El secreto que los decoradores de interiores usan para elegir colores según la hora del día

La combinación de luz, acabados y textiles define más la atmósfera que la pintura sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de interiores y las paletas cromáticas del hogar esconden un secreto poco conocido: los expertos seleccionan los colores de cada ambiente guiándose por la luz natural y las horas en que se utiliza, diferenciando entre gamas recomendadas para la mañana y otras pensadas para la noche. Esta táctica, según detalló Homes & Gardens, permite crear espacios funcionales y armoniosos adaptados al ritmo diario de cualquier vivienda.

Expertas como Jessica Hobson, Gabrielle Bove (Opaline Interiors), Lauren Saab (Saab Studios) y Marie Flanigan coinciden en que la clave es adaptar las combinaciones de color al uso y la iluminación de cada espacio.

PUBLICIDAD

Como relató el medio citado, Hobson destacó la importancia de alternar áreas claras y ligeras para actividades diurnas con rincones oscuros y sugerentes que aportan momentos especiales y profundidad visual.

La superposición de texturas refuerza el efecto del color durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir colores para espacios matutinos según la luz natural

Las denominadas paletas para la mañana favorecen colores neutros, blancos cálidos y tonalidades suaves. Estas opciones resultan ideales para cocinas, desayunadores y áreas abiertas expuestas a la luz matutina.

PUBLICIDAD

Bove explicó al medio citado: “Prefiero colores inspirados en la naturaleza con matices menos saturados, además de blancos cálidos que combinan con materiales como la madera o el lino”.

Las paletas para la mañana priorizan blancos cálidos, neutros suaves y tonos poco saturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saab recalcó que las mejores paletas para el día transmiten frescura y luminosidad, pero sin resultar frías. “La luminosidad debe sentirse fresca, brillante y suave al mismo tiempo”, señaló.

PUBLICIDAD

Los expertos coinciden en que los blancos tenues, neutros cálidos, azul pálido o verde claro generan serenidad y un fondo atemporal.

Flanigan destacó que una base cromática adecuada para el día aprovecha la luz natural para crear una atmósfera calmada y energética. “Prefiero que las paredes y la luz natural aporten claridad, mientras la calidez y el color los proporcionan materiales como la madera, el lino, el cuero o la piedra”, explicó al medio.

PUBLICIDAD

La madera, el lino, el cuero y la piedra aportan calidez sin oscurecer la atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarah Fischer señaló que los tonos elegidos deben ajustarse conforme a la orientación y elementos presentes en cada ambiente. Explicó que determinados materiales pueden influir en cómo se perciben los matices de la pintura a lo largo del día.

Ashton Taylor recomendó sumar verdes suaves para añadir optimismo a las mañanas, mientras que Hobson aconsejó aprovechar al máximo la luz natural abriendo cortinas y utilizando lámparas o luces generales para incrementar la energía del ambiente diurno.

PUBLICIDAD

Claves para lograr ambientes nocturnos cálidos y envolventes

Por la noche, las llamadas paletas para la noche recurren a colores oscuros: verdes profundos, azules marinos, ocres y neutros terrosos. Estas gamas favorecen el recogimiento y la calidez. Según Saab, estos tonos logran una atmósfera acogedora sin recargar los espacios, lo que resulta especialmente adecuado para bibliotecas o aseos, usados habitualmente por lapsos breves.

Los tonos intensos absorben luz y favorecen una sensación de equilibrio al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flanigan subrayó el papel que desempeña la psicología del color en estos ambientes. “Las tonalidades intensas absorben la luz y logran que la habitación se sienta equilibrada y serena al caer la noche”, indicó.

PUBLICIDAD

La elección de la iluminación artificial es esencial. Hobson destacó la importancia de las lámparas y accesorios regulables, sugiriendo invertir en sistemas que permitan controlar la intensidad para modificar el clima durante la velada.

Bove recomendó superponer materiales en capas, combinando tonos joya, maderas oscuras y texturas variadas como paredes revestidas de yeso o papel tapiz. Añadió que, por la noche, cada elemento, desde el sillón de terciopelo hasta la luz de las velas, aporta calidez y confort al espacio.

PUBLICIDAD

La superposición de texturas refuerza el efecto del color durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para armonizar espacios usados durante el día y la noche

En áreas de transición, como pasillos, entradas o ambientes de uso mixto, el reto consiste en elegir colores de conexión. Gamas como verde salvia, rosa pálido o neutros medios ayudan a enlazar sin rupturas los ambientes de día y de noche y mantienen la continuidad visual.

Hobson recomendó en Homes & Gardens usar múltiples fuentes luminosas —luz natural, apliques, lámparas, velas— para ajustar el ánimo de estos espacios en cualquier momento. Flanigan sugirió comenzar con bases cromáticas neutras y añadir posteriormente matices profundos en áreas diseñadas para la intimidad.

PUBLICIDAD

Los pasillos y entradas funcionan mejor con tonos puente que mantengan continuidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadia Palacios planteó la conveniencia de identificar el núcleo de la vivienda —ya sea la cocina, un salón familiar o el comedor— y, a partir de ahí, desarrollar la gama cromática general para garantizar coherencia y equilibrio. “Las zonas principales marcan la pauta y permiten coordinar el resto del proyecto”, compartió la arquitecta.

Por su parte, Maggie Griesbark remarcó la importancia de dimensionar cómo el color varía según la luz, buscando tonalidades que transmitan claridad y alegría durante el día y tranquilidad por la noche. Recomienda utilizar capas textiles y combinar cortinas con fuentes de luz eléctrica que refuercen el ambiente deseado en cada franja.

Aunque la pintura es relevante, Homes & Gardens remarcó que elementos como la luz, las texturas y los acabados cálidos determinan en mayor medida la atmósfera final de cada espacio y, cuando se combinan correctamente, incrementan la funcionalidad y el bienestar dentro del hogar.