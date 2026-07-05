El Gobierno de Guatemala se alista para la visita de la calificadora Fitch Ratings a Guatemala del 15 al 17 de julio

Fitch Ratings visitará Guatemala del 15 al 17 de julio para evaluar la calificación del país y su ruta hacia el grado de inversión. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

La Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País preparó la visita de Fitch Ratings a Guatemala, prevista del 15 al 17 de julio, en una evaluación que el Gobierno presenta como una oportunidad para acercarse al grado de inversión y reforzar ante los mercados la imagen de una economía resiliente, con solvencia fiscal y mejores condiciones para atraer capital.

El punto de partida de esa expectativa es concreto: en 2025 el país recibió dos mejoras en su calificación por parte de la agencia y, en octubre, la nota soberana subió de BB a BB+ con perspectiva estable. Ese cambio, según la propia calificadora, respondió a un crecimiento sólido y estable, prudencia de política de larga data y superávits en cuenta corriente que respaldan la acumulación de reservas externas.

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La reunión de la mesa interinstitucional definió una agenda de trabajo para la visita y ordenó los argumentos técnicos con los que el país buscará consolidar su perfil crediticio. El objetivo del espacio es coordinar a actores públicos y privados para mantener una comunicación eficiente con las calificadoras de riesgo y mejorar la posición financiera de Guatemala.

La viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal Patricia Joachín dijo que la visita se observa “con mucha esperanza”. La funcionaria sostuvo que existe una oportunidad para posicionar al país por su resiliencia y su solvencia, sobre todo después de la visita del Fondo Monetario Internacional, cuyo pronunciamiento ubicó a Guatemala como una economía con ventajas para atraer inversión extranjera, un clima de negocios en mejora y una institucionalidad que se está fortaleciendo.

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Fitch Ratings visitará Guatemala del 15 al 17 de julio para evaluar la calificación del país y su ruta hacia el grado de inversión. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

La agenda ante Fitch se concentra en economía, presupuesto e institucionalidad

Durante la segunda reunión de la mesa, los funcionarios revisaron tres ejes para la presentación ante la agencia. Uno de ellos fue la posibilidad de mejorar el perfil crediticio de Guatemala con base en la metodología de evaluación que utiliza Fitch Ratings.

El segundo eje fue la propuesta fiscal presentada por el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos, descrita en la reunión como un presupuesto orientado a cerrar la brecha de infraestructura, una prioridad del gobierno actual. El tercero se concentró en la preparación de mensajes sobre la situación económica y la capacidad institucional del país.

Entre los temas abordados figuraron los mensajes del FMI sobre la fortaleza de la economía nacional y sus perspectivas favorables, la estrategia de infraestructura del Gobierno para impulsar el crecimiento y mejorar la conectividad, y la propuesta presupuestaria del Ministerio de Finanzas enfocada en ampliar la inversión en infraestructura y fortalecer el desarrollo humano.

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La agenda también incluyó los avances institucionales del país, con énfasis en el fortalecimiento democrático a través de las elecciones de segundo grado. Según lo expuesto en la reunión, ese conjunto de elementos debe servir para estructurar una defensa técnica de la ruta hacia el grado de inversión.

Fitch Ratings visitará Guatemala del 15 al 17 de julio para evaluar la calificación del país y su ruta hacia el grado de inversión. (Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala)

El Gobierno afirma que los mercados ya premian a Guatemala en las emisiones externas

Menkos informó en La Ronda de este miércoles que la visita de la calificadora evaluará la economía guatemalteca con una visión de futuro. Afirmó que ese proceso representa un indicador favorable para Guatemala dentro del panorama global de inversión.

El ministro añadió que la visita también es beneficiosa para la percepción que tienen las calificadoras y los mercados internacionales sobre el país. Según Menkos, esos mercados ya premian a Guatemala con grado de inversión cuando el Estado emite bonos al exterior.

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El funcionario atribuyó esos resultados al crecimiento económico sostenido y a los esfuerzos por garantizar el Estado de derecho y la democracia. En ese sentido, afirmó: “Nosotros estamos muy optimistas de que esta evaluación permitirá seguir encaminando la comprensión que las calificadoras tienen sobre Guatemala y sobre la posibilidad de conseguir el grado de inversión”.

La evaluación de julio también buscará confirmar la resiliencia macroeconómica del país y el avance de las reformas incluidas en la hoja de ruta “Guatemala, un camino hacia el grado de inversión”. En un análisis publicado en mayo, la agencia señaló: “La fortaleza fiscal de Guatemala dejó de ser una debilidad y se ha convertido en uno de los principales activos del país. El desafío ahora es transformar esa estabilidad en mayor crecimiento, inversión y desarrollo institucional”.

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En la reunión preparatoria, otro de los mensajes defendidos por los participantes fue que el país ha sido reconocido por organizaciones multilaterales por su resiliencia económica, su disciplina fiscal y la orientación de la política fiscal hacia el bienestar general de la población. También se destacó el trabajo de la administración para sentar bases que permitan mejorar el crecimiento económico y el bienestar general.