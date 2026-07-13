Vinchas, pinzas y ganchos: guía para elegir el accesorio ideal según tu tipo de cabello

Los accesorios para el cabello se convierten en el recurso clave para cambiar un look en minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los accesorios para el cabello han dejado de ser un simple complemento para convertirse en uno de los protagonistas de las tendencias de belleza.

Hoy, un peinado sencillo puede adquirir un aspecto elegante, moderno o divertido con solo agregar una vincha, una pinza decorativa o una traba llamativa. Además de aportar personalidad, estos accesorios ayudan a mantener el cabello ordenado, protegerlo y facilitar el peinado diario.

PUBLICIDAD

Las tendencias actuales combinan comodidad con estilo. Ya no se trata únicamente de seguir la moda, sino de encontrar accesorios que se adapten al tipo de cabello, al estilo personal y a las distintas ocasiones, desde una jornada de trabajo hasta una fiesta o un evento especial.

A continuación, repasamos los accesorios que marcan tendencia y descubrimos cómo utilizarlos para crear peinados prácticos, elegantes y versátiles.

Cintillos o vinchas: un clásico que nunca pasa de moda

Las vinchas y los cintillos combinan comodidad, control del frizz y un plus de estilo inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vinchas, también conocidas como cintillos, son uno de los accesorios más versátiles que existen. Han evolucionado con el tiempo y actualmente pueden encontrarse en una enorme variedad de materiales, colores y diseños.

PUBLICIDAD

Hay modelos minimalistas, acolchados, de tela, con nudos, de satén, terciopelo, cuero, perlas, piedras, flores o estampados.

Su principal ventaja es que permiten cambiar completamente un look en cuestión de segundos.

Beneficios de utilizar vinchas

• Mantienen el cabello alejado del rostro.

• Son ideales para controlar el frizz.

• Ayudan a disimular un mal día del cabello.

• Complementan cualquier estilo, desde casual hasta elegante.

• Son cómodas y fáciles de colocar.

• Funcionan tanto en cabello corto como largo.

• También te ayudan a disimular las canas si no tuviste tiempo de hacerte el color.

Peinados con vinchas

Para pelo fino convienen sujetadores pequeños y vinchas que sumen volumen, mientras que para melenas gruesas sirven pinzas grandes y trabas reforzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabello suelto con ondas

Las ondas suaves combinadas con una vincha ancha crean un estilo romántico y sofisticado. Es un peinado ideal para reuniones, salidas nocturnas o eventos durante el día.

PUBLICIDAD

Melena lisa con vincha fina

Una melena perfectamente lisa acompañada por una vincha metálica o de satén logra un look moderno y muy elegante. Es una excelente opción para la oficina o una cena.

PUBLICIDAD

Cola de caballo baja

Una coleta baja con una vincha acolchada aporta un toque refinado sin requerir demasiado tiempo frente al espejo.

Rodete bajo

Si se combina un rodete prolijo con una vincha decorada con perlas o piedras, el resultado es un peinado perfecto para bodas, graduaciones o celebraciones especiales.

PUBLICIDAD

Vinchas deportivas

También existen modelos especialmente diseñados para realizar actividad física. Estas ayudan a absorber el sudor y mantener el cabello en su lugar durante el entrenamiento.

PUBLICIDAD

Trenzas: creatividad y elegancia en un solo peinado

Las trenzas se mantienen como opción práctica, protectora y adaptable a distintos largos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trenzas nunca desaparecen de las tendencias. Cada temporada aparecen nuevas versiones que reinterpretan este clásico.

Son prácticas, protegen el cabello y permiten crear estilos muy variados.

Beneficios de las trenzas

• Reducen el enredo.

• Ayudan a proteger el cabello del viento.

• Son ideales para los días de calor.

• Permiten conservar el peinado durante varias horas.

• Se adaptan a cualquier largo de cabello.

Trenza clásica

La tradicional trenza de tres cabos continúa siendo una de las favoritas por su sencillez. Puede llevarse despeinada para un efecto relajado o muy prolija para un estilo elegante.

PUBLICIDAD

Trenza espiga

Un peinado elaborado con trenzas espiga adorna la parte trasera de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este peinado aporta textura y un acabado sofisticado. Es muy utilizado para fiestas y sesiones fotográficas.

Trenzas boxer

Inspiradas en el deporte, las boxer braids siguen siendo tendencia gracias a su comodidad y resistencia.

Son ideales para actividades al aire libre, festivales o vacaciones.

Corona de trenzas

Consiste en rodear la cabeza con una o dos trenzas para lograr un efecto romántico y delicado.

Combina especialmente bien con vestidos largos y maquillaje natural.

Trenza lateral

Perfecta para quienes desean un peinado sencillo pero con mucho estilo.

Puede complementarse con pequeñas pinzas decorativas o flores.

Trenzas con cintas

Una tendencia muy actual consiste en entrelazar cintas de colores dentro de la trenza.

Este pequeño detalle aporta un toque juvenil, creativo y diferente.

Pinzas para el cabello: funcionalidad y moda

Las pinzas de garra reducen la tensión del cuero cabelludo y reemplazan el abuso de elásticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pinzas han experimentado un enorme regreso en los últimos años.

Las clásicas pinzas tipo “claw clip” o pinzas de garra se convirtieron en uno de los accesorios más utilizados tanto por celebridades como por influencers.

PUBLICIDAD

Su principal atractivo reside en que permiten crear peinados elegantes en apenas unos segundos.

Beneficios de utilizar pinzas

• Evitan el uso excesivo de bandas elásticas.

• Reducen la tensión sobre el cuero cabelludo.

• Ayudan a prevenir el quiebre del cabello.

• Son cómodas para utilizar durante muchas horas.

• Existen modelos para todos los tipos de cabello.

Rodete francés con pinza

Uno de los peinados más populares consiste en enrollar el cabello hacia arriba y sujetarlo con una pinza grande.

El resultado es sofisticado y muy práctico.

Medio recogido

Peinado de medio recogido asegurado con una pinza decorativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se toma únicamente la parte superior del cabello y se asegura con una pinza decorativa.

Este peinado aporta volumen y mantiene despejado el rostro.

Moño relajado

Ideal para quienes buscan un estilo casual pero elegante.

Solo hace falta enrollar el cabello de manera natural y fijarlo con una pinza mediana.

Coleta torcida

Antes de sujetar el cabello con la pinza se realiza un pequeño giro que aporta un efecto mucho más elaborado.

Ganchos para el cabello: pequeños detalles que hacen la diferencia

Desde modelos acolchados hasta versiones de satén, terciopelo o con perlas, este clásico suma estilo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ganchos decorativos viven una auténtica renovación.

Hoy pueden encontrarse diseños con perlas, cristales, brillos, frases, figuras geométricas o acabados metálicos.

Beneficios de los ganchos

• Sujetan mechones pequeños.

• Son ideales para crear peinados rápidos.

• Permiten decorar cualquier look.

• Se adaptan a todas las edades.

• Son fáciles de combinar.

Peinados con ganchos

Cabello suelto con mechones laterales

Se sujetan ambos lados con ganchos brillantes o perlados.

Este sencillo detalle transforma completamente el peinado.

Flequillo hacia un lado

Los ganchos permiten mantener el flequillo ordenado sin perder naturalidad.

Ondas con ganchos decorativos

Una tendencia muy popular consiste en colocar varios ganchos alineados sobre uno de los laterales.

El resultado es moderno y muy fotogénico.

Rodete bajo con ganchos

Los ganchos decorativos con perlas o cristales transforman un peinado simple en uno más sofisticado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pequeños ganchos decorativos pueden utilizarse alrededor del rodete para aportar brillo y sofisticación.

Trabas para el cabello: comodidad para todos los días

Las trabas continúan siendo uno de los accesorios más elegidos por su practicidad.

Actualmente existen modelos minimalistas, transparentes, metálicos, esmaltados y con diseños artísticos.

Beneficios

• Permiten realizar peinados rápidos.

• Son fáciles de transportar.

• Mantienen el cabello controlado.

• Resultan ideales para cualquier edad.

• Existen tamaños para diferentes cantidades de cabello.

Peinados con trabas

Las trabas minimalistas y transparentes ganan lugar por su practicidad diaria y fácil transporte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media cola

Una clásica media cola puede verse mucho más elegante utilizando una traba decorativa.

Recogido lateral

Solo se recoge un costado del cabello para lograr un estilo fresco y moderno.

Cabello corto

Las trabas pequeñas son ideales para crear textura en cortes pixie o bob.

Recogidos informales

En pocos segundos permiten sujetar el cabello sin necesidad de utilizar múltiples accesorios.

Cómo elegir el accesorio adecuado según el tipo de cabello

Elegir el tamaño correcto del accesorio define si el peinado se sostiene o se desarma con facilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada tipo de cabello posee características diferentes y algunos accesorios funcionan mejor que otros.

Cabello fino

Las vinchas acolchadas aportan volumen visual.

Las pinzas pequeñas sujetan mejor sin deslizarse.

Los ganchos decorativos permiten crear peinados delicados sin agregar demasiado peso.

Cabello grueso

Las pinzas grandes ofrecen mejor soporte.

Las trabas reforzadas mantienen el peinado durante más tiempo.

Las trenzas ayudan a controlar el volumen.

Cabello rizado

Las vinchas de tela evitan el frizz.

Las pinzas de gran tamaño permiten recoger el cabello sin deformar los rizos.

Las trenzas protegen la forma natural del rizo.

Cabello lacio

Prácticamente cualquier accesorio funciona bien.

Se recomienda utilizar productos de fijación suaves para evitar que los accesorios se deslicen.

Tendencias que dominan esta temporada

Los materiales y acabados marcan la temporada, con satén, terciopelo, metalizados y perlas como favoritos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moda apuesta por accesorios llamativos, colores suaves y materiales cómodos.

Entre las principales tendencias encontramos:

• Vinchas acolchadas en tonos neutros.

• Pinzas grandes con acabado mate.

• Ganchos dorados y plateados.

• Accesorios con perlas.

• Flores de tela.

• Lazos de satén.

• Moños XL.

• Trabas transparentes.

• Diseños inspirados en la naturaleza.

• Acabados metálicos.

También crecen los accesorios fabricados con materiales reciclados y procesos más sostenibles, una opción que combina estilo con conciencia ambiental.

Cómo combinar los accesorios con la ropa

La combinación con la ropa busca equilibrio, accesorios lisos para estampados y detalles llamativos para tonos neutros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La armonía entre el peinado y el vestuario puede potenciar cualquier look.

Para prendas estampadas conviene elegir accesorios lisos que no recarguen el conjunto.

Si la ropa es de colores neutros, los accesorios pueden convertirse en el punto focal mediante tonos intensos o detalles brillantes.

En eventos formales destacan las perlas, el satén y los acabados metálicos.

Para un estilo casual funcionan muy bien las pinzas grandes, las vinchas de algodón y las trabas minimalistas.

En verano predominan los colores claros, las flores y los tejidos naturales.

Durante el invierno suelen verse terciopelo, cuero ecológico y tonos profundos como bordó, verde esmeralda, azul marino y negro.

Accesorios según la ocasión

Para el trabajo, la prolijidad se logra con una coleta baja y una vincha fina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el trabajo

Los peinados deben transmitir prolijidad y comodidad.

Una coleta baja con una vincha fina o una pinza elegante es una excelente elección.

Para una boda

Los rodetes bajos con ganchos de perlas o una corona de trenzas ofrecen un acabado sofisticado y delicado.

Para una fiesta

Las ondas suaves acompañadas de pinzas brillantes o trabas con cristales generan un look glamoroso.

Para estudiar

Las colas altas, las trenzas y las pinzas grandes permiten mantener el cabello ordenado durante todo el día.

Para vacaciones

Las trenzas, las vinchas de tela y las pinzas resistentes al agua resultan prácticas para la playa o la piscina.

Consejos para cuidar los accesorios

Guardar los accesorios en cajas organizadoras evita rayones y deformaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener los accesorios en buen estado prolonga su vida útil y garantiza que luzcan siempre impecables.

Es recomendable guardarlos en cajas organizadoras para evitar rayones o deformaciones. Las piezas metálicas deben mantenerse alejadas de la humedad para prevenir la oxidación, mientras que los accesorios de tela pueden limpiarse suavemente siguiendo las indicaciones del fabricante.

También conviene revisar periódicamente que las pinzas, ganchos y trabas conserven una buena presión, ya que un mecanismo desgastado puede dañar el cabello o perder eficacia.

Errores frecuentes al utilizar accesorios

Elegir accesorios pequeños para mucho cabello genera tensión y hace que el peinado ceda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los errores más comunes consiste en elegir accesorios demasiado pequeños para una gran cantidad de cabello. Esto genera tensión y hace que el peinado se desarme con facilidad.

Otro error es abusar de los accesorios decorativos en un mismo peinado. En muchos casos, una sola pieza llamativa consigue un efecto mucho más elegante que varias combinadas.

También es importante evitar sujetar el cabello siempre en el mismo lugar. Alternar la posición de colas, trenzas o rodetes ayuda a disminuir la tensión sobre las fibras capilares y favorece un cabello más saludable.

Un accesorio para cada estilo

Los accesorios para el cabello permiten expresar la personalidad de una forma sencilla y creativa. Quienes prefieren un estilo clásico pueden optar por vinchas lisas, trabas discretas o ganchos metálicos.

Las perlas, los lazos y las flores acompañan una estética romántica sin esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con un gusto más romántico encontrarán en las perlas, los lazos y las flores el complemento ideal.

Para un look moderno, las pinzas de gran tamaño, los acabados geométricos y los colores vibrantes son grandes aliados.

La moda actual celebra la diversidad y la libertad para combinar texturas, colores y formas. No existen reglas estrictas: lo importante es encontrar aquellas piezas que resulten cómodas, favorezcan el tipo de cabello y reflejen el estilo personal.

Los peinados y los accesorios forman una combinación perfecta para renovar cualquier imagen sin necesidad de realizar grandes cambios.

Los colores vibrantes refuerzan un look moderno y actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinchas, cintillos, trenzas, pinzas, ganchos y trabas ofrecen infinitas posibilidades para crear estilos prácticos, elegantes y originales, adaptándose a cada ocasión y tipo de cabello.

Además de embellecer, muchos de estos accesorios cumplen una función importante al proteger el cabello, facilitar el peinado y brindar comodidad durante todo el día.

Con una buena elección y un poco de creatividad, es posible transformar un look cotidiano en uno moderno y sofisticado en cuestión de minutos.

Las tendencias seguirán evolucionando, pero una cosa parece mantenerse constante: los accesorios para el cabello ya no son un simple complemento. Se han convertido en una herramienta de expresión personal, capaz de aportar color, textura, elegancia y personalidad a cualquier peinado.

Incorporarlos al día a día es una forma sencilla de experimentar con la moda, cuidar el cabello y disfrutar de un estilo único que refleje quiénes somos.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.