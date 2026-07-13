América Latina

Ecuador marca un máximo histórico en decomisos de armas ilegales

El Gobierno atribuye el resultado al aumento de las intervenciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones

Guardar
Google icon
Los capturados utilizaban armas largas y uniformes policiales para delinquir.
Los capturados utilizaban armas largas y uniformes policiales para delinquir.

La ofensiva desplegada por las fuerzas de seguridad ecuatorianas durante 2026 ha dejado un resultado inédito: el país registra el mayor volumen de armas de fuego ilegales incautadas para un período comparable desde que existen estadísticas oficiales recientes. De acuerdo con información difundida por el Gobierno, entre enero y julio los decomisos aumentaron un 20,6% respecto al mismo lapso de 2025, en un escenario marcado por la expansión de los operativos contra las organizaciones criminales.

El incremento se produce mientras Ecuador mantiene una estrategia de seguridad basada en la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en controles territoriales, allanamientos e intervenciones focalizadas en zonas donde operan grupos dedicados al narcotráfico, las extorsiones, el secuestro, la minería ilegal y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que la mayor cantidad de armas retiradas de circulación responde al aumento de las operaciones ejecutadas durante este año. Según los datos oficiales, cerca de 200.000 intervenciones militares se han desarrollado en distintos puntos del país, una cifra que también coincide con un incremento del 33,3% en la droga decomisada durante el mismo período.

28/12/2025 El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN REIMBERG EN X
28/12/2025 El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, da explicaciones al ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL JOHN REIMBERG EN X

Aunque el Gobierno aún no ha publicado el número consolidado de armas confiscadas en 2026 ni un desglose detallado por categorías, sí confirmó que el volumen supera los registros alcanzados en años anteriores. Entre el armamento incautado figuran pistolas, revólveres, escopetas, fusiles y armas automáticas, además de miles de municiones y cargadores encontrados durante allanamientos y controles realizados en carreteras, puertos, barrios considerados de alta conflictividad y centros penitenciarios.

PUBLICIDAD

En varios procedimientos también se han decomisado explosivos, chalecos antibalas, prendas similares a uniformes policiales y equipos de comunicación que, según las investigaciones, eran utilizados por estructuras criminales para ejecutar ataques armados o evadir los controles de las autoridades.

Las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional vinculan buena parte de estos arsenales con organizaciones como Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y Chone Killers, grupos que mantienen disputas por corredores del narcotráfico y el control de economías ilegales en distintas provincias del país. En zonas de la Amazonía y otras áreas afectadas por la minería ilegal también se han localizado armas de guerra utilizadas para proteger campamentos clandestinos.

Miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas juntan una pila de armas de fuego incautadas para ser destruidas en una planta siderúrgica, en Guayaquil, Ecuador, el 30 de mayo de 2024. REUTERS/Santiago Arcos
Miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas juntan una pila de armas de fuego incautadas para ser destruidas en una planta siderúrgica, en Guayaquil, Ecuador, el 30 de mayo de 2024. REUTERS/Santiago Arcos

El comportamiento de las cifras confirma una tendencia sostenida al alza en los decomisos. En 2021 las autoridades reportaron la incautación de 7.855 armas de fuego. Un año después la cifra ascendió a 9.498, mientras que en 2023 llegó a 10.062. Hasta entonces, el récord correspondía a 2024, cuando se decomisaron 10.651 armas, el mayor registro anual disponible.

Ese año, las pistolas representaron el 35,4% del total de armas confiscadas; los revólveres, el 26,9%; los fusiles, el 12%; y el porcentaje restante correspondió a escopetas, carabinas y otras armas largas. En conjunto, las estadísticas muestran que entre 2017 y 2024 las incautaciones crecieron más del 107%, una evolución que las autoridades atribuyen tanto al fortalecimiento de las capacidades operativas como al incremento del armamento en poder de las organizaciones criminales.

El Gobierno mantiene desde enero de 2024 la declaratoria de conflicto armado interno para enfrentar a las principales estructuras delictivas del país. Bajo ese esquema, los militares participan de manera permanente en tareas de seguridad interna junto a la Policía, mientras se fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para combatir el tráfico de armas y el narcotráfico.

Armas de fuego incautadas se apilan en una planta siderúrgica antes de ser destruidas por miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas, en Guayaquil, Ecuador, el 30 de mayo de 2024. REUTERS/Santiago Arcos
Armas de fuego incautadas se apilan en una planta siderúrgica antes de ser destruidas por miembros de las fuerzas armadas ecuatorianas, en Guayaquil, Ecuador, el 30 de mayo de 2024. REUTERS/Santiago Arcos

Las autoridades han señalado que una parte importante del armamento incautado ingresa al país a través de redes internacionales de tráfico ilegal, mientras que otras armas son modificadas o ensambladas de manera clandestina antes de llegar a manos de las organizaciones criminales. Los análisis balísticos realizados tras cada decomiso buscan determinar si ese armamento fue utilizado previamente en homicidios, atentados u otros hechos violentos.

El aumento de las incautaciones ocurre en un contexto en el que las armas de fuego siguen siendo el principal instrumento empleado en los asesinatos registrados en Ecuador.

Temas Relacionados

Armas EcuadorViolencia EcuadorSeguridad Ecuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

El paro indefinido inicia este lunes en casi todo el país hasta que el Ministerio de Salud desembolse los salarios de junio. Habrá atención solo en emergencias

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

El presidente uruguayo admitió que debía haber prestado más atención a sus obligaciones personales. La controversia surgió luego de que una investigación periodística revelara un atraso en el Impuesto de Primaria y construcciones no declaradas.

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Un libro recientemente publicado reúne testimonios y documentos sobre presuntos abusos sexuales cometidos contra al menos 500 menores de edad y busca contribuir a las investigaciones judiciales

Bolivia: sobrevivientes identifican a 23 jesuitas acusados de cometer abusos sexuales a niños y adolescentes

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Un pedido de auxilio alertó a los vecinos y la Policía ingresó por el techo y encontró a personas de entre 68 y 98 años en condiciones extremas. Dos mujeres fueron imputadas y enviadas a la cárcel

Descubren geriátrico clandestino en Uruguay: 22 ancianos deshidratados con ropa mojada y un balde de baño

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes

El asistente virtual contactará a quienes tienen atenciones pendientes para confirmar si aún requieren consulta, procedimiento o cirugía, además de actualizar teléfonos y correos en una prueba de un mes antes de ampliar el modelo

Así funciona CLEO, el asistente virtual de la Caja Costarricense de Seguro Social para verificar pacientes pendientes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

En su aniversario luctuoso, Frida Kahlo “revive” en una escultura que denuncia la precarización laboral de los artistas

En su aniversario luctuoso, Frida Kahlo “revive” en una escultura que denuncia la precarización laboral de los artistas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 13 de julio?

El Supremo tumba parte del Reglamento de Extranjería, pero avala el grueso de la reforma: impide denegar permisos de residencia por antecedentes penales

De fabricar ladrillos artesanales a proteger Chan Chan: la historia del adobero que desde hace 15 años conserva la ciudad de barro más grande del mundo

La compra de vivienda a tocateja, en peligro de extinción: la subida de precios obliga al 75% de compradores a pedir hipoteca

INFOBAE AMÉRICA

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cartas selladas con lápiz labial: revelan un romance secreto entre Frida Kahlo y la pintora Jacqueline Lamba

Cyber Wow: ofertas en productos de cuidado personal como shampoos, acondicionadores o jabones del 13 al 16 de julio

Trabajadores de salud de Bolivia entran en huelga por falta de pago de salarios

Operaciones militares en Yemen: así fue el bombardeo al aeropuerto de Saná controlado por rebeldes hutíes

Orsi regularizó obras y pagó una deuda tributaria tras la polémica por sus casas: “Debo tener más cuidado”

ENTRETENIMIENTO

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Mick Jagger reveló el secreto que mantiene unido a los Rolling Stones: “Vivir separados ayudó a mantener renovados nuestros encuentros”

Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Desde Alan Cumming hasta Kylie Minogue: la industria del entretenimiento se despide de Sam Neill

Millie Bobby Brown reflexionó sobre el crecimiento de Enola Holmes: “Quiero que las niñas se identifiquen y sean como ella”

José Coronado protagoniza “El problema final”, el nuevo thriller de época de Netflix basado en Arturo Pérez-Reverte