar más caldo o agua caliente.
  9. Servir bien caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cuatro platos hondos de sopa de garbanzos humeante con hierbas y aceite en una mesa de madera, junto a una panera con pan artesanal y tostadas.
La sopa de garbanzos rinde cuatro porciones abundantes como comida principal y puede alcanzar seis porciones si se sirve como entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones abundantes. Cada plato resulta ideal como comida principal, ya que la combinación de legumbres y vegetales aporta saciedad y energía para enfrentar las bajas temperaturas.

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Además, esta preparación es versátil porque permite sumar otros ingredientes según lo que tengas disponible, como papa, zapallo o incluso fideos pequeños, generando así una comida completa y equilibrada.

Es posible acompañar la sopa con pan casero o tostadas, lo que la transforma en una opción perfecta para compartir en familia o con amigos. Si se sirve como entrada, puede alcanzar hasta 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 36 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cuatro recipientes de vidrio con sopa de garbanzos y caldo, un cucharón metálico y cítricos en una heladera.
La sopa de garbanzos se conserva hasta tres días en heladera y puede freezarse hasta dos meses en porciones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Al recalentar, agregar un poco de caldo o agua si fuera necesario. Es importante dejar enfriar la sopa a temperatura ambiente antes de guardarla para evitar la proliferación de bacterias.

Si se congela, conviene dividir en porciones individuales para facilitar el consumo posterior y evitar descongelar todo el contenido de una sola vez. Al calentar nuevamente, se recomienda hacerlo a fuego bajo y revolver de vez en cuando para recuperar la textura cremosa y el sabor original.

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