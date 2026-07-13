América Latina

La Fiscalía sitúa el origen del complot para matar a Fernando Villavicencio 14 meses antes del atentado

Conversaciones atribuidas al narcotraficante Leandro Norero y a Xavier Jordán fueron incorporadas al caso Magnicidio. Los mensajes revelarían el inicio de la operación más de un año antes del crimen

Guardar
Google icon
ARCHIVO. Fernando Villavicencio en su último mitin. REUTERS/Karen Toro/File Photo
ARCHIVO. Fernando Villavicencio en su último mitin. REUTERS/Karen Toro/File Photo

Catorce meses antes de que Fernando Villavicencio fuera asesinado a la salida de un mitin político en Quito, la Fiscalía ecuatoriana sostiene que ya existían conversaciones orientadas a organizar un atentado en su contra. Esa es una de las principales conclusiones que el Ministerio Público expuso este fin de semana durante la audiencia preparatoria de juicio del caso Magnicidio FV, al incorporar al expediente una serie de chats atribuidos al narcotraficante Leandro Norero y al procesado Xavier Jordán.

Según la acusación fiscal, el punto de partida de la presunta conspiración quedó registrado el 10 de junio de 2022, cuando Jordán habría solicitado ayuda a Norero para “resolver” un problema relacionado con Villavicencio. La conversación, recuperada de los dispositivos electrónicos del narcotraficante, forma parte del conjunto de evidencias digitales obtenidas durante la investigación del caso Metástasis y ahora fue presentada formalmente dentro del proceso que busca esclarecer quiénes planificaron el asesinato del entonces candidato presidencial.

PUBLICIDAD

Durante la diligencia, la fiscal Ana Hidalgo explicó que el contenido de esos mensajes constituye uno de los principales indicios de que el crimen no fue una decisión improvisada, sino el resultado de una planificación prolongada. De acuerdo con la exposición del Ministerio Público, la respuesta atribuida a Norero reflejaba disposición para ejecutar el encargo y solicitaba información adicional sobre el objetivo antes de avanzar con las gestiones.

El magnicidio sucedió a 11 días de las elecciones extraordinarias de ese año y estremeció a los ecuatorianos. La familia de Villavicencio no solo ha enfrentado el caos de quienes deben reclamar justicia, sino que se han enfrentado a ataques digitales y a los intereses políticos alrededor del caso.

La Fiscalía sostiene que, tras ese intercambio, comenzaron actividades destinadas a obtener datos sobre Villavicencio, entre ellos información relacionada con sus desplazamientos, su seguridad y sus actividades públicas. En los dispositivos analizados también fueron encontrados enlaces, publicaciones y otros archivos vinculados con el entonces asambleísta y posterior candidato presidencial, elementos que, según la acusación, fortalecen la hipótesis de una vigilancia previa al atentado.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público explicó que las conversaciones fueron recuperadas mediante pericias informáticas practicadas a los teléfonos de Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 durante una masacre ocurrida en la cárcel de Cotopaxi. Los dispositivos permanecieron bajo custodia de las autoridades y posteriormente se convirtieron en una de las principales fuentes de evidencia del caso Metástasis, investigación que reveló una presunta red de corrupción integrada por operadores judiciales, funcionarios públicos y estructuras del crimen organizado.

Aunque parte del contenido de esos chats ya había trascendido durante las investigaciones derivadas de Metástasis, esta es la primera vez que son incorporados como elementos de convicción dentro del expediente que investiga el asesinato de Villavicencio. La Fiscalía considera que los mensajes permiten reconstruir la etapa inicial del supuesto complot y establecer los vínculos entre algunos de los procesados.

Leandro Norero logró conectarse con la política legislativa a través de Ronny Aleaga, exdiputado correísta, amigo de Xavier Jordán, uno de los socios del narco. (Composición de Yalilé Loaiza para Infobae)
Leandro Norero logró conectarse con la política legislativa a través de Ronny Aleaga, exdiputado correísta, amigo de Xavier Jordán, uno de los socios del narco. (Composición de Yalilé Loaiza para Infobae)

Durante la audiencia también se expusieron los resultados de los peritajes que, según la Fiscalía, permitieron identificar al interlocutor de Norero. La investigación señala que Xavier Jordán utilizaba distintos alias dentro de la aplicación de mensajería cifrada Threema, entre ellos “Dady Yanky”, “Ravioli”, “Mauricio”, “Po”, “Pili” y “Marido”. Los especialistas concluyeron que todos esos perfiles correspondían a un mismo usuario.

Jordán integra la lista de siete personas procesadas por su presunta participación en la planificación del asesinato. En la misma causa también están vinculados el exasambleísta Ronny Aleaga, el exministro del Interior José Serrano, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Esteban Aguilar. La Fiscalía sostiene que cada uno habría desempeñado un rol específico dentro de la estructura que, según su teoría del caso, organizó el crimen.

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió el 9 de agosto de 2023, cuando el candidato presidencial abandonaba un acto de campaña en el norte de Quito, apenas once días antes de las elecciones extraordinarias convocadas tras la disolución de la Asamblea Nacional. El atentado conmocionó al país y dio origen a una investigación que derivó en procesos separados contra los autores materiales y contra quienes habrían financiado o planificado el ataque.

Temas Relacionados

Fernando VillavicencioMagnicidio Fernando VillavicencioAsesinato Fernando Villavicencio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

El paro indefinido inicia este lunes en casi todo el país hasta que el Ministerio de Salud desembolse los salarios de junio. Habrá atención solo en emergencias

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

El presidente uruguayo admitió que debía haber prestado más atención a sus obligaciones personales. La controversia surgió luego de que una investigación periodística revelara un atraso en el Impuesto de Primaria y construcciones no declaradas.

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Un libro recientemente publicado reúne testimonios y documentos sobre presuntos abusos sexuales cometidos contra al menos 500 menores de edad y busca contribuir a las investigaciones judiciales

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Un pedido de auxilio alertó a los vecinos y la Policía ingresó por el techo y encontró a personas de entre 68 y 98 años en condiciones extremas. Dos mujeres fueron imputadas y enviadas a la cárcel

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

En su aniversario luctuoso, Frida Kahlo “revive” en una escultura que denuncia la precarización laboral de los artistas

En su aniversario luctuoso, Frida Kahlo “revive” en una escultura que denuncia la precarización laboral de los artistas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de julio?

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

De fabricar ladrillos artesanales a proteger Chan Chan: la historia del adobero que desde hace 15 años conserva la ciudad de barro más grande del mundo

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

INFOBAE AMÉRICA

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte