Tras la escandalosa eliminación en el Mundial, Alemania eligió a su nuevo entrenador

Jurgen Klopp será el entrenador de Alemania (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Jürgen Klopp acordó de forma verbal convertirse en el nuevo seleccionador de Alemania, según informó el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano. El acuerdo se alcanzó en apenas cuatro días de negociaciones, aunque aún restan trámites burocráticos por resolverse antes de la firma del contrato.

Según Romano, Klopp deberá desvincularse primero de Red Bull, donde se desempeñaba como director global de fútbol, antes de rubricar su vínculo con la Federación Alemana de Fútbol (DFB). La negociación fue veloz: el entrenador de 59 años fue identificado como el objetivo prioritario de la federación y en pocos días mostró disposición para aceptar el cargo.

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La llegada de Klopp se produce tras la destitución de Julian Nagelsmann, separado del cargo después de la eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La DFB comunicó la salida de Nagelsmann —quien tenía contrato hasta 2028— de común acuerdo, aunque la ruptura obligará a la federación a pagar una indemnización de 6,6 millones de euros al técnico y su cuerpo técnico.

Julian Nagelsmann dejó de ser el DT tras la eliminación (REUTERS/Pilar Olivares)

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, agradeció el trabajo del saliente entrenador y marcó el rumbo: “Agradecemos a Julian por su compromiso y profesionalismo. Ahora nos enfocamos en encontrar el mejor perfil para afrontar los próximos desafíos internacionales”, declaró en el comunicado oficial. Nagelsmann, por su parte, se despidió con un mensaje dirigido a los aficionados: “Mi máxima prioridad siempre ha sido el éxito del equipo. Tras una decepción tan amarga, merecen la oportunidad de empezar de cero”.

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La eliminación ante Paraguay no fue el único factor detrás de la salida de Nagelsmann. Un informe de Sky Sport reveló que el técnico “fracasó estrepitosamente en su intento de desarrollar el estilo de juego del equipo” y que existió malestar interno por el manejo de las convocatorias, la ausencia de roles claros y la falta de cercanía con el plantel. El portal Bild detalló además que la política de acceso de familiares al cuartel general generó diferencias dentro del grupo: algunos futbolistas recibieron a sus madres en vuelos privados, mientras que otros solo tuvieron autorización para sus esposas e hijos.

De este modo, la DFB apunta a cerrar el acuerdo formal en las próximas semanas para que Klopp disponga del mayor tiempo posible de cara al ciclo que desembocará en la Eurocopa 2028. El regreso de Klopp a los banquillos será su primera experiencia al frente de una selección nacional.

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El técnico inició su carrera en 2001 con el Mainz, al que llevó a la primera división, y luego condujo al Borussia Dortmund a dos títulos de liga consecutivos (2010/11 y 2011/12), una copa alemana y dos supercopas. En el Liverpool, donde dirigió 491 partidos con un 68% de efectividad, conquistó la UEFA Champions League en 2019 y la Premier League en la temporada 2019/20 antes de anunciar su retiro en 2024.

Los fracasos recientes de la selección alemana pesan sobre la decisión: el equipo quedó eliminado en la fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022, y en el Mundial 2026 no superó los dieciseisavos de final. Romano informó también que, en paralelo a la salida de Nagelsmann, el director deportivo Andreas Rettig anunció que no renovará su contrato, que vence a finales de año, por motivos personales.

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