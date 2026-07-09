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6 ejercicios con bandas para potenciar la cadera y maximizar el trabajo de glúteos según la ciencia

Un circuito elaborado por un entrenador personal y datos de una investigación permiten identificar cuáles son los movimientos más efectivos para aumentar la fuerza y la estabilidad en el tren inferior

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Persona adulta en ropa deportiva caminando por un sendero con la cadera resaltada en la imagen
La rutina de cadera con bandas de resistencia de Alejandro Matías reúne seis ejercicios para reforzar la articulación y mejorar la estabilidad y el control (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de cadera puede influir en el rendimiento en el gimnasio porque esa articulación interviene en el movimiento, el soporte del peso y el equilibrio, según GQ. A esa utilidad práctica se suma un estudio difundido en PubMed que comparó qué ejercicios centrados en la cadera generan más fuerza en los glúteos y cómo cambia esa carga al añadir resistencia externa.

Para mejorar en el gimnasio, conviene combinar trabajo específico de cadera con una selección de ejercicios ajustada al músculo que se quiere enfatizar. Según GQ, una rutina con bandas de resistencia del entrenador personal Alejandro Matías busca reforzar la articulación, mientras que PubMed halló que movimientos como la sentadilla dividida con carga, el peso muerto rumano a una pierna con carga y la plancha lateral con peso corporal figuran entre los que más fuerza generan en los glúteos, según el caso.

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La cadera es una de las principales articulaciones del cuerpo y resulta clave para moverse, sostener el peso corporal y mantener la estabilidad, de acuerdo con GQ. El medio añade que fortalecerla ayuda a ejecutar mejor los ejercicios y a mejorar la técnica durante el entrenamiento.

Hombre joven tumbado de lado en una colchoneta gris, levantando una pierna con una banda elástica amarilla entre los tobillos en un gimnasio.
El circuito de cadera con bandas incluye marcha a una pierna, abducciones, extensión de rodilla, patadas hacia atrás, elevación de media pierna y apertura lateral (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ también relaciona ese trabajo con la postura, el equilibrio y la zona media. Además, señala que el ejercicio de fuerza ayuda a conservar la densidad ósea, mantener la musculatura fuerte y reducir la probabilidad de problemas en el futuro.

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Según GQ, entre las personas mayores una cadera frágil se asocia con caídas y fracturas. El medio también indica que un estudio halló alivio del dolor y mejora de la movilidad con 30 minutos de bicicleta estática junto con una breve sesión de fisioterapia, aunque no identifica esa investigación.

La rutina de cadera con bandas de resistencia

La propuesta práctica recogida por GQ parte de una rutina que Alejandro Matías compartió en sus redes para hacer en casa o en el gimnasio. El trabajo requiere bandas de resistencia y apunta a reforzar la articulación, además de poner a prueba la estabilidad y el control.

El circuito incluye marcha a una pierna con banda, con entre 10 y 20 repeticiones. Después aparecen las abducciones con banda y la extensión de rodilla con banda, ambas con 10 a 15 repeticiones por lado, según GQ.

La secuencia sigue con patadas hacia atrás con banda, en series de 10 a 15 repeticiones por lado. A eso se suman la elevación de media pierna con banda y la apertura de cadera en decúbito lateral, también con 10 a 15 repeticiones por lado, de acuerdo con GQ.

Hombre caucásico acostado en colchoneta negra en un gimnasio, estirando la pierna izquierda hacia arriba con una banda de resistencia azul. Ventanas y pesas al fondo.
GQ señala que fortalecer la cadera ayuda a mejorar la técnica, la postura, el equilibrio y el trabajo de la zona media durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio, esta rutina específica puede acelerar los beneficios de un trabajo más general sobre la cadera. También sostiene que, a medida que se practica, puede mejorar el equilibrio, la postura y el trabajo del core.

Los ejercicios que más activan los glúteos según el estudio

El estudio publicado en PubMed analizó ocho ejercicios centrados en la cadera, con y sin resistencia externa de 12 RM, es decir, carga máxima para 12 repeticiones. La muestra estuvo formada por 14 futbolistas mujeres de entre 18 y 32 años, todas con al menos tres meses de experiencia en fuerza del tren inferior.

Para estimar las fuerzas musculares, el trabajo utilizó captura de movimiento, fuerzas de reacción del suelo y electromiografía. Con esos datos, el equipo calculó la carga sobre glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor en movimientos como sentadilla a una pierna, sentadilla dividida, peso muerto rumano a una pierna, empuje de cadera a una pierna, paso lateral con banda, elevación pélvica lateral, plancha lateral y elevación lateral de pierna.

En glúteo mayor, PubMed situó en el nivel más alto a la sentadilla dividida con carga, al peso muerto rumano a una pierna con carga y al empuje de cadera a una pierna con carga. Los intervalos de confianza al 95% fueron de 495 a 688 N, 500 a 655 N y 505 a 640 N, respectivamente.

Una mujer realiza una plancha abdominal lateral sobre una colchoneta gris en un gimnasio. Viste top y leggings oscuros. Se ven ventanales y un espejo al fondo.
El entrenamiento de cadera influye en el rendimiento en el gimnasio porque esa articulación interviene en el movimiento, el soporte del peso y el equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En glúteo medio, el mayor nivel correspondió a la plancha lateral con peso corporal, la sentadilla a una pierna con carga y el peso muerto rumano a una pierna con carga. En glúteo menor, los ejercicios mejor situados fueron el peso muerto rumano a una pierna con carga y la plancha lateral con peso corporal, según PubMed.

El estudio añade un dato sobre la intensidad. Las fuerzas máximas de los glúteos aumentaron entre 28 y 150 N cuando los ejercicios se hicieron con resistencia externa de 12 RM frente al trabajo con solo peso corporal.

Qué aporta este trabajo al entrenamiento en el gimnasio

La información de GQ y PubMed permite distinguir dos planos complementarios. Por un lado, GQ ofrece una rutina concreta de cadera con bandas para reforzar equilibrio, postura y control; por otro, PubMed muestra que la carga sobre los glúteos varía según el ejercicio y según si se añade resistencia externa.

Mujer de cabello rizado oscuro, camiseta gris y pantalones negros, en esterilla gris, realiza ejercicio con banda rosa en rodillas. Sala con sofá y librería.
PubMed indicó que la resistencia externa elevó entre 28 y 150 N las fuerzas máximas de los glúteos y mostró que cada ejercicio carga de forma distinta el glúteo mayor, medio y menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso impide presentar el estudio como una validación directa de cada ejercicio de la rutina de Matías. Lo que sí aporta es una guía para entender que no todos los movimientos exigen lo mismo al glúteo mayor, al glúteo medio o al glúteo menor.

Si el objetivo es fortalecer la cadera y ajustar la técnica, la rutina con bandas puede servir como base. A la vez, el estudio recogido por PubMed ayuda a elegir variantes con más o menos carga según el músculo que se quiera trabajar.

La selección del ejercicio modifica qué parte de la musculatura glútea soporta más trabajo y qué nivel de carga se ajusta mejor a metas de rendimiento, prevención de lesiones o rehabilitación. Según PubMed, esa diferencia puede orientar una elección más precisa dentro del entrenamiento.

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