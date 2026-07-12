Bordados, volúmenes y teatralidad: así se vive la nueva temporada de alta costura en París

París exhibió la creatividad y técnica de la alta costura en sus últimas pasarelas (REUTERS/Benoit Tessier)

La Alta Costura de París ofreció un despliegue de creatividad y técnica en cada colección, donde las principales casas de moda apostaron por propuestas que desafiaron los límites entre el arte y la indumentaria convencional.

Esta semana, Chanel, Christian Dior, Elie Saab y Manish Malhotra presentaron sus visiones particulares, sorprendiendo tanto al público especializado como a los amantes de la moda en todo el mundo.

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Dior: la revolución de Jonathan Anderson y el gabinete de curiosidades

Jonathan Anderson debutó como director creativo de la maison

La llegada de Jonathan Anderson a la dirección creativa de Christian Dior marcó un nuevo capítulo para la maison. En esta edición de Alta Costura, la propuesta partió de la idea de un “gabinete de curiosidades”, donde objetos y texturas históricas se fusionaron en prendas que rozan la categoría de piezas museísticas.

Anderson jugó con volúmenes dramáticos, bordados complejos y flores tridimensionales. Capas teatrales y vestidos que combinan estructuras clásicas con un enfoque experimental dominaron la escena.

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La propuesta giró en torno a un gabinete de curiosidades

El diseñador mantuvo elementos icónicos como las cinturas marcadas y las siluetas del “New Look” de Christian Dior, pero actualizados con una visión más artística y contemporánea.

Esta colección, recibida con entusiasmo por la crítica, consolidó la nueva era de Anderson en la maison. Los diseños no solo captaron la atención de especialistas, sino que también cautivaron a celebridades, como se evidenció en el vestido exclusivo de alta costura creado para la boda de Taylor Swift.

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Volúmenes dramáticos y bordados complejos dominaron la colección

Dior reafirma así su posición como referente en el arte de la alta costura, un espacio donde la artesanía y la experimentación coexisten bajo la mirada audaz de Anderson.

Elie Saab: glamour neoyorquino y feminidad floral

El glamour neoyorquino de los años 90 inspiró la colección

La propuesta de Elie Saab para el otoño-invierno 2026-2027 se inspiró en el glamour artístico de la Nueva York de los años 90. El diseñador libanés fusionó la sastrería urbana propia del downtown neoyorquino con una feminidad marcada por motivos florales y acabados lujosos.

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Durante el día, chaquetas arquitectónicas, cinturas definidas y siluetas precisas en lana, tweed y terciopelo marcaron una elegancia sofisticada y sensual.

Flores pintadas a mano y estampados de cocodrilo destacaron en la pasarela

Por la noche, la organza, el chiffon, el encaje y los bordados transformaron cada vestido en el lienzo de una musa dramática.

Destacaron las flores pintadas a mano, los estampados de cocodrilo y los vestidos de gala en tonos tormentosos, reforzando la teatralidad y el arte en movimiento que caracteriza a Saab.

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La colección celebró la moda como expresión artística

La combinación de técnicas artesanales y materiales nobles posiciona esta colección como una celebración de la moda como forma de expresión artística, donde cada prenda se convierte en una declaración de glamour y originalidad.

Chanel: cuentos de hadas y homenaje al legado de Coco

El Grand Palais se transformó en un escenario de cuento de hadas

La maison Chanel transformó el Grand Palais en un escenario de fantasía cubierto de hiedra, evocando un cuento de hadas en tonos pastel.

La inspiración surgió de un ejemplar de Les Fées, Contes des Contes, que encontraron en la biblioteca privada de Coco Chanel, y se tradujo en la colección “Gaby and the Beanstalk”.

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El desfile abrió con una animación protagonizada por una niña que siembra una semilla, metáfora de nuevos comienzos y del crecimiento perpetuo de la firma.

La colección “Gaby and the Beanstalk” se inspiró en los relatos infantiles de Coco Chanel

Cada prenda buscó contar una historia, fusionando la fantasía de los relatos infantiles con la funcionalidad cotidiana.

Destacaron referencias a cuentos clásicos, como Jack y las habichuelas mágicas y La gallina de los huevos de oro, que aparecieron en detalles sorprendentes, accesorios y bordados delicados.

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La casa apostó por técnicas tradicionales de telas livianas, trabajo de drapeado o trenzas, cintas y ribetes reflejando la maestría de los atelieres parisinos.

El desfile abrió con una animación protagonizada por una niña y una semilla

El desfile se abrió con un traje en tweed rosa y lila, semitransparente, acompañado por el libro original de cuentos de la modista.

Los vestidos, enredaderas y tacones decorados reforzaron la atmósfera de fábula, mientras la colección sobresalió por su capacidad de adaptación a distintas estéticas femeninas, alternando entre sastrería negra, blancos y destellos de rojo carmín.

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Plumas, encajes y cadenas reforzaron la atmósfera onírica

Plumas, encajes de guipur, cadenas y elementos metálicos completaron el universo onírico y sofisticado propuesto por Matthieu Blazy.

Manish Malhotra: debut en París y homenaje materno

El desfile debutó con un homenaje a la madre del diseñador

El debut de Manish Malhotra en la Alta Costura de París estuvo marcado por un emotivo tributo a su madre, recientemente fallecida.

Bajo el título “Maa”, el desfile se inició con un cortometraje dedicado a su memoria y continuó con modelos envueltas en bordados, pedrería y tejidos de vivos colores bajo la luz del pabellón Cambon Capucines.

Un cortometraje abrió la presentación bajo el nombre “Maa”

La colección situó la artesanía en el centro del discurso creativo, con bordados chikankari realizados por artesanas indias, brocados de seda enriquecidos con hilos metálicos y una sucesión de siluetas envolventes que evocaron mantas, conchas marinas y esculturas familiares.

Bordados chikankari y brocados de seda dominaron la colección

Los primeros looks abrazaron el cuerpo, mientras que otros incorporaron grandes abrigos de cuello alzado, vestidos drapeados con flores bordadas y hombros exagerados, además de construcciones rígidas de inspiración coralina.

Entre las piezas más impactantes sobresalió un tríptico de vestidos de hombros escultóricos y tonos dorados, junto a otros diseños con motivos geométricos, anillos acolchados y pétalos aplicados.

Siluetas envolventes evocaron mantas y esculturas familiares

El volumen y la exuberancia dominaron el cierre del desfile, con vestidos inspirados en la cola del pavo real y faldas púrpura de silueta triangular. Malhotra logró así combinar la tradición india con la sofisticación parisina, firmando una entrada memorable en el circuito de la alta costura global.

*Fotos: Reuters