Ciencia

Descubren en el espacio una molécula que podría explicar el origen de la vida en la Tierra

La identificaron en una nube cercana al centro de la galaxia, lo que aporta información sobre los procesos químicos previos a la aparición de organismos

Guardar
Google icon
La eritrulosa es el primer azúcar detectado en el espacio interestelar, cerca del centro de la galaxia (Europa Press)
La eritrulosa es el primer azúcar detectado en el espacio interestelar, cerca del centro de la galaxia (Europa Press)

Las moléculas orgánicas como los azúcares tienen funciones esenciales en los organismos vivos: integran la estructura del ADN y el ARN y son clave en rutas metabólicas vinculadas al origen de la vida. Su formación en la Tierra primitiva plantea interrogantes, ya que los experimentos en laboratorio no logran reproducir las concentraciones necesarias bajo condiciones prebióticas. Comprender cómo y dónde surgen estos compuestos resulta fundamental para reconstruir los primeros pasos de la química que precedió a la vida.

Un artículo publicado en Nature Astronomy presenta la primera detección de un azúcar en el espacio interestelar. El trabajo, realizado por un equipo internacional encabezado por Izaskun Jiménez-Serra del Centro de Astrobiología de España (CAB), y con participación de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la Universidad del País Vasco, describe el hallazgo de eritrulosa, un azúcar de cuatro carbonos, en una nube molecular cercana al centro de la Vía Láctea.

PUBLICIDAD

Cómo es el azúcar hallado en una nube molecular del centro galáctico

El estudio identifica la eritrulosa, un azúcar formado por cuatro átomos de carbono, como la primera molécula de este tipo hallada en el espacio interestelar. En la Tierra, aparece de manera natural en frutas como las frambuesas y se usa en productos de autobronceado. Hasta ahora, nunca se había detectado fuera del planeta. El descubrimiento se logró en la nube molecular G+0.693-0.027, ubicada cerca del centro de la Vía Láctea.

Hallan eritrulosa en el espacio
En la Tierra, la eritrulosa aparece en frutas como las frambuesas y en productos de autobronceado, nunca se había visto fuera del planeta (Jiménez-Serra et al. 2026)

Para encontrar esta molécula, el equipo empleó instrumentos muy sensibles, como el radiotelescopio Yebes de 40 metros y el telescopio IRAM de 30 metros, que permiten captar señales químicas en el espacio. Son detectables porque cada molécula emite y absorbe radiación a frecuencias específicas, que funcionan como una especie de “huella digital” en el espectro. Al comparar las señales recogidas por estos telescopios con las obtenidas en laboratorio por la Universidad del País Vasco, se identificaron doce que corresponden a la eritrulosa.

PUBLICIDAD

Los resultados muestran que la presencia de este azúcar es al menos ocho veces mayor que la de otros azúcares más pequeños, como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que no se detectaron en la misma región. Este dato resultó inesperado, ya que en la química espacial se considera que las moléculas se forman sumando átomos de carbono uno por uno.

De acuerdo al CAB, la eritrulosa se forma en el hielo que recubre las pequeñas partículas de polvo en el espacio, a partir de sustancias aún más simples: alcoholes y aldehídos de solo dos carbonos. Este proceso, que se comprobó con experimentos y modelos desarrollados junto a equipos de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Radboud (Países Bajos), ofrece una explicación alternativa y sencilla para la aparición de azúcares en el espacio.

Cómo los telescopios revelaron la presencia de la eritrulosa

Cada molécula emite y absorbe radiación a frecuencias específicas, lo que permite identificarlas como si tuvieran una huella digital en el espectro (CSIC)
Cada molécula emite y absorbe radiación a frecuencias específicas, lo que permite identificarlas como si tuvieran una huella digital en el espectro (CSIC)

El artículo explica en detalle cómo se identificó la eritrulosa. El equipo llevó a cabo observaciones con los dos radiotelescopios que cubren un amplio rango de frecuencias para asegurarse de no dejar fuera ninguna posible señal. Analizaron las señales captadas y lograron diferenciar las que correspondían a la eritrulosa de otras que podían pertenecer a diferentes moléculas presentes en la nube. Para garantizar la confiabilidad del resultado, solo se consideraron como válidas aquellas señales que no mostraban interferencias con otras sustancias.

El análisis permitió calcular que la eritrulosa se encuentra a temperaturas muy bajas, cerca de 11 grados Kelvin (unos -262 °C) y en una cantidad pequeña, pero significativa, dentro de la nube. Por cada molécula de hidrógeno, el gas más abundante del universo, hay aproximadamente una de eritrulosa por cada 1.500 millones.

Además, el equipo empleó simulaciones por computadora para entender cómo se forma la molécula sobre el polvo espacial, y los resultados mostraron que este proceso puede ocurrir de manera natural y frecuente.

Conexiones entre el espacio y la vida primitiva

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hallazgo sugiere que parte de las moléculas orgánicas de la Tierra podrían haber llegado desde el espacio, transportadas por meteoritos y asteroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre cómo pudieron aparecer los primeros ingredientes de la vida en la Tierra. La presencia de azúcares como la eritrulosa en el espacio sugiere que al menos una parte de las moléculas orgánicas que existían en nuestro planeta primitivo podría haber llegado desde el exterior, transportada por meteoritos y asteroides. Según los cálculos del equipo, durante una etapa de la historia temprana de la Tierra conocida como el Gran Bombardeo Tardío, entre medio millón y 50 millones de toneladas de eritrulosa habrían podido alcanzar la superficie terrestre.

Carlos Briones, coautor del estudio, señala que este hallazgo “abre la posibilidad de descubrir en el espacio otros azúcares como la ribosa, que forma parte del ARN, y otras moléculas importantes para el origen de la vida”. La eritrulosa, además, puede transformarse fácilmente en otros tipos de azúcares cuando se disuelve en agua, lo que facilita la aparición de compuestos aún más complejos.

Esta capacidad fortalece la idea de que moléculas esenciales para la vida pueden formarse fuera de la Tierra y luego llegar al planeta, donde podrían haber dado inicio a los procesos que llevaron al surgimiento de los primeros seres vivos.

Temas Relacionados

EspacioAzúcarQuímicaHallazgoAstronomíaGalaxiaVía LácteaUniversoÚltimas noticiasCienciaOrigen de la vida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Se puede prevenir la demencia?

El estudio LatAm-FINGERS realizado en once países de América Latina identificó que hay hábitos concretos que pueden proteger la salud cerebral. La importancia de una evidencia científica regional

¿Se puede prevenir la demencia?

El Perito Moreno deja de ser el glaciar inamovible: su retroceso ya se observa desde el espacio

Una imagen satelital del programa europeo Copernicus muestra lo que los científicos venían registrando desde 2018. Sus ubicaciones en el Lago Argentino durante la última década

El Perito Moreno deja de ser el glaciar inamovible: su retroceso ya se observa desde el espacio

Descubren en Tailandia un dinosaurio gigante de cuello largo de hace 150 millones de años

La vértebra fue encontrada en la Formación Phu Kradung y permitió a los científicos documentar el hallazgo

Descubren en Tailandia un dinosaurio gigante de cuello largo de hace 150 millones de años

Científicos registran por primera vez un episodio de expansión del fondo marino en el océano Índico

Un equipo obtuvo datos inéditos gracias a instrumentos capaces de medir movimientos y actividad sísmica con precisión

Científicos registran por primera vez un episodio de expansión del fondo marino en el océano Índico

Gran Mortandad: cómo algunos organismos marinos sobrevivieron a la mayor extinción masiva del planeta

Investigadores de Stanford reconstruyeron con evidencia experimental inédita cómo el calentamiento y la falta de oxígeno redefinieron la composición de los océanos hace 252 millones de años

Gran Mortandad: cómo algunos organismos marinos sobrevivieron a la mayor extinción masiva del planeta
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La historia de Yahir en La Academia: del cuarto lugar a la fama nacional

La historia de Yahir en La Academia: del cuarto lugar a la fama nacional

De la Espriella cuestionó a la JEP y afirmó que trabajará para que Timochenko “esté preso de por vida”

Hoy se conoce el dato de inflación de junio: qué número esperan los especialistas

Estados Unidos habría tenido deflación en junio: por qué el dato impacta en la Argentina

Educación financiera: cómo construir un ingreso extra para tu jubilación sin necesidad de ganar un salario alto

INFOBAE AMÉRICA

Crisis demográfica en Cuba: los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplicaron esa cifra en 2025

Crisis demográfica en Cuba: los nacimientos cayeron a un mínimo histórico y las muertes casi duplicaron esa cifra en 2025

Ministerio de Hacienda deposita aumento salarial a empleados públicos en Costa Rica, pero algunos deberán esperar

El Salvador: suben los precios de alojamiento, servicios y restaurantes en 2026

La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia

15 años de prisión a dominicano por explotar a dos colombianas con falsas ofertas de trabajo

ENTRETENIMIENTO

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Christopher Nolan revela que los actores de ‘La Odisea’ vomitaron durante el rodaje y decidió incluirlo en el corte final

Lewis Hamilton aparece por primera vez en una foto familiar junto a uno de los hijos de Kim Kardashian

Dos hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt avanzan con sus solicitudes para usar solo el apellido Jolie

“No será olvidado”, la emocionante despedida de Steven Spielberg a Sam Neill

“Me quedé atónita”, Julianne Moore recordó el momento en que Pedro Almodóvar cambió su carrera