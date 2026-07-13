Receta de estofado de carne de cerdo, rápida y fácil

Un buen estofado de cerdo puede transformar un día frío en un momento de puro confort. El aroma que invade la casa mientras la carne burbujea con tomates y especias suele ser sinónimo de reunión familiar, charlas largas y pan casero para mojar en la salsa.
En Argentina, el estofado de cerdo aparece tanto en mesas de domingo como en almuerzos de entresemana, especialmente cuando se busca algo cálido y rendidor. Es una receta flexible: admite acompañar con arroz, papas o fideos, y siempre deja ganas de repetir.
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Receta de estofado de carne de cerdo
El estofado de carne de cerdo es una preparación en la que cortes de cerdo se cocinan a fuego bajo junto a tomate, cebolla, zanahoria y especias, logrando una salsa espesa y carne bien tierna. Es ideal para quienes buscan una receta de olla fácil, con ingredientes simples y mucho sabor.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 20 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 1 kg de carne de cerdo (paleta o bondiola, en cubos)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cebollas medianas, picadas
- 2 dientes de ajo, picados
- 1 morrón rojo, cortado en cubitos
- 2 zanahorias, en rodajas finas
- 1 lata (400 gr) de tomates perita trozados
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de ají molido (opcional)
- 1 cucharadita de orégano seco
- Sal y pimienta negra a gusto
- 1 taza de caldo (o agua caliente)
- 2 papas medianas, en cubos (opcional)
Cómo hacer estofado de carne de cerdo, paso a paso
- Calentar el aceite en una olla grande y dorar el cerdo en tandas para sellar bien todos los lados. Retirar y reservar.
- En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear hasta que la cebolla esté transparente.
- Sumar la zanahoria y rehogar 2 minutos. Incorporar el tomate, mezclar y condimentar con laurel, orégano, ají molido, sal y pimienta.
- Volver el cerdo a la olla y cubrir con el caldo. Mezclar bien.
- Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante 50 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si se seca, agregar un poco más de caldo o agua.
- (Opcional) A los 30 minutos de cocción, agregar las papas cubeteadas.
- Consejo técnico: El punto ideal es cuando la carne está tierna y la salsa espesa.
- Apagar el fuego y dejar reposar tapado 10 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 450 kcal
- Grasas: 22 gr
- Carbohidratos: 30 gr
- Proteínas: 32 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Calentar siempre a fuego bajo para mantener la textura de la carne y la salsa.
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