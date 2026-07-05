Cinco pueblos donde los autos no pueden entrar: así es la vida sin motores ni bocinas

Existen ciudades y pueblos donde el automóvil ha sido excluido, creando entornos urbanos diseñados exclusivamente para peatones y transportes no motorizados

En un mundo dominado por el rugido de los motores, el humo del escape y el estrés del tráfico urbano, existe un puñado de rincones en el planeta que parecen haber detenido el tiempo. Son los pueblos y ciudades sin autos, verdaderos oasis peatonales donde las calles no pertenecen a las máquinas, sino a las personas.

Ya sea por capricho de su geografía —como laberintos medievales, canales de agua o escarpadas montañas— o por una estricta decisión ecológica y cultural, estas comunidades han decidido desterrar al automóvil de su vida cotidiana. En estos lugares, el paisaje sonoro cambia drásticamente: las bocinas y el tránsito son reemplazados por el murmullo de las conversaciones, el andar de los caballos, el pedaleo de las bicicletas o el suave chapoteo de los remos.

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Vivir sin autos suena como una utopía romántica, pero también plantea un desafío logístico fascinante. ¿Cómo se hace una mudanza? ¿Cómo llega la ambulancia en una emergencia? ¿Cómo se abastece un supermercado? Explorar estos lugares es asomarse a una forma de vida alternativa que nos demuestra que, incluso en el siglo XXI, es posible prosperar a un ritmo mucho más humano.

Venecia: el gran laberinto flotante del Adriático

La ciudad funciona sin automóviles gracias a sus canales y puentes, donde el transporte público lo realizan vaporettos y embarcaciones adaptadas para emergencias EFE/ Antonello Nusca

Esta legendaria ciudad italiana es el ejemplo más rotundo de urbanismo sin autos en todo el planeta. Construida sobre un archipiélago de 118 pequeñas islas en el mar Adriático, su propia geografía hizo imposible el trazado de calles tradicionales, sustituyéndolas por más de 150 canales y 400 puentes peatonales. En Venecia, el asfalto cede su lugar al agua, y el ritmo de la ciudad está completamente dictado por las mareas.

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La vida cotidiana aquí flota de manera literal. Para ir al trabajo, a la escuela o al supermercado, los venecianos caminan o abordan los vaporettos, que funcionan como autobuses acuáticos con rutas y horarios fijos.

La logística diaria, desde el reparto de mercancías hasta el traslado de pacientes en ambulancia, depende por completo de lanchas y carretillas manuales REUTERS/Yara Nardi

Toda la logística urbana se ha adaptado a este ecosistema: desde las ambulancias y los bomberos, que se desplazan en lanchas rápidas equipadas con sirenas, hasta los repartidores de correo y mercancías, quienes descargan los paquetes en los muelles y utilizan ingeniosas carretillas manuales diseñadas para subir y bajar los escalones de los puentes.

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Giethoorn: la Venecia del Norte entre canales y senderos verdes

El pueblo carece de carreteras en su zona antigua, donde las casas y jardines se conectan solo por canales y más de 170 puentes peatonales de madera (Wikipedia)

Ubicado en el corazón de los Países Bajos, Giethoorn es un pintoresco pueblo que nació en el siglo XIII debido a la intensa extracción de turba, una actividad que dejó como legado una hermosa red de lagos y canales interconectados. En su casco antiguo no existen las carreteras; en su lugar, las hermosas casas con techos de paja y jardines de cuento están separadas por agua y unidas únicamente por más de 170 puentes peatonales de madera.

El transporte en este oasis holandés es un monumento al silencio. Los residentes y visitantes se trasladan a través de los canales utilizando los fluisterboot (botes susurrantes), unas embarcaciones rústicas impulsadas por motores eléctricos que no emiten ningún ruido. Para los trayectos terrestres, el medio por excelencia es la bicicleta, que circula por estrechos senderos asfaltados paralelos al agua.

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El transporte cotidiano ocurre en botes eléctricos silenciosos y bicicletas, priorizando el contacto con la naturaleza y la tranquilidad (giethoorn.com)

La tranquilidad es tal que incluso el servicio de recolección de residuos se realiza a bordo de una barcaza que pasa recolectando la basura casa por casa.

Zermatt: aire puro y tecnología eléctrica a los pies de los Alpes

La prohibición de autos de combustión interna protege la pureza del aire y la visibilidad de los Alpes, favoreciendo el turismo sostenible (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP, Archivo)

Zermatt es una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, ubicada a más de 1.600 metros de altura y custodiada por el icónico monte Cervino. A diferencia de otros lugares donde la falta de autos se debe al agua, aquí fue una decisión estrictamente ecológica de sus habitantes, quienes votaron por prohibir los vehículos de combustión interna para proteger la pureza del aire alpino, evitar el hollín en la nieve y garantizar una visibilidad perfecta de sus paisajes montañosos.

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El pueblo opera con vehículos eléctricos compactos y trenes lanzadera, mientras los visitantes dejan sus autos a varios kilómetros de distancia Yury Liberau/via REUTERS

Para mantener el pueblo en marcha sin romper la regla, los locales desarrollaron una flota de pequeños vehículos eléctricos de diseño cuadrado y velocidad muy reducida, destinados a tareas esenciales como taxis hoteleros, ambulancias y reparto de mercancías.

Quienes visitan el pueblo deben dejar sus autos en un estacionamiento gigante a cinco kilómetros de distancia y llegar en un tren lanzadera. El ambiente sonoro resultante es mágico: una mezcla del crujir de la nieve, el murmullo del río Vispa y el trote de los carruajes de caballos que los hoteles de lujo todavía usan para recibir a sus huéspedes.

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Hidra: el refugio del Egeo donde el tiempo se detuvo

Un decreto presidencial prohíbe todo vehículo con ruedas, lo que preserva la arquitectura y el ritmo pausado de la isla

En esta hermosa isla griega, la ausencia de motores no es un accidente geográfico, sino una ley de conservación histórica muy estricta. Un decreto presidencial prohíbe el uso de cualquier vehículo con ruedas en el casco urbano, lo que incluye automóviles, motocicletas e incluso bicicletas. Gracias a este blindaje legal, Hidra ha logrado preservar intacta su deslumbrante arquitectura de mansiones de piedra del siglo XIX y sus empinadas calles escalonadas que miran al mar Egeo.

La vida cotidiana se desarrolla sin ruidos mecánicos, atrayendo a artistas y viajeros en busca de paz y autenticidad

La logística de la isla descansa sobre los lomos de cientos de burros y mulas, que son las verdaderas arterias comerciales del lugar. Estos animales se encargan de transportar desde las maletas de los viajeros hasta electrodomésticos, materiales de construcción y el abastecimiento de los comercios locales.

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Para distancias más largas o para comunicarse con otros puntos de la costa, los habitantes recurren a los taxis acuáticos, lanchas rápidas que conectan los muelles en pocos minutos, manteniendo el interior de la isla en un estado de paz absoluta que ha cautivado a artistas y escritores durante décadas.

La Medina de Fez: el rugido humano de un laberinto medieval

El trazado medieval y las calles estrechas impiden la entrada de automóviles, creando el mayor espacio urbano peatonal del mundo (foto: Wikipedia)

Conocida como Fez el-Bali, la medina histórica de esta ciudad marroquí es la zona peatonal más grande del mundo y un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad. Fundada en el siglo IX, alberga a más de 150.000 personas en un tejido urbano casi místico compuesto por más de 9.000 callejones amurallados. Muchos de estos pasajes son tan estrechos que apenas permiten el paso de dos personas en paralelo, haciendo que la entrada de un automóvil sea físicamente imposible.

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La advertencia “¡Balak!” resuena en los pasillos, recordando que aquí el peatón comparte el espacio con animales de carga y vendedores (foto: Wikipedia)

Al no existir el ruido de los motores, el paisaje sonoro de Fez es una intensa sobrecarga sensorial de voces, regateos y el golpeteo de los artesanos del cobre.

El transporte de carga pesada se resuelve a la antigua usanza: mediante hombres que empujan enormes carros de mano y miles de burros que transportan telas, especias y pieles. En estas calles, el peatón debe estar siempre atento al grito de “¡Balak!” (¡Cuidado!), la señal universal de los arrieros para que la multitud se pegue a las paredes y ceda el paso a los animales.