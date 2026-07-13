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Un experto en ciberseguridad reveló por qué nunca se deben publicar fotos de las llaves en Internet

Un gesto habitual en redes puede tener consecuencias insospechadas para la protección del hogar y exponer a los usuarios a vulnerabilidades difíciles de detectar

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Publicar fotos de llaves en redes sociales puede poner en riesgo la seguridad del hogar y facilitar intrusiones (Instagram/evanafterfree)

La tendencia de compartir logros y momentos personales en redes sociales puede poner en riesgo la seguridad del hogar. Un informe del medio británico Daily Mail advierte sobre los peligros de publicar fotografías de las llaves tras una mudanza o la compra de una vivienda.

Según explica el especialista en ciberseguridad Evan Ottinger, una imagen de este tipo puede permitir que desconocidos fabriquen una copia funcional, empleando tecnologías hoy disponibles para casi cualquiera.

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Ottinger, con experiencia en el análisis de vulnerabilidades tanto en entornos gubernamentales como privados, subraya que este riesgo no está limitado a un país o a un modelo particular de cerradura. La técnica de decodificación mediante fotografía se aplica sobre todo a las cerraduras de cilindro de pines, el estándar más común a nivel mundial, presente también en gran parte de Latinoamérica.

Persona con capucha gris oscuro y rostro en sombra, manipula una llave con una lima. Sobre la mesa, un celular con imagen de llave, una impresora 3D y herramientas.
La técnica de decodificación se aplica sobre todo a las cerraduras de cilindro de pines, comunes en gran parte de Latinoamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantillas de decodificación que menciona, accesibles libremente en internet, permiten identificar el perfil y los cortes de la llave en cualquier sistema de este tipo, facilitando su réplica tanto con impresoras 3D como con cortadoras comerciales o incluso de forma manual.

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Cómo se duplica una llave a partir de una foto

La facilidad para duplicar una llave de esta manera quedó demostrada en un video difundido por Ottinger, que superó 1,3 millones de reproducciones. Allí, muestra el proceso completo: parte de una imagen nítida de la llave original, la introduce en un programa de codificación y luego genera los patrones necesarios para la impresión 3D.

En minutos, obtiene un duplicado que prueba con éxito en la cerradura de su propia puerta. Esta prueba práctica confirma la viabilidad técnica del método y evidencia cómo una publicación común en redes sociales puede exponer a cualquiera a riesgos concretos de intrusión.

Dos manos sostienen un teléfono inteligente que muestra una publicación de red social con una imagen de llave, y una llave metálica oxidada.
Las plantillas de decodificación disponibles en internet permiten identificar el perfil y los cortes de una llave para replicarla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, solo se requiere una fotografía donde se distinga claramente el perfil y los cortes de una llave de cilindro de pines para que cualquier persona con acceso a herramientas básicas pueda reproducirla.

El video viral generó inquietud y sorpresa entre los usuarios, con comentarios de quienes reconocían sentirse vulnerables tras conocer la técnica. Así, la demostración confirma que difundir imágenes de llaves en plataformas públicas puede facilitar la entrada no autorizada a un hogar.

Qué herramientas permiten copiar una llave

La técnica de copiar llaves a partir de imágenes no exige conocimientos técnicos avanzados ni equipamiento costoso. Ottinger aprendió estos procedimientos en un curso impartido por el especialista en seguridad Deviant Ollam, quien desarrolló overlays de decodificación de uso gratuito en línea. Estas herramientas permiten identificar con precisión los cortes en las llaves de cilindro de pines.

Imagen de una mano sosteniendo llaves junto a una casita en miniatura, simbolizando la búsqueda de inmuebles y las preocupaciones de los inquilinos. (Imagen ilustrativa Infobae)
Evan Ottinger demostró en un video viral que una impresora 3D doméstica puede fabricar una llave funcional a partir de una foto (Imagen ilustrativa Infobae)

Existen numerosos recursos y tutoriales disponibles en internet que explican cómo utilizar estos overlays en combinación con fotografías de calidad. Las máquinas cortadoras comerciales que duplican llaves a partir de patrones digitales también se encuentran en muchos locales de cerrajería, lo que reduce aún más la barrera de acceso a la técnica.

Incluso para quienes optan por el corte manual, basta con seguir los parámetros obtenidos del overlay para lograr una copia funcional. Todo esto contribuye a que la decodificación y reproducción de llaves esté al alcance de cualquier persona con mínima iniciativa y acceso a la web.

El proceso es adaptable: puede realizarse con una impresora 3D, pero también es posible cortar y limar la llave a mano, o utilizar una máquina cortadora comercial, siempre y cuando se disponga de una imagen adecuada.

Primer plano de dos manos que sostienen un juego de llaves con un llavero de madera que dice "nuestro nuevo hogar", con una casa clara de fondo
La copia de una llave también puede hacerse de forma manual o con una cortadora comercial y puede demorar entre 10 y 15 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ottinger señala que un usuario experimentado puede pasar de la foto a una copia funcional en solo 10 a 15 minutos. El acceso libre a estas herramientas, salvo la impresora, amplía el alcance de la técnica más allá de los ámbitos especializados.

Por qué una copia de llave dificulta la investigación

Uno de los riesgos más serios de esta modalidad es la ausencia de huellas. También advierte que, a diferencia del forzamiento o ganzuado, el uso de una copia exacta de la llave no deja daños ni señales visibles en la cerradura.

Esto complica la identificación de accesos ilícitos, ya que el mecanismo opera normalmente y la entrada puede pasar desapercibida para cualquiera. Al no dejar pruebas forenses claras, este método limita la eficacia de las investigaciones y de las medidas de detección convencionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de una llave duplicada no deja daños ni pruebas forenses claras en la cerradura y dificulta la investigación de robos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta característica representa un desafío adicional para las aseguradoras y las fuerzas de seguridad, ya que la falta de daños visibles puede dificultar la aprobación de reclamos por robo o la comprobación de la vía de ingreso.

Además, la utilización de una llave legítima no suele activar alarmas ni sistemas automáticos de alerta, lo que incrementa la vulnerabilidad del inmueble. La facilidad con que se puede obtener una copia sin dejar rastros convierte esta modalidad en una de las más difíciles de detectar y prevenir con los recursos tradicionales. Por eso, los expertos insisten en la importancia de la prevención digital y la vigilancia activa.

Los especialistas en seguridad recomiendan no mostrar llaves en redes sociales y reforzar el hogar con cámaras de vigilancia y alarmas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los especialistas en seguridad recomiendan no mostrar llaves en redes sociales y reforzar el hogar con cámaras de vigilancia y alarmas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el riesgo

La principal recomendación es evitar mostrar llaves en fotos publicadas en redes sociales o sitios públicos. Cuidar la exposición digital se vuelve fundamental ante la facilidad con que puede replicarse una llave con herramientas accesibles.

El especialista sugiere además reforzar la protección del hogar mediante cámaras de vigilancia y sistemas de alarma, para detectar cualquier ingreso no autorizado. Incluso si no quedan rastros físicos en la cerradura, estas medidas pueden alertar sobre situaciones sospechosas y disuadir intentos de intrusión.

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