Receta de duraznos en almíbar caseros, rápida y fácil

Los duraznos en almíbar evocan las meriendas de la infancia y los postres caseros en reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como el aroma de unos duraznos en almíbar recién preparados para evocar las meriendas de la infancia o los postres caseros en reuniones familiares.

En Argentina, los duraznos en almíbar son un clásico de las conservas, muy presentes todo el país, especialmente en mesas cuyanas, tanto en desayunos como en postres. Son ideales para aprovechar la fruta de estación y disfrutar todo el año, solos o acompañando helados, flanes o tortas.

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Receta de duraznos en almíbar caseros

Se trata de mitades de duraznos amarillos pelados y descarozados, conservados en un almíbar liviano de agua y azúcar, en frascos esterilizados. Es una receta simple, rápida y perfecta para principiantes.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

2 kg de duraznos amarillos firmes

500 g de azúcar

1 litro de agua

3 frascos de vidrio de 1 kg (esterilizados)

La receta incluye 2 kg de duraznos amarillos firmes como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer duraznos en almíbar, paso a paso

Preparar un almíbar liviano: en una olla, mezclar el agua con el azúcar y llevar a hervor hasta que el azúcar se disuelva completamente. Mantener caliente. Pelar los duraznos: usar un cuchillo liso para no marcar la fruta. Partir a la mitad y retirar el carozo. Esterilizar los frascos: hervir los frascos y sus tapas, y mantener calientes hasta el momento de usar. Envasar la fruta: rellenar los frascos con las mitades de durazno, bien acomodadas. Cubrir con el almíbar: verter el almíbar caliente hasta cubrir la fruta completamente. Cerrar y cocinar: tapar los frascos de inmediato. Envolverlos en papel (para evitar que se rompan) y hervirlos en una olla grande durante 20 minutos desde que rompe el hervor. Enfriar y almacenar: retirar del agua y dejar enfriar sobre un paño. Guardar en un lugar fresco y oscuro.

Consejos técnicos importantes:

Usar duraznos firmes y sanos para que no se desarmen.

Asegurarse de que el almíbar cubra totalmente la fruta en el frasco.

El hervor final asegura la conservación y el vacío del frasco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 3 frascos de 1 kg, cada uno con 4 a 5 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 130

Grasas: 0,2 g

Carbohidratos: 33 g

Proteínas: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 1 semana una vez abierto el frasco. En lugar fresco, oscuro y seco, con el frasco cerrado y vacío bien hecho, hasta 1 año.