Descubren en el espacio una molécula que podría explicar el origen de la vida en la Tierra

La eritrulosa es el primer azúcar detectado en el espacio interestelar, cerca del centro de la galaxia (Europa Press)

Las moléculas orgánicas como los azúcares tienen funciones esenciales en los organismos vivos: integran la estructura del ADN y el ARN y son clave en rutas metabólicas vinculadas al origen de la vida. Su formación en la Tierra primitiva plantea interrogantes, ya que los experimentos en laboratorio no logran reproducir las concentraciones necesarias bajo condiciones prebióticas. Comprender cómo y dónde surgen estos compuestos resulta fundamental para reconstruir los primeros pasos de la química que precedió a la vida.

Un artículo publicado en Nature Astronomy presenta la primera detección de un azúcar en el espacio interestelar. El trabajo, realizado por un equipo internacional encabezado por Izaskun Jiménez-Serra del Centro de Astrobiología de España (CAB), y con participación de instituciones como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y la Universidad del País Vasco, describe el hallazgo de eritrulosa, un azúcar de cuatro carbonos, en una nube molecular cercana al centro de la Vía Láctea.

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Cómo es el azúcar hallado en una nube molecular del centro galáctico

El estudio identifica la eritrulosa, un azúcar formado por cuatro átomos de carbono, como la primera molécula de este tipo hallada en el espacio interestelar. En la Tierra, aparece de manera natural en frutas como las frambuesas y se usa en productos de autobronceado. Hasta ahora, nunca se había detectado fuera del planeta. El descubrimiento se logró en la nube molecular G+0.693-0.027, ubicada cerca del centro de la Vía Láctea.

En la Tierra, la eritrulosa aparece en frutas como las frambuesas y en productos de autobronceado, nunca se había visto fuera del planeta (Jiménez-Serra et al. 2026)

Para encontrar esta molécula, el equipo empleó instrumentos muy sensibles, como el radiotelescopio Yebes de 40 metros y el telescopio IRAM de 30 metros, que permiten captar señales químicas en el espacio. Son detectables porque cada molécula emite y absorbe radiación a frecuencias específicas, que funcionan como una especie de “huella digital” en el espectro. Al comparar las señales recogidas por estos telescopios con las obtenidas en laboratorio por la Universidad del País Vasco, se identificaron doce que corresponden a la eritrulosa.

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Los resultados muestran que la presencia de este azúcar es al menos ocho veces mayor que la de otros azúcares más pequeños, como el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que no se detectaron en la misma región. Este dato resultó inesperado, ya que en la química espacial se considera que las moléculas se forman sumando átomos de carbono uno por uno.

De acuerdo al CAB, la eritrulosa se forma en el hielo que recubre las pequeñas partículas de polvo en el espacio, a partir de sustancias aún más simples: alcoholes y aldehídos de solo dos carbonos. Este proceso, que se comprobó con experimentos y modelos desarrollados junto a equipos de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Radboud (Países Bajos), ofrece una explicación alternativa y sencilla para la aparición de azúcares en el espacio.

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Cómo los telescopios revelaron la presencia de la eritrulosa

Cada molécula emite y absorbe radiación a frecuencias específicas, lo que permite identificarlas como si tuvieran una huella digital en el espectro (CSIC)

El artículo explica en detalle cómo se identificó la eritrulosa. El equipo llevó a cabo observaciones con los dos radiotelescopios que cubren un amplio rango de frecuencias para asegurarse de no dejar fuera ninguna posible señal. Analizaron las señales captadas y lograron diferenciar las que correspondían a la eritrulosa de otras que podían pertenecer a diferentes moléculas presentes en la nube. Para garantizar la confiabilidad del resultado, solo se consideraron como válidas aquellas señales que no mostraban interferencias con otras sustancias.

El análisis permitió calcular que la eritrulosa se encuentra a temperaturas muy bajas, cerca de 11 grados Kelvin (unos -262 °C) y en una cantidad pequeña, pero significativa, dentro de la nube. Por cada molécula de hidrógeno, el gas más abundante del universo, hay aproximadamente una de eritrulosa por cada 1.500 millones.

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Además, el equipo empleó simulaciones por computadora para entender cómo se forma la molécula sobre el polvo espacial, y los resultados mostraron que este proceso puede ocurrir de manera natural y frecuente.

Conexiones entre el espacio y la vida primitiva

El hallazgo sugiere que parte de las moléculas orgánicas de la Tierra podrían haber llegado desde el espacio, transportadas por meteoritos y asteroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre cómo pudieron aparecer los primeros ingredientes de la vida en la Tierra. La presencia de azúcares como la eritrulosa en el espacio sugiere que al menos una parte de las moléculas orgánicas que existían en nuestro planeta primitivo podría haber llegado desde el exterior, transportada por meteoritos y asteroides. Según los cálculos del equipo, durante una etapa de la historia temprana de la Tierra conocida como el Gran Bombardeo Tardío, entre medio millón y 50 millones de toneladas de eritrulosa habrían podido alcanzar la superficie terrestre.

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Carlos Briones, coautor del estudio, señala que este hallazgo “abre la posibilidad de descubrir en el espacio otros azúcares como la ribosa, que forma parte del ARN, y otras moléculas importantes para el origen de la vida”. La eritrulosa, además, puede transformarse fácilmente en otros tipos de azúcares cuando se disuelve en agua, lo que facilita la aparición de compuestos aún más complejos.

Esta capacidad fortalece la idea de que moléculas esenciales para la vida pueden formarse fuera de la Tierra y luego llegar al planeta, donde podrían haber dado inicio a los procesos que llevaron al surgimiento de los primeros seres vivos.

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