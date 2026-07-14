Rihanna impone su manifiesto de glamour en Nueva York: accesorios de lujo y estilo urbano

Rihanna impone una nueva fórmula urbana al mezclar prendas deportivas con accesorios de lujo (Backgrid/The Grosby Group)

La última aparición de Rihanna en Nueva York elevó el pulso de la moda urbana y reescribió las reglas del juego. La cantante fusionó piezas legendarias de dos casas de lujo globales y convirtió una simple caminata en una pasarela inesperada.

Con su audacia característica, tomó el ADN del streetwear y lo mezcló con accesorios de alto calibre, demostrando que la sofisticación puede llevar capucha y zapatillas si el sello es el correcto.

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La joya de su outfit fue un bolso de Louis Vuitton que trasciende su fama. El clásico monograma en marrón, negro y beige muta en una versión deslumbrante: lentejuelas por doquier y detalles en terciopelo, pensados para robar miradas.

La silueta Speedy, ícono de la maison francesa, se reinventa en esta edición limitada, donde el brillo y los apliques transforman al bolso en un objeto de deseo para coleccionistas. Un destello que no solo ilumina el look de Rihanna, sino que reafirma su lugar en el Olimpo de la moda.

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El bolso Speedy de Louis Vuitton aparece en versión cubierta de lentejuelas y detalles de terciopelo (Backgrid/The Grosby Group)

El toque final del atuendo llegó con los Gucci Castello Embellished Satin Pumps, unos tacones de punta fina confeccionados en satén negro y completamente cubiertos de pequeños cristales, incluidos en la tira que rodea el tobillo.

Este diseño de Gucci representa la perfecta unión entre elegancia clásica y tendencia contemporánea. Los brillos de los cristales aportan un aire festivo y glamuroso que contrasta con la informalidad del conjunto deportivo, demostrando la capacidad de Rihanna para desafiar las reglas del vestuario tradicional.

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A través de la elección de estos accesorios de lujo, Rihanna confirma su dominio sobre el juego de las marcas, seleccionando piezas que no solo son reconocibles por su alto precio, sino también por su valor simbólico dentro del universo fashion.

Más looks destacados de Rihanna

Vestido amplio de líneas verticales

Un vestido largo de rayas verticales define una salida nocturna con estética relajada en Nueva York (Backgrid/The Grosby Group)

Rihanna optó para un paseo nocturno en Nueva York por un vestido largo y suelto con estampado de rayas verticales en azul y blanco. El diseño presentaba un corte holgado que cubría completamente su figura, generando un volumen marcado y una silueta etérea.

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Llevó el cabello suelto y añadió un bolso pequeño en color rojo brillante. El estilismo se inclinó hacia una estética relajada y desenfadada, con guiños al estilo resort y detalles minimalistas en los accesorios.

Estilismo de alta costura con textura metálica

El estilismo de la Met Gala 2026 apuesta por textura metálica, volumen escultórico y pedrería plateada (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la Met Gala 2026, Rihanna se presentó con un vestido largo de acabado metálico y textura brillante, completamente cubierto de aplicaciones y pedrería plateada.

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La prenda incluía una estructura voluminosa que rodeaba sus hombros y brazos, creando un efecto escultórico. Complementó el look con múltiples anillos, pulseras y un tocado sobre el cabello.

El estilismo fue de inspiración futurista y de alta costura, destacando por sus formas arquitectónicas y excesos visuales.

Combinación urbana con jean y cuero

La combinación de suéter marrón, cuero negro y jeans oscuros actualiza una silueta urbana clásica (Backgrid/The Grosby Group)

En esta aparición en Nueva York, vistió un suéter de punto grueso en color marrón bajo una chaqueta de cuero negra con terminado mate y cremallera dorada. Combinó la parte superior con jeans oscuros de corte recto y dobladillo ancho.

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Complementó el conjunto con botas de estampado de serpiente y anteojos de sol grandes con montura burdeos. El estilismo se caracterizó por una mezcla urbana, con elementos clásicos y guiños a la moda callejera.

Negro total con transparencias y cuero

El negro total con transparencias y cuero perfila una propuesta sofisticada con guiños góticos (Backgrid/The Grosby Group)

El estilo gótico fue protagonista en otra salida nocturna en Santa Mónica, donde llevó un vestido largo negro con falda de tela translúcida, acompañado por un abrigo largo de cuero negro. Escogió zapatos de tacón también en negro y sostuvo un bolso de mano rectangular en el mismo tono.

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Añadió collares plateados y varios anillos. El estilismo se identificó por el predominio del negro, materiales opacos y detalles de transparencias, en una propuesta sofisticada con tintes góticos.

Conjunto oversize en tonos grises

El conjunto oversize gris prioriza volumen, comodidad y una lectura moderna del streetwear (REUTERS/Belinda Jiao)

En un evento de moda deportiva, vistió un conjunto oversize formado por un abrigo gris claro de hombros caídos y pantalones anchos en tono gris oscuro. Debajo, llevó una camisa gris y combinó el look con zapatillas gruesas del mismo color.

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Sumó anteojos de sol con lentes amarillas y labios rojos intensos. El estilismo se identificó por su silueta amplia, líneas relajadas y una estética urbana y moderna.