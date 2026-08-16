Decoración bajo la lupa: las 12 cosas que los invitados critican en silencio al entrar

Un relevamiento de interiorismo reúne 12 detalles del hogar que suelen activar juicios silenciosos al recibir visitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un relevamiento de especialistas en interiorismo y estilo de vida reunió 12 detalles del hogar que suelen generar juicios silenciosos entre los invitados. Desde el desorden visual hasta la iluminación fría, en una lista apoyada en testimonios publicados por medios internacionales especializados.

1. Bibliotecas sin libros reales

Los estantes con pocos libros y muchos objetos decorativos aparecen entre las primeras señales que algunos cuestionan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera observación apunta a los estantes armados con objetos decorativos y muy pocos libros. House Beautiful citó a la diseñadora Katie Wolf, de Atlanta, quien cuestionó el uso de libros falsos, pintados o cubiertos con papel decorativo.

PUBLICIDAD

Según esa publicación, la especialista sostuvo que una biblioteca funciona mejor con libros verdaderos, revistas, recetarios o anuarios antes que con adornos sin vínculo con la lectura.

2. Exceso de accesorios

La acumulación de accesorios pequeños puede transformar un ambiente en una escena saturada y difícil de leer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra crítica frecuente aparece cuando la decoración suma demasiados objetos pequeños. La especialista creativa Dorcia Kelley, afirmó que el problema no es la presencia de accesorios en sí, sino la falta de selección. El artículo presentó esa mirada como un llamado a curar mejor cada ambiente y a evitar la sensación de tienda saturada.

PUBLICIDAD

3. Desorden visual en zonas de paso

El desorden en zonas de paso concentra miradas porque altera la circulación y el impacto visual del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desorden en lugares de circulación también figura entre las señales que más llaman la atención. De acuerdo con el reporte de House Beautiful, la directora editorial Joanna Saltz dijo que suele notar el exceso de objetos en áreas de mucho tránsito.

La referencia se concentra en el impacto visual del desorden, más que en la existencia de una casa perfectamente ordenada.

4. Plantas muertas o agresivas

Las plantas deterioradas o con formas agresivas se interpretan como falta de cuidado y generan comentarios internos inmediatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas también forman parte de esa lista de observaciones. La estratega creativa Elsa Mehary, citada en la nota, señaló que detecta con rapidez zonas de discordia o acumulación, y que sí comenta cuando ve plantas muertas o especies de aspecto puntiagudo. En ese tramo, la publicación vinculó esa reacción con lecturas básicas de Feng Shui aplicadas a la disposición del hogar.

PUBLICIDAD

5. Camas pegadas a la pared

La cama con un lado pegado a la pared se asocia a una disposición poco funcional para la convivencia diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mehary sostuvo que, si una cama queda con uno de sus lados contra la pared, conviene moverla para que ambos lados queden accesibles para dos personas. La observación remite a la funcionalidad del dormitorio y a la circulación, no a una regla técnica universal.

6. Obligar a sacarse los zapatos

La exigencia de quitarse los zapatos al entrar divide opiniones por comodidad, protocolo y clima social de la reunión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las costumbres domésticas que generan rechazo, la lista incluyó la exigencia de quitarse los zapatos al entrar. House Beautiful recogió la opinión de Robin Paulson, instructora de danza, quien cuestionó esa práctica por razones estéticas y de comodidad, en especial durante reuniones o celebraciones.

PUBLICIDAD

7. El papel higiénico colocado al revés

La posición del papel higiénico puede disparar correcciones automáticas en personas atentas al detalle doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota también incorporó hábitos mínimos del baño que algunos visitantes no dejan pasar. La diseñadora Noz Nozawa, de San Francisco, dijo que cambia la posición del rollo si el extremo suelto queda hacia atrás. Según el artículo, se trata de un gesto menor, aunque suficiente para despertar correcciones inmediatas en personas con mirada muy atenta al detalle.

8. Cortinas arrugadas o mal ajustadas

Las cortinas arrugadas o mal ajustadas delatan decisiones rápidas y afectan la percepción general del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cortinas compradas sin ajuste al tamaño de la ventana integran otro grupo de observaciones. Una redactora de la revista, Elizabeth Angell, dijo que siempre nota los paños arrugados o con caída incorrecta. La recomendación recogida por el medio se concentra en paneles pesados, forrados y con dobladillo acorde al espacio.

PUBLICIDAD

9. “Pot fillers” vistos como símbolo de estatus

Los “pot fillers” sobre la hornalla se vuelven un guiño de estatus, pero algunos los cuestionan por su utilidad limitada frente a la pileta y el uso real de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo también incluyó objeciones a ciertos recursos de cocina asociados al diseño de alta gama. La artista Bonnie Sachs, radicada en Santa Fe, cuestionó los pot fillers instalados sobre la hornalla. La crítica, según el texto, se apoya en una idea de utilidad limitada, ya que llenan una olla en la cocina, pero no resuelven el traslado posterior hacia la pileta.

10. Luces blancas frías

Las bombillas de luz blanca intensa y fría aparecen entre los detalles más rechazados, porque endurecen el ambiente y recuerdan a una iluminación clínica más que a un espacio de convivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación ocupa otro lugar central en esa serie de juicios domésticos. La directora de proyectos especiales Carisha Swanson rechazó las bombillas de luz blanca intensa y fría, a las que comparó con la iluminación de interrogatorio. En lugar de ese esquema, la nota mencionó su preferencia por luz cálida y reguladores de intensidad.

PUBLICIDAD

11. Fotos familiares gigantes en espacios comunes

Las fotos familiares de gran formato en salas, comedores o entradas se interpretan como una elección invasiva, mientras los marcos pequeños en mesas o bibliotecas se perciben más naturales y discretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño y la ubicación de las fotos familiares también aparecen entre los elementos más cuestionados. La madre neoyorquina Lavinia Moss, citada por la publicación, dijo que no le gustan las imágenes ampliadas colgadas en salas, comedores o entradas.

La objeción se dirige a las fotos de gran formato en áreas comunes, mientras que acepta marcos pequeños sobre mesas o bibliotecas.

12. Casas impecables que parecen intocables

Una casa extremadamente pulcra, con sillones o alfombras blancas, puede transmitir que todo es intocable y activar la sensación de que los chicos no tienen permiso para moverse con libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terapeuta cognitiva Niro Feliciano, autora de un libro sobre bienestar, aportó una lectura distinta en la apertura del artículo. Según explicó, muchas veces las personas se juzgan más a sí mismas que a los demás cuando visitan otra casa.

PUBLICIDAD

Aun así, admitió que una vivienda extremadamente pulcra, con alfombras o sillones blancos, puede activar la idea de un espacio donde los chicos casi no tienen permiso para moverse.