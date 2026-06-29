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Los 5 cambios para aprovechar mejor la luz natural en el dormitorio

Un artículo de AD Latinoamérica reúne claves de diseño interior para potenciar la claridad en la habitación, con modificaciones en tonos, textiles, materiales y ubicación del mobiliario que influyen en descanso, confort y amplitud percibida

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Dormitorio con cama, edredón a rayas, almohadas, cojín con taza, dos mesitas de noche con lámparas. Armario de madera, libros y cuadro en la pared.
La luz natural en el dormitorio mejora la percepción de amplitud y la sensación de confort. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz natural en el dormitorio influye en el descanso, la comodidad y la percepción del espacio, según explica AD Latinoamérica en su artículo sobre cómo potenciarla en la habitación. En diseño interior, este recurso forma parte de lo que la arquitectura entiende como habitabilidad.

El texto del medio citado señala que una mala gestión de la entrada de sol puede hacer que una habitación se sienta cerrada, incómoda o poco agradable. También relaciona la exposición a la luz natural con la regulación del ciclo circadiano y con beneficios para el estado de ánimo y la salud física.

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1. Elige una paleta clara para reflejar mejor la luz

Un dormitorio luminoso con una cama blanca y una manta amarilla, una lámpara de papel redonda, una ventana grande con cortinas claras y un pasillo con un sillón.
Los colores claros en paredes, pisos y textiles reflejan más iluminación exterior dentro de la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las primeras recomendaciones de la publicación es optar por colores claros en las superficies de mayor presencia visual. Paredes, pisos o ropa de cama en tonos neutros ayudan a reflejar la luz que entra por la ventana.

El blanco, indica el medio, refleja casi toda la luz que recibe, mientras los tonos oscuros absorben una parte mayor del espectro. Esa diferencia también afecta la sensación térmica, porque los acabados oscuros concentran más calor que los neutros.

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Eso no obliga a renunciar a azules intensos o grises muy profundos. La clave está en reservar esos tonos para elementos pequeños, como almohadas, mantas, cuadros o una silla, y dejar los colores claros en las piezas de mayor tamaño.

2. Escoge cortinas y persianas que filtren sin bloquear

Cama de nogal oscuro con cabecero de lamas verticales, ropa de cama beige claro, manta texturizada, mesita de noche a juego con lámpara de travertino, y cortinas blancas.
Las cortinas de lino y otros tejidos traslúcidos dejan pasar luz sin perder del todo la intimidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrada de luz también depende del tipo de cubierta que se coloque en la ventana. El artículo advierte que tanto cortinas como persianas pueden ayudar o perjudicar, según el material y el grado de opacidad.

Las persianas blackout aíslan por completo la iluminación exterior y favorecen el sueño nocturno, pero durante el día impiden aprovechar los beneficios del sol. Como alternativa, la fuente propone la persiana dúo, con franjas opacas y traslúcidas que permiten graduar privacidad y claridad.

En el caso de las cortinas, el grosor de la tela define cuánta luz pasa al interior. La publicación sugiere tejidos traslúcidos, como el lino, porque dejan entrar la iluminación exterior y al mismo tiempo limitan la vista desde fuera.

3. Prioriza acabados lisos y maderas claras

Dormitorio acogedor con cama de cabecero acolchado, mesitas de noche de madera con lámparas, cuadros botánicos, un banco al pie de la cama y una alfombra texturizada.
Los acabados lisos y las maderas claras distribuyen mejor la claridad y suavizan el ambiente visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del color, los materiales modifican la manera en que la luz se distribuye dentro del dormitorio. Paredes y pisos claros, con superficies lisas, favorecen una atmósfera visual más serena y permiten un mejor aprovechamiento de la iluminación natural.

La fuente desaconseja recubrir todos los muros con piedra, porque su textura y densidad visual pueden restar luminosidad y no ayudan a crear un ambiente orientado al descanso. En su lugar, plantea usar un acabado liso en gris claro, cercano al blanco, y reservar la piedra para una zona específica del cuarto.

Cama con cabecero y ropa de cama blanca y verde oliva. Mesita de noche de madera con jarrón, flores, libros y reloj. Arte y lámparas de pared. Ventana con balcón.
Los tonos neutros y blancos en las superficies principales potencian el rebote de la luz y hacen que el dormitorio se perciba más limpio, ligero y descansado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destaca el comportamiento de las maderas claras, como el encino y el pino. En pisos o muros, estos recubrimientos aportan sensación de amplitud, aislamiento térmico y una relación más equilibrada con la luz.

Si el piso ya es de madera oscura, el texto aconseja compensar esa absorción con un alfombra grande y clara. Así se reduce el peso visual de la superficie y se conserva parte del efecto luminoso.

4. Usa espejos y detalles metalizados para multiplicar la claridad

Una habitación con una cama con sábanas blancas y almohadas marrones, un espejo de marco de madera, una bandeja con tetera y tazas, y arte en las paredes.
Los espejos y los detalles metalizados multiplican el rebote de la luz sin recargar el espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espejos figuran entre los recursos más eficaces para redistribuir la luz exterior dentro de la habitación. Uno de tamaño grande, colocado en una zona donde reciba el reflejo del sol, puede ampliar la sensación de claridad y de espacio.

La recomendación es elegir con cuidado su ubicación. Sobre las mesas de noche puede servir para reflejar la entrada de luz, mientras que en la pared en esquina con la ventana también replica el exterior y refuerza esa percepción de amplitud.

El texto añade que los accesorios metalizados cumplen una función parecida. Marcos, estructuras tubulares o piezas decorativas con ese acabado ayudan a rebotar la luz sin ocupar tanto espacio como un espejo de gran formato.

5. Distribuye los muebles sin bloquear la ventana

Una habitación moderna con una cama de madera y ropa de cama blanca y gris, un sillón de cuero marrón, una gran ventana con vista a árboles y un cuadro abstracto en la pared.
La distribución del mobiliario sin bloquear la ventana evita sombras y mejora el aprovechamiento de la iluminación natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última recomendación se centra en la posición del mobiliario. AD Latinoamérica sostiene que colocar la cama bajo la ventana hace que el cuerpo proyecte sombras y reduce el aprovechamiento de la luz natural en actividades como la lectura.

Por eso aconseja dejar una circulación libre entre el vano y la cama, y orientar el costado del mueble hacia la apertura. Esa disposición beneficia tanto a la persona como a otros elementos que pueden reflejar la claridad, como los espejos.

El artículo también desaconseja colocar biombos frente a las ventanas para ganar privacidad, porque bloquean las vistas, la luz y la ventilación. A eso suma otra regla práctica: alejar los muebles altos de la entrada de sol para no limitar el rebote de los rayos dentro del dormitorio.

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