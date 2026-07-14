Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

La receta de sopa de garbanzos ofrece una cena rápida y fácil que se prepara en 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a sopa de garbanzos recién hecha trae recuerdos de invierno en muchas casas argentinas. Es ese plato que reconforta, que se prepara rápido cuando el frío aprieta y que siempre invita a servirse un poco más. Los garbanzos, protagonistas de muchas recetas criollas e inmigrantes, se lucen en una sopa simple pero sabrosa.

La sopa de garbanzos suele aparecer en la mesa familiar cuando se busca algo nutritivo, rendidor y fácil. Es típica de las noches de semana, perfecta para aprovechar garbanzos cocidos de otra preparación o para improvisar una comida caliente en menos de 30 minutos.

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La sopa de garbanzos consiste en un guiso liviano preparado con garbanzos cocidos, verduras frescas como cebolla, zanahoria y morrón, tomate y especias, todo cocinado en caldo de verduras. Es ideal para resolver una cena saludable y rendidora sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total : 30 minutos

Preparación : 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

2 tomates perita (o 200 gr de tomate triturado)

1 litro de caldo de verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco (opcional, para servir)

Cómo hacer sopa de garbanzos, paso a paso

La receta de sopa de garbanzos permite usar garbanzos de lata bien lavados para ahorrar tiempo y reducir el exceso de sodio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón en cubos pequeños. Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto, sin que se dore. Sumar la zanahoria y el morrón, y rehogar 3 minutos más. Incorporar los tomates picados, el pimentón y la hoja de laurel. Cocinar hasta que el tomate se desarme. Añadir los garbanzos cocidos y mezclar bien. Volcar el caldo caliente, salpimentar y llevar a hervor suave. Cocinar a fuego medio por 10-15 minutos. Consejo: Si usás garbanzos de lata, lavalos bien antes para quitar el exceso de sodio. Probar y ajustar sal y pimienta. Si la sopa está muy espesa, sumar más caldo o agua caliente. Servir bien caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La sopa de garbanzos rinde cuatro porciones abundantes como comida principal y puede alcanzar seis porciones si se sirve como entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde 4 porciones abundantes. Cada plato resulta ideal como comida principal, ya que la combinación de legumbres y vegetales aporta saciedad y energía para enfrentar las bajas temperaturas.

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Además, esta preparación es versátil porque permite sumar otros ingredientes según lo que tengas disponible, como papa, zapallo o incluso fideos pequeños, generando así una comida completa y equilibrada.

Es posible acompañar la sopa con pan casero o tostadas, lo que la transforma en una opción perfecta para compartir en familia o con amigos. Si se sirve como entrada, puede alcanzar hasta 6 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías : 260 kcal

Grasas : 7 gr

Carbohidratos : 36 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa de garbanzos se conserva hasta tres días en heladera y puede freezarse hasta dos meses en porciones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Al recalentar, agregar un poco de caldo o agua si fuera necesario. Es importante dejar enfriar la sopa a temperatura ambiente antes de guardarla para evitar la proliferación de bacterias.

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Si se congela, conviene dividir en porciones individuales para facilitar el consumo posterior y evitar descongelar todo el contenido de una sola vez. Al calentar nuevamente, se recomienda hacerlo a fuego bajo y revolver de vez en cuando para recuperar la textura cremosa y el sabor original.