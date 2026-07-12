Wimbledon se consolidó como epicentro de glamour global: los estilos y outfits más impactantes

Las gradas del All England Club se vuelven una pasarela de elegancia clásica y guiños modernos (REUTERS/Andrew Couldridge)

A lo largo de Wimbledon, las gradas del All England Club se transformaron en una pasarela en la que destacaron figuras del espectáculo, la moda y el deporte.

El torneo reunió a celebridades internacionales que aprovecharon la ocasión para lucir atuendos cuidadosamente seleccionados, respetando el tradicional código de vestimenta elegante del evento.

Desde estilos clásicos hasta apuestas modernas, los looks de los famosos se convirtieron en otro foco de atención fuera de la cancha.

1. Lily Collins

Lily Collins combina crema y beige con falda plisada, accesorios dorados, uñas oscuras y maquillaje discreto

Lily Collins lució un conjunto en tonos crema compuesto por un suéter de cuello alto con botones decorativos en el hombro y una falda plisada de textura ligera. La actriz llevó un bolso acolchado al hombro en tono beige y complementó su look con accesorios dorados y uñas de color oscuro. Su cabello corto se mantuvo peinado con raya al costado y optó por un maquillaje discreto.

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2. Rami Malek

Rami Malek elige sastrería azul marino con camisa a rayas, corbata de motivos y gafas oscuras para un aire clásico

Rami Malek asistió con un traje azul marino de solapa ancha, acompañado de una camisa de rayas celestes y blancas, abrochada y con una corbata azul de pequeños motivos. Los anteojos de sol oscuros y el peinado prolijo del actor aportaron un aire sofisticado y clásico a su vestimenta.

3. Nicole Kidman

Nicole Kidman apuesta por un traje marfil con corbata clara y sombrero beige, con ondas sueltas y maquillaje tenue

Nicole Kidman seleccionó un traje sastre de dos piezas en color marfil, con saco cruzado y pantalón recto. Para aportar al look, la actriz se inclinó por una camisa del mismo tono y una corbata clara, además de sujetar un sombrero de ala ancha en tonos beige. Su cabello suelto y ondulado enmarca su rostro, con maquillaje tenue.

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4. Kate Middleton

Kate Middleton luce un vestido verde con drapeados y broche púrpura y verde, con joyería discreta y ondas suaves

La princesa de Gales, Kate Middleton, asistió con un vestido verde de manga corta con drapeados, acompañado de un broche de cinta púrpura y verde en el pecho. Llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y accesorios discretos, como pendientes y una pulsera dorada.

Kate Middleton opta por un vestido rojo con cinturón y falda amplia, con tacones nude y peinado parcialmente recogido

Otra de las fechas, se puso un vestido rojo de manga corta, ajustado en la cintura con un pequeño cinturón y falda amplia hasta el tobillo. Combinó el conjunto con zapatos de tacón en tono nude, pendientes colgantes y el cabello recogido parcialmente hacia atrás, dejando el rostro despejado.

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5. Ben Stiller y Christine Taylor

Ben Stiller y Christine Taylor coordinan tonos azules y verdes, con trajes y vestido con encaje, sumando gafas oscuras y accesorios simples

Ben Stiller optó por un traje azul marino, camisa blanca y corbata de rayas verdes y azules. El actor mostró un peinado clásico. Su esposa, la actriz Christine Taylor se decantó por un vestido verde de manga corta, con detalles de encaje en la parte superior y accesorios sencillos, como un collar fino y pendientes de aro. Ambos llevaron anteojos de sol.

6. Princesa Charlotte y Príncipe George

La princesa Charlotte y el príncipe George llevan azul en clave formal, con vestido de volantes y traje con corbata a rayas

Los hijos de Kate Middleton y el Príncipe William llevaron looks combinados. La princesa Charlotte lució un vestido azul con mangas de volantes y el cabello semirrecogido. El príncipe George llevó un traje azul marino con camisa blanca y corbata de rayas azules y blancas, mostrando un peinado prolijo y formal.

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7. Anna Wintour y Baz Luhrmann

Anna Wintour y Baz Luhrmann combinan flores azules y crema, con bob icónico, collares llamativos y sastrería luminosa

Anna Wintour vistió un vestido de manga larga con estampado floral en tonos azules y verdes sobre fondo blanco, ajustado a la cintura con un cinturón fino. La editora de Vogue llevó su característico corte bob, gafas oscuras y un collar de cuentas grandes de colores.

El director de cine Baz Luhrmann optó por un traje en color crema, camisa celeste y corbata de motivos, además de lentes de sol.

Anna Wintour cambia a blanco minimalista con collar dorado y gafas oscuras, manteniendo su estética reconocible

Para otro día de Wimbledon, Anna Wintour optó por un vestido blanco de manga corta y cuello cerrado, complementado con un collar de cuentas doradas y gafas de sol oscuras. Su característico corte bob y el maquillaje natural completaron su estilo.

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8. Raye

Raye destaca con negro sin mangas, labios rojos, aros dorados y un abanico blanco con el logo de Wimbledon

La cantante Raye llevó un vestido negro sin mangas y gafas oscuras de montura gruesa. Sumó a su look el cabello corto con ondas marcadas y apostó por pendientes de aro dorados, labios de color rojo y uñas claras.

9. Hannah Waddingham y Nick Beresford

Hannah Waddingham y Nick Beresford suman blanco y celeste con accesorios dorados, pañuelo al bolsillo y gafas de sol

La actriz Hannah Waddingham eligió un vestido blanco camisero, con mangas remangadas y falda amplia, y lo combinó con gafas oscuras y accesorios dorados. Su pareja Nick Beresford vistió un traje en tono celeste claro, camisa blanca y corbata beige, acompañado de un pañuelo en el bolsillo del saco.

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10. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez elige un vestido crema entallado con ondas sueltas, joyas doradas y maquillaje en tonos nude

Jennifer Lopez apostó por un vestido sin mangas en tono crema ajustado al cuerpo. La artista llevó el cabello largo y suelto con ondas suaves, además de accesorios dorados en la muñeca y aretes llamativos. Optó por un maquillaje neutro y labios en tono nude.

11. Sienna Miller

Sienna Miller apuesta por rayas azules y blancas con volantes y frunces, con pulseras plateadas y ondas marcadas

La actriz Sienna Miller llevó un vestido corto de volantes y textura arrugada, confeccionado en tela de rayas azules y blancas. El diseño incluía detalles fruncidos y mangas pequeñas. Complementó su look con pulseras plateadas, anteojos de sol oscuros y el cabello suelto con ondas marcadas.

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*Fotos: Reuters