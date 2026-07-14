Receta de sopa de garbanzos, rápida y fácil

El aroma a sopa de garbanzos recién hecha trae recuerdos de invierno en muchas casas argentinas. Es ese plato que reconforta, que se prepara rápido cuando el frío aprieta y que siempre invita a servirse un poco más. Los garbanzos, protagonistas de muchas recetas criollas e inmigrantes, se lucen en una sopa simple pero sabrosa.
La sopa de garbanzos suele aparecer en la mesa familiar cuando se busca algo nutritivo, rendidor y fácil. Es típica de las noches de semana, perfecta para aprovechar garbanzos cocidos de otra preparación o para improvisar una comida caliente en menos de 30 minutos.
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La sopa de garbanzos consiste en un guiso liviano preparado con garbanzos cocidos, verduras frescas como cebolla, zanahoria y morrón, tomate y especias, todo cocinado en caldo de verduras. Es ideal para resolver una cena saludable y rendidora sin complicaciones.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 gr de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, bien enjuagados)
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates perita (o 200 gr de tomate triturado)
- 1 litro de caldo de verduras
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco (opcional, para servir)
Cómo hacer sopa de garbanzos, paso a paso
- Picar la cebolla, el ajo, la zanahoria y el morrón en cubos pequeños.
- Calentar el aceite en una olla grande y rehogar la cebolla con una pizca de sal hasta que esté transparente.
- Agregar el ajo y cocinar 1 minuto, sin que se dore.
- Sumar la zanahoria y el morrón, y rehogar 3 minutos más.
- Incorporar los tomates picados, el pimentón y la hoja de laurel. Cocinar hasta que el tomate se desarme.
- Añadir los garbanzos cocidos y mezclar bien.
- Volcar el caldo caliente, salpimentar y llevar a hervor suave. Cocinar a fuego medio por 10-15 minutos. Consejo: Si usás garbanzos de lata, lavalos bien antes para quitar el exceso de sodio.
- Probar y ajustar sal y pimienta. Si la sopa está muy espesa, sumar más caldo o agua caliente.
- Servir bien caliente, espolvoreando con perejil fresco picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes. Cada plato resulta ideal como comida principal, ya que la combinación de legumbres y vegetales aporta saciedad y energía para enfrentar las bajas temperaturas.
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Además, esta preparación es versátil porque permite sumar otros ingredientes según lo que tengas disponible, como papa, zapallo o incluso fideos pequeños, generando así una comida completa y equilibrada.
Es posible acompañar la sopa con pan casero o tostadas, lo que la transforma en una opción perfecta para compartir en familia o con amigos. Si se sirve como entrada, puede alcanzar hasta 6 porciones.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 260 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 36 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar hasta 2 meses. Al recalentar, agregar un poco de caldo o agua si fuera necesario. Es importante dejar enfriar la sopa a temperatura ambiente antes de guardarla para evitar la proliferación de bacterias.
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Si se congela, conviene dividir en porciones individuales para facilitar el consumo posterior y evitar descongelar todo el contenido de una sola vez. Al calentar nuevamente, se recomienda hacerlo a fuego bajo y revolver de vez en cuando para recuperar la textura cremosa y el sabor original.
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