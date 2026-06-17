Tendencias

Espejos, madera y muebles funcionales, el combo que está redefiniendo los recibidores actuales

Las entradas ganan carácter con guardado inteligente, frentes integrados y superficies de apoyo para llaves o bolsos, sin recargar el ambiente. El diseño suma cierres suaves y tiras LED automáticas, con opciones para casas y departamentos

Guardar
Google icon
Dibujo en acuarela de un recibidor con escalera, puerta negra arqueada, cuadro abstracto, banco de cuero marrón, alfombra, florero con planta y suelo de mármol.
Los armarios del recibidor recuperan protagonismo como núcleo de orden y diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento de los armarios para el recibidor representa una tendencia destacada en el diseño de interiores, situando a estos muebles como elementos centrales para la organización en el hogar actual. Lejos de ser simples accesorios, estos armarios se han transformado en piezas esenciales que reflejan atención al detalle y personalidad, según analizó Revista AD.

Los armarios del recibidor están ganando importancia porque combinan funcionalidad y diseño, ofreciendo almacenaje inteligente y ayudando a mantener el orden desde la entrada de la vivienda.

PUBLICIDAD

Su papel trasciende la simple utilidad al integrar almacenamiento, superficies auxiliares y detalles decorativos, adaptándose a casas de distintos tamaños y estilos arquitectónicos. Esta evolución responde tanto a tendencias de decoración como a la necesidad práctica de optimizar cada rincón del hogar.

Entrada de casa con una puerta de madera oscura, paredes blancas, planta grande en maceta de terracota, y un banco con espejo y lámpara. La luz del sol proyecta sombras.
La entrada se consolida como un espacio estratégico para la organización cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de estos muebles ya no se limita a contener objetos, sino que los interioristas y expertos consultados por el medio citado destacan que la entrada se ha convertido en un espacio estratégico.

PUBLICIDAD

“La entrada acumula gran parte de tus objetos cotidianos”, subrayan, lo que explica la búsqueda de proyectos que ofrezcan armarios capaces de almacenar ropa, accesorios y objetos personales, así como superficies para llaves o bolsos y zonas para exhibir elementos decorativos que aportan carácter al hogar.

El cambio en la concepción del recibidor implica prestar especial atención al diseño de los armarios. La elección de materiales y colores, la iluminación y la integración arquitectónica permiten que estos muebles se fundan con el entorno o resalten como protagonistas, dependiendo de las preferencias familiares.

Recibidor de hogar moderno con armarios blancos, suelo de madera clara y mármol, una puerta gris oscura, y un banco tapizado beige, con una sala de estar visible al fondo.
Los espejos en puertas y paneles amplifican la luz y la sensación de amplitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aprovechamiento de la altura a través de estanterías o armarios de suelo a techo, el uso de espejos para aumentar la luz y la sensación de amplitud, y la inclusión de superficies auxiliares son características frecuentes, según explicó al medio.

Claves de diseño y organización en el recibidor

El diseño actual del recibidor privilegia tonos claros y materiales que incrementan la luminosidad y generan una sensación de mayor espacio. Revista AD destaca la combinación de armarios integrados y materiales naturales, como la madera, con detalles en acero o latón, para lograr ambientes versátiles y acogedores.

Recibidor clásico con pared beige, gran espejo dorado, mueble de madera para zapatos, lámpara, jarrones, y ventana arqueada con vista a tejados.
El almacenaje inteligente integra ropa, accesorios y objetos personales desde el umbral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En viviendas pequeñas, las soluciones a medida se imponen, ya que “cada centímetro cuenta y cada superficie puede cumplir más de una función”. Los especialistas priorizan estructuras compactas y elementos multifuncionales que facilitan el acceso sin sobrecargar el ambiente.

El uso de espejos en puertas o paneles laterales amplifica la luz natural y agranda visualmente los espacios, algo valioso especialmente en entradas estrechas.

Por su parte, recursos decorativos como baldosas hidráulicas, papeles pintados o piezas de arte convierten el recibidor en una zona con personalidad, alejándola de la sobriedad clásica.

Materiales sostenibles y tecnología en recibidores

Vestíbulo moderno con aparador de madera oscura, espejo de forma irregular, jarrón con ramas verdes, planta, colgadores, chaqueta marrón, banco acolchado y puerta blanca.
El diseño a medida se impone en viviendas pequeñas donde cada centímetro cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de armarios para el recibidor avanza hacia soluciones que priorizan los materiales ecoamigables y la integración de tecnología discreta. La tendencia es optar por madera certificada, acabados mates resistentes y metales reciclados, mientras que las barras LED con sensor y sistemas de cierre suave se instalan como estándar en los nuevos proyectos del sector.

Los fabricantes y diseñadores apuestan por procesos de producción local y materiales de bajo impacto ambiental, consolidando la sostenibilidad como criterio esencial en la elección de armarios y consolas para la entrada del hogar. Esta preferencia responde a la demanda de hogares más responsables y adaptados a la vida cotidiana sin renunciar al diseño.

La combinación de módulos personalizables, iluminación funcional y materiales duraderos permite que los recibidores sean espacios versátiles que se adaptan a distintos estilos de vida y necesidades familiares. Así, la tecnología y la conciencia ecológica marcan el ritmo de la evolución en el mobiliario de entrada.

Consola roja brillante con patas cónicas frente a una pared de madera. Sobre ella, un libro, una pequeña escultura, una lámpara y un cuadro de un caballo.
La sostenibilidad gana peso con madera certificada, metales reciclados y producción local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suma de armarios personalizados, consolas multifuncionales y pequeñas superficies auxiliares transforma el recibidor en una zona práctica y atractiva. Así, este espacio deja de ser un simple paso de entrada y se consolida como un verdadero punto de organización para la vida diaria.

El recibidor, finalmente, constituye la primera impresión que ofrece cualquier hogar. Cada elección de diseño y almacenaje contribuye a que la vivienda cuente su propia historia, tal como resumió Revista AD en su análisis sobre la transformación de estos espacios.

Temas Relacionados

Diseño de InterioresOrganización en el HogarAlmacenaje InteligenteArmariosRecibidorEntradaHogarCasaDecoraciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 microhábitos inspirados en Marie Kondo para evitar el desorden en casa

Expertas en organización presentan estrategias simples y sostenibles que ayudan a mantener la armonía doméstica y promueven una sensación de bienestar a través de acciones cotidianas

4 microhábitos inspirados en Marie Kondo para evitar el desorden en casa

Anhedonia: qué es, cómo se manifiesta y por qué el deporte puede ayudar a enfrentarla

Un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry en 2026 subrayó su relevancia clínica en salud mental, en un contexto donde la sobreestimulación digital agrava sus efectos cotidianos

Anhedonia: qué es, cómo se manifiesta y por qué el deporte puede ayudar a enfrentarla

Cómo mantener la palta fresca por más tiempo: los métodos que recomienda la ciencia

Estudios explican por qué la oxidación ocurre tan rápido y detallan cuáles son las técnicas caseras y combinadas más efectivas para evitar que la pulpa se oscurezca tras cortarla

Cómo mantener la palta fresca por más tiempo: los métodos que recomienda la ciencia

Del abrigo de Arsène Wenger al smoking de Segundo Castillo: así la moda influye en el fútbol

La vestimenta deja de ser un detalle y pasa a construir identidad pública, según GQ, con teatralidad, frases y looks memorables que proyectan elegancia y suman guiños de estilo urbano

Del abrigo de Arsène Wenger al smoking de Segundo Castillo: así la moda influye en el fútbol

Jardines verticales, la tendencia que convierte una pared ordinaria en el elemento más llamativo de cualquier ambiente

Desde el aislamiento térmico hasta la purificación del aire, los beneficios de llevar el verde a la vertical superan con creces lo meramente decorativo, según especialistas en diseño de interiores. Claves para realizarlos en el hogar

Jardines verticales, la tendencia que convierte una pared ordinaria en el elemento más llamativo de cualquier ambiente

DEPORTES

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El termómetro del gran triunfo de Argentina en su debut en el Mundial: de las 12 ovaciones a Messi y su gesto con el público

El plan físico de Hamilton, la clave detrás de su primer triunfo con Ferrari

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

Del abrigo de Arsène Wenger al smoking de Segundo Castillo: así la moda influye en el fútbol

TELESHOW

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

Agustín Bernasconi en “Lo de Pampita”: “Con Wanda Nara no pasó nada”

La familia de Gaspi aclaró los rumores sobre una supuesta colecta para llevar su cuerpo a Argentina

Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez, contó su cábala para los partidos de Argentina: “Siempre nerviosa”

Así vivieron los famosos el triunfo de Argentina frente a Argelia en el Mundial

El insólito blooper de Marley al revelar el romance de Ian Lucas en vivo: “Era secreto”

INFOBAE AMÉRICA

Descansar mejor es posible: el secreto podría estar en el potasio de las cenas

Descansar mejor es posible: el secreto podría estar en el potasio de las cenas

Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 con un récord fuera de la cancha: superó los USD 2.000 millones en ganancias

El presidente surcoreano le pidió ayuda a Donald Trump para lograr la paz con Corea del Norte, como lo hizo “en Medio Oriente”

Los primeros petroleros iraníes atravesaron la zona de bloqueo de EEUU en Ormuz a pocos días de la firma del acuerdo en Suiza

Los líderes del G7 debatirán los riesgos de seguridad de la IA y las redes sociales en el cierre de la cumbre en Francia