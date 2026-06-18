Tendencias

El secreto que los decoradores de interiores usan para elegir colores según la hora del día

Expertos en diseño revelan que la luz natural y el momento de uso de cada ambiente determinan la paleta cromática ideal, y que la pintura es apenas uno de los factores que definen la atmósfera de un hogar

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de un interior moderno con sofá, sillón, mesas de madera, alfombra de piel, jarrones decorativos, cuadros abstractos y grandes ventanales.
La combinación de luz, acabados y textiles define más la atmósfera que la pintura sola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de interiores y las paletas cromáticas del hogar esconden un secreto poco conocido: los expertos seleccionan los colores de cada ambiente guiándose por la luz natural y las horas en que se utiliza, diferenciando entre gamas recomendadas para la mañana y otras pensadas para la noche. Esta táctica, según detalló Homes & Gardens, permite crear espacios funcionales y armoniosos adaptados al ritmo diario de cualquier vivienda.

Expertas como Jessica Hobson, Gabrielle Bove (Opaline Interiors), Lauren Saab (Saab Studios) y Marie Flanigan coinciden en que la clave es adaptar las combinaciones de color al uso y la iluminación de cada espacio.

PUBLICIDAD

Como relató el medio citado, Hobson destacó la importancia de alternar áreas claras y ligeras para actividades diurnas con rincones oscuros y sugerentes que aportan momentos especiales y profundidad visual.

Consola roja brillante con patas cónicas frente a una pared de madera. Sobre ella, un libro, una pequeña escultura, una lámpara y un cuadro de un caballo.
La superposición de texturas refuerza el efecto del color durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir colores para espacios matutinos según la luz natural

Las denominadas paletas para la mañana favorecen colores neutros, blancos cálidos y tonalidades suaves. Estas opciones resultan ideales para cocinas, desayunadores y áreas abiertas expuestas a la luz matutina.

PUBLICIDAD

Bove explicó al medio citado: “Prefiero colores inspirados en la naturaleza con matices menos saturados, además de blancos cálidos que combinan con materiales como la madera o el lino”.

Un dormitorio luminoso con una cama blanca y una manta amarilla, una lámpara de papel redonda, una ventana grande con cortinas claras y un pasillo con un sillón.
Las paletas para la mañana priorizan blancos cálidos, neutros suaves y tonos poco saturados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saab recalcó que las mejores paletas para el día transmiten frescura y luminosidad, pero sin resultar frías. “La luminosidad debe sentirse fresca, brillante y suave al mismo tiempo”, señaló.

Los expertos coinciden en que los blancos tenues, neutros cálidos, azul pálido o verde claro generan serenidad y un fondo atemporal.

Flanigan destacó que una base cromática adecuada para el día aprovecha la luz natural para crear una atmósfera calmada y energética. “Prefiero que las paredes y la luz natural aporten claridad, mientras la calidez y el color los proporcionan materiales como la madera, el lino, el cuero o la piedra”, explicó al medio.

Sillón de cuero negro sobre alfombra, mesa auxiliar de diseño con jarrón escultural frente a paneles de madera y cortinas transparentes.
La madera, el lino, el cuero y la piedra aportan calidez sin oscurecer la atmósfera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarah Fischer señaló que los tonos elegidos deben ajustarse conforme a la orientación y elementos presentes en cada ambiente. Explicó que determinados materiales pueden influir en cómo se perciben los matices de la pintura a lo largo del día.

Ashton Taylor recomendó sumar verdes suaves para añadir optimismo a las mañanas, mientras que Hobson aconsejó aprovechar al máximo la luz natural abriendo cortinas y utilizando lámparas o luces generales para incrementar la energía del ambiente diurno.

Claves para lograr ambientes nocturnos cálidos y envolventes

Por la noche, las llamadas paletas para la noche recurren a colores oscuros: verdes profundos, azules marinos, ocres y neutros terrosos. Estas gamas favorecen el recogimiento y la calidez. Según Saab, estos tonos logran una atmósfera acogedora sin recargar los espacios, lo que resulta especialmente adecuado para bibliotecas o aseos, usados habitualmente por lapsos breves.

Vista de una sala de estar moderna con paredes de concreto gris oscuro, un sofá de terciopelo negro, un cojín naranja y una obra de arte cobriza en la pared.
Los tonos intensos absorben luz y favorecen una sensación de equilibrio al anochecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flanigan subrayó el papel que desempeña la psicología del color en estos ambientes. “Las tonalidades intensas absorben la luz y logran que la habitación se sienta equilibrada y serena al caer la noche”, indicó.

La elección de la iluminación artificial es esencial. Hobson destacó la importancia de las lámparas y accesorios regulables, sugiriendo invertir en sistemas que permitan controlar la intensidad para modificar el clima durante la velada.

Bove recomendó superponer materiales en capas, combinando tonos joya, maderas oscuras y texturas variadas como paredes revestidas de yeso o papel tapiz. Añadió que, por la noche, cada elemento, desde el sillón de terciopelo hasta la luz de las velas, aporta calidez y confort al espacio.

Cocina con gabinetes de madera oscura, encimera y salpicadero de mármol. Incluye grifo de cobre, fregadero, horno, placa, granadas y jarrón con ramas.
La superposición de texturas refuerza el efecto del color durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para armonizar espacios usados durante el día y la noche

En áreas de transición, como pasillos, entradas o ambientes de uso mixto, el reto consiste en elegir colores de conexión. Gamas como verde salvia, rosa pálido o neutros medios ayudan a enlazar sin rupturas los ambientes de día y de noche y mantienen la continuidad visual.

Hobson recomendó en Homes & Gardens usar múltiples fuentes luminosas —luz natural, apliques, lámparas, velas— para ajustar el ánimo de estos espacios en cualquier momento. Flanigan sugirió comenzar con bases cromáticas neutras y añadir posteriormente matices profundos en áreas diseñadas para la intimidad.

Vista de un pasillo moderno con un gran tapiz abstracto multicolor en la pared izquierda, armarios de madera en la derecha y suelo de baldosas grises.
Los pasillos y entradas funcionan mejor con tonos puente que mantengan continuidad visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadia Palacios planteó la conveniencia de identificar el núcleo de la vivienda —ya sea la cocina, un salón familiar o el comedor— y, a partir de ahí, desarrollar la gama cromática general para garantizar coherencia y equilibrio. “Las zonas principales marcan la pauta y permiten coordinar el resto del proyecto”, compartió la arquitecta.

Por su parte, Maggie Griesbark remarcó la importancia de dimensionar cómo el color varía según la luz, buscando tonalidades que transmitan claridad y alegría durante el día y tranquilidad por la noche. Recomienda utilizar capas textiles y combinar cortinas con fuentes de luz eléctrica que refuercen el ambiente deseado en cada franja.

Aunque la pintura es relevante, Homes & Gardens remarcó que elementos como la luz, las texturas y los acabados cálidos determinan en mayor medida la atmósfera final de cada espacio y, cuando se combinan correctamente, incrementan la funcionalidad y el bienestar dentro del hogar.

Temas Relacionados

Diseño de InterioresPaletas CromáticasPsicología del ColorIluminaciónColoresColorParedHogarCasaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los 4 consejos de Arnold Schwarzenegger para elegir la proteína en polvo correcta

Con décadas de entrenamiento encima, el actor y exculturista contó cómo aprender a leer etiquetas le permitió tomar mejores decisiones a la hora de suplementarse

Los 4 consejos de Arnold Schwarzenegger para elegir la proteína en polvo correcta

Quién es la bartender que se consagró como la mejor de Argentina y representará al país en Escocia

Guillermina Usqueda, que forjó su carrera entre equipos de alto nivel y experiencia en el exterior, representará a la Argentina en una de las competencias más prestigiosas a nivel mundial. “Leer a las personas y mostrar presencia cuando se sientan frente a la barra es fundamental”, afirma a Infobae

Quién es la bartender que se consagró como la mejor de Argentina y representará al país en Escocia

Por qué algunas personas no pueden evitar las lágrimas ante una canción o película, según la psicología

No se trata de debilidad emocional ni de casualidad: detrás de ese llanto hay un proceso neurológico, afirmó el psicoterapeuta Jorge Barraca

Por qué algunas personas no pueden evitar las lágrimas ante una canción o película, según la psicología

Desarrollan una “nariz electrónica” que permite distinguir alimentos en mal estado

El innovador sensor identifica con alta precisión la presencia de sustancias asociadas a la descomposición y a compuestos alergénicos

Desarrollan una “nariz electrónica” que permite distinguir alimentos en mal estado

La vacuna contra el VPH reduce 100% el riesgo de muerte por cáncer de cuello uterino en menores de 30 años

Un estudio realizado en Inglaterra mostró que la vacunación temprana en la adolescencia disminuyó a casi cero la mortalidad por esa enfermedad en mujeres de 20 a 24 años. Los detalles del estudio publicado en The Lancet

La vacuna contra el VPH reduce 100% el riesgo de muerte por cáncer de cuello uterino en menores de 30 años

DEPORTES

Dejó de correr para ganar millones en OnlyFans, volvió al automovilismo e hizo historia

Dejó de correr para ganar millones en OnlyFans, volvió al automovilismo e hizo historia

“Desde acá aprendo”: el singular ejercicio de Kylian Mbappé arriba de un andamio en pleno entrenamiento de Francia

Las tres dudas que tiene Scaloni para armar el once titular de Argentina para el partido contra Austria por el Mundial 2026

Salió a la luz el momento de tensión en el entrenamiento de Paraguay tras la dura caída ante Estados Unidos en el Mundial

Revelaron el polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el gol que sufrió Portugal en el empate contra RD Congo en el Mundial

TELESHOW

Jimena Barón viajó a Miami en familia para vivir el Mundial 2026: “Qué lindo ser argentino”

Jimena Barón viajó a Miami en familia para vivir el Mundial 2026: “Qué lindo ser argentino”

Oriana Sabatini habló de los rumores de distanciamiento con la familia de Paulo Dybala: “A nadie explicaciones”

Gabriel Machado, el fotógrafo de estrellas como Susana Giménez y Mirtha Legrand, debuta en el teatro

La China Ansa le cumplió el deseo a su hija India para festejar sus 3 años: “Jugar en la nieve con Rafi y ustedes”

El álbum de vacaciones de Cami Homs en el Caribe: entre piscina, atardeceres soñados y familia ensamblada

INFOBAE AMÉRICA

Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

Colombia sancionó una ley para erradicar la mutilación genital femenina: cómo es la comunidad indígena donde persiste la práctica

El régimen iraní suspendió el cobro de peajes en Ormuz durante 60 días como parte del acuerdo con Estados Unidos

Crisis de empleo en Honduras se hace evidente en feria laboral donde cientos buscan una oportunidad

En Panamá impulsan el cultivo de la especie de café Robusta, por su disponibilidad y rendimiento agrícola

El Banco Mundial proyecta que la economía de El Salvador crecerá 3.2% en 2026