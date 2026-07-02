Cuáles son las 7 reglas del orden que los expertos flexibilizan sin culpa

Los expertos priorizan sistemas que se sostienen en la rutina diaria y no en la apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización del hogar no siempre exige reglas rígidas ni una apariencia perfecta. Profesionales citados por House Beautiful sostienen que varias normas habituales pueden romperse o adaptarse si dificultan el uso diario y no ayudan a mantener el orden.

Amber Taggard fundadora de The Organizer Chicks resumió el criterio general con una idea simple: un sistema útil debe servir en la vida cotidiana. El medio citado señala que, si algo parece ordenado pero cuesta sostenerlo, en la práctica no cumple su función.

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Brenda Prinzavalli propietaria de Balanced Organizing Solutions dijo que incluso ha rechazado posibles clientes tras plantear dos preguntas: si encuentran lo que buscan y si suelen perder cosas. Si la primera respuesta es sí y la segunda es no, considera que quizá no necesiten ayuda profesional.

Los objetos de uso frecuente se ubican donde el cuerpo llega de forma natural y cómoda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una persona puede hacer lo que necesita y mantener su espacio en orden, la impresión ajena deja de ser el criterio principal, sostuvo Prinzavalli en el medio. Esa lógica atraviesa las siete reglas que los especialistas consideran prescindibles.

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1. No hace falta comprar contenedores antes de descartar

Jessi Acuña, fundadora de The Tidy Armadillo, advirtió que comprar soluciones de almacenamiento al inicio suele resolver poco. Primero recomienda descartar lo innecesario y solo después decidir qué hace falta para guardar lo que queda.

Simplificar el doblado de ropa ayuda a que el orden no se convierta en una traba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. El descarte puede requerir una pausa con objetos sentimentales

Acuña también matizó el método clásico de quedarse, tirar, donar o vender. Cuando existe apego emocional a ciertos objetos, propone apartarlos en un espacio temporal, incluso una bolsa, y volver más tarde para tomar la decisión final.

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Ese margen, según explicó, reduce la tensión del proceso. En muchos casos, esos artículos terminan fuera del espacio igualmente, pero con menos carga emocional.

El descarte previo define qué almacenamiento hace falta y evita compras innecesarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Con niños, separar cada objeto puede ser innecesario

La clasificación minuciosa no siempre resiste la rutina familiar. Prinzavalli planteó que, con niños, puede bastar con que sepan dónde encontrar una merienda, aunque no exista una organización detallada.

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Aplicó la misma idea a los juguetes. Para algunos hogares, un recipiente grande donde vaya todo puede funcionar mejor que separar piezas por categorías demasiado específicas.

Mantener perchas de tintorería puede reducir pasos y conservar un sistema estable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Doblar la ropa no debe convertirse en una traba

Acuña señaló que doblar camisetas de una manera concreta puede convertirse en un obstáculo para ciertos clientes. Si ese paso complica la colada y amenaza la continuidad del sistema, la recomendación es simplificar.

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Wendy Trunz, socia de Jane’s Addiction Organization, coincidió al afirmar que un sistema no se mantiene si la persona no se siente cómoda con la forma de doblar o guardar su ropa.

La accesibilidad diaria importa más que la simetría en estantes y superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trunz aclaró que simplificar no implica guardar la ropa sin orden. Añadió que los cajones también pueden mantenerse organizados con un doblado plano.

5. El armario puede ordenarse según hábitos y no según reglas fijas

Para Trunz, no existe una única manera correcta de ordenar el armario. La ropa puede agruparse por conjuntos, por largo de manga, por las prendas más usadas o por cualquier otro criterio que la persona quiera seguir de verdad.

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Encontrar lo que se busca y no perder cosas es una medida práctica del orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prinzavalli coincidió con ese enfoque práctico. Si para un cliente basta con levantar los zapatos del suelo y ponerlos en un zapatero, ese resultado ya cumple su objetivo.

Trunz añadió que incluso las perchas de alambre pueden mantenerse. Si cambiar las prendas de la tintorería a otras perchas vuelve la rutina más pesada, el armario puede seguir ordenado con ese mismo tipo de soporte.

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6. Trasvasar productos es una opción, no una norma

El armario se organiza según hábitos reales, no según una única regla “correcta". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acuña sostuvo que pasar jabones u otros productos a recipientes uniformes responde más a una preferencia que a una obligación. Si la tarea añade trabajo, dejar cada artículo en su envase original también encaja en un sistema funcional.

La organizadora explicó que un hogar ordenado debería recortar tareas extra, no multiplicarlas. Esa idea, según el medio, forma parte de una visión más amplia que prioriza la facilidad de uso.

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7. La accesibilidad diaria importa más que la simetría

Guardar camisetas con un método simple puede mejorar la constancia del lavado semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taggard defendió que la ubicación de cada objeto debe adaptarse al cuerpo y a la rutina de quien lo usa. Diseña sus sistemas a partir de la altura, el alcance, la movilidad e incluso la mano dominante de sus clientes.

La organizadora añadió que los objetos de uso frecuente deben estar donde el cuerpo llega de forma natural y no donde la composición se ve más simétrica.

Dejar a la vista los artículos de uso frecuente también puede ser una solución válida si eso facilita el acceso, explicó Acuña. Como ejemplo, mencionó productos de baño, aunque aclaró que busca formas de contenerlos para mantener el conjunto ordenado y rebajar el ruido visual.

Para los especialistas reunidos por House Beautiful, el orden doméstico vale por lo que permite hacer cada día y no por la imagen que proyecta. La regla de fondo, según esas voces, es que el sistema funcione de forma estable en la vida real.