Receta de estofado de carne de cerdo, rápida y fácil

El estofado de cerdo puede transformar un día frío en una comida de confort (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un buen estofado de cerdo puede transformar un día frío en un momento de puro confort. El aroma que invade la casa mientras la carne burbujea con tomates y especias suele ser sinónimo de reunión familiar, charlas largas y pan casero para mojar en la salsa.

En Argentina, el estofado de cerdo aparece tanto en mesas de domingo como en almuerzos de entresemana, especialmente cuando se busca algo cálido y rendidor. Es una receta flexible: admite acompañar con arroz, papas o fideos, y siempre deja ganas de repetir.

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Receta de estofado de carne de cerdo

El estofado de carne de cerdo es una preparación en la que cortes de cerdo se cocinan a fuego bajo junto a tomate, cebolla, zanahoria y especias, logrando una salsa espesa y carne bien tierna. Es ideal para quienes buscan una receta de olla fácil, con ingredientes simples y mucho sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

1 kg de carne de cerdo (paleta o bondiola, en cubos)

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cebollas medianas, picadas

2 dientes de ajo, picados

1 morrón rojo, cortado en cubitos

2 zanahorias, en rodajas finas

1 lata (400 gr) de tomates perita trozados

1 hoja de laurel

1 cucharadita de ají molido (opcional)

1 cucharadita de orégano seco

Sal y pimienta negra a gusto

1 taza de caldo (o agua caliente)

2 papas medianas, en cubos (opcional)

El listado combina carne de cerdo con morrón rojo y zanahorias entre los ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer estofado de carne de cerdo, paso a paso

Calentar el aceite en una olla grande y dorar el cerdo en tandas para sellar bien todos los lados. Retirar y reservar. En la misma olla, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Saltear hasta que la cebolla esté transparente. Sumar la zanahoria y rehogar 2 minutos. Incorporar el tomate, mezclar y condimentar con laurel, orégano, ají molido, sal y pimienta. Volver el cerdo a la olla y cubrir con el caldo. Mezclar bien. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante 50 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si se seca, agregar un poco más de caldo o agua. (Opcional) A los 30 minutos de cocción, agregar las papas cubeteadas. Consejo técnico: El punto ideal es cuando la carne está tierna y la salsa espesa. Apagar el fuego y dejar reposar tapado 10 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 450 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 30 gr

Proteínas: 32 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. En freezer, hasta 2 meses. Calentar siempre a fuego bajo para mantener la textura de la carne y la salsa.