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Cinco recetas clásicas para celebrar el 9 de Julio

La festividad invita a preparar platos emblemáticos para comer con familia o amigos

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elecciones, año electoral, votaciones, justicia, unión, nacionalismo, aires de cambio, voluntad popular, pueblo, argentina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Recetas emblemáticas para los días fríos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 9 de julio, las cocinas argentinas se transforman en escenarios donde la historia y la identidad se sirven en platos humeantes. La Independencia también se honra desde el aroma del locro, la textura crujiente del pastelito o el primer mordisco de una empanada tucumana.

En este día, la mesa se convierte en el punto de encuentro donde cinco recetas emblemáticas recuperan raíces. El resultado es un menú patrio que une generaciones y regiones, transmitiendo en cada bocado la diversidad y la memoria de un país.

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Locro criollo

Pintura en acuarela de un plato de locro humeante con carne, maíz y frijoles, junto a una copa de vino tinto Malbec, sobre una mesa de madera rústica.
El locro es ideal para preparar en el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El locro criollo tiene su origen en los pueblos andinos prehispánicos. El nombre surge del quechua “rucru”. En el inicio, era un guiso hecho de maíz, porotos y zapallo. Luego se modificó la receta al sumar carnes de vaca y cerdo, embutidos y condimentos como el pimentón. Con el tiempo, se convirtió en un plato central de las celebraciones patrias, símbolo de abrigo y comunidad en los meses más fríos.

La receta tradicional incluye como ingredientes clave maíz blanco partido, porotos alubia, zapallo plomo, falda o asado de tira, pechito de cerdo, panceta ahumada, chorizos colorados, chorizos de cerdo y patitas de chancho. Para la salsa se utiliza aceite o grasa, cebolla de verdeo, pimentón, ají molido y sal.

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Aquí, el paso a paso para concretar este plato.

Empanadas tucumanas

Primer plano de empanadas tucumanas doradas sobre mesa de madera. Una empanada abierta muestra relleno de carne, huevo y cebolla. Junto a ellas, un bol de chimichurri.
Las empanadas tucumanas son fáciles de preparar y deliciosas de comer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empanada tucumana expresa la identidad regional y el cruce de culturas. De raíz árabe, llegada a España y luego a América, ganó un carácter único en Tucumán: jugosa, de carne cortada a cuchillo y cocida en horno de barro o frita. Este plato es emblema de la provincia donde se firmó la independencia.

Para preparar empanadas tucumanas, los ingredientes clave son matambre vacuno, cebolla blanca, grasa de pella, un poco de caldo de cocción del matambre, comino, pimentón, ají molido, sal, cebolla de verdeo y discos de masa. Estos ingredientes se combinan para lograr el relleno característico de las empanadas tradicionales de Tucumán.

La receta completa para preparar las empanadas tucumanas.

Guiso de lentejas criollo

Un guiso de lentejas con trozos de osobuco y hueso, zanahorias, patatas y pimientos rojos en un cuenco negro sobre una mesa de madera.
Con sencillos ingredientes se puede preparar esta deliciosa receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El guiso de lentejas llegó con la inmigración europea y se integró rápidamente a la mesa argentina. Tomó carnes y embutidos del locro, convirtiéndose en el plato preferido para el frío y los días previos al 9 de julio.

Para preparar este plato, los ingredientes clave son lentejas, roast beef o paleta, chorizo colorado, panceta ahumada, cebolla, morrón rojo, ajo, zanahoria, papas medianas, puré de tomate y caldo de verduras. Estos componentes se combinan para obtener un guiso sabroso y nutritivo.

La receta completa de guiso de lentejas.

Humita en olla

Humita en olla
La humita en olla es otro emblema argentino

La humita en olla es un legado directo del mundo andino. El maíz, alimento sagrado, es el centro de una receta que se mantiene viva en el noroeste argentino, tanto en olla como en chala.

Para preparar este plato, los ingredientes clave son choclos frescos, zapallo criollo, cebolla, morrón rojo, grasa de pella o aceite, leche (opcional), queso cuartirolo o de cabra, hojas de albahaca, pimentón, comino, ají molido y sal. Estos elementos se integran para lograr una preparación tradicional y sabrosa.

Aquí, la receta completa.

Pastelitos criollos

Vista cercana de pastelitos criollos glaseados y con grageas, dispuestos sobre una tabla de madera con azúcar en polvo. Alrededor, utensilios de cobre, cerámica y dos pequeñas banderas.
En las fechas patrias como el 9 de julio se come pastelito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pastelitos criollos acompañan las fechas patrias desde tiempos coloniales. Su historia está ligada a las celebraciones del 25 de mayo y el 9 de julio, en las que la tradición dicta combinar hojaldre europeo con dulce de membrillo o batata.

Para esta preparación, los ingredientes clave son harina 0000, manteca, agua fría, sal, manteca derretida, almidón de maíz, dulce de membrillo o batata, aceite o grasa para freír, además de azúcar y agua para el almíbar.

Mirá el paso a paso de la receta de pastelitos criollos.

En pleno invierno, la mesa argentina se llena de sabores intensos y recetas abundantes. El uso de grasa de pella y embutidos responde a la necesidad de calor y celebración, haciendo de cada comida un acto de memoria compartida.

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