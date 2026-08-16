Las 5 ideas para ordenar visualmente la casa y ganar tranquilidad

El orden visual reduce la sobrecarga de estímulos en espacios reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Orden visual, menos muebles y superficies despejadas aparecen entre las decisiones que más se repiten cuando el objetivo es hacer que una casa se sienta más calma.

Un artículo de House Beautiful reunió cinco cambios aplicados en un departamento pequeño para reducir la sobrecarga visual sin incorporar grandes reformas. La nota parte de una experiencia doméstica concreta: una vivienda con pocos ambientes, uso intensivo por trabajo remoto y necesidad de sostener funciones distintas en el mismo espacio. El eje no pasó por sumar objetos, sino por retirar, simplificar y reorganizar.

PUBLICIDAD

1. Cambiar revestimientos recargados por superficies más sobrias

Las superficies sobrias reemplazan patrones intensos para aliviar la saturación del dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros cambios consistió en reemplazar un papel tapiz de dibujo vegetal por un revestimiento más uniforme. El estampado original había aportado profundidad e interés visual en el dormitorio, aunque con el tiempo empezó a percibirse como demasiado cargado para un ambiente destinado al descanso.

La observación central apunta a que, en cuartos pequeños, los patrones intensos sobre superficies extensas pueden aumentar la sensación de saturación. En ese marco, una pared con textura y menos contraste conserva dimensión sin imponer el mismo nivel de estímulo.

PUBLICIDAD

2. Reducir la cantidad de obras en exhibición

Menos contraste en grandes planos ayuda a que el descanso se sienta más fácil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ajuste se concentró en el arte de pared. La autora explicó que había instalado una gallery wall en el dormitorio con varias piezas enmarcadas en blanco y negro. Aunque esa solución permitía mostrar varias obras al mismo tiempo, el conjunto terminó por generar una escena más agitada de lo previsto.

La modificación fue simple: dejar una sola obra en el lugar donde antes se agrupaban varias. House Beautiful presentó esa decisión como una forma de bajar la densidad visual sin eliminar por completo el componente decorativo. La idea no consistió en suprimir el arte, sino en limitar la cantidad de elementos que compiten por atención dentro de un mismo campo visual.

PUBLICIDAD

3. Pasar de colores oscuros a tonos claros en espacios chicos

Los tonos claros aumentan la sensación de luz y aire en ambientes chicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de las paredes del living también ocupó un lugar central entre las decisiones relevadas. Una sala pintada de azul marino resultó atractiva en un primer momento, aunque después se vuelve demasiado intensa para una vivienda de dos ambientes principales.

La elección fue volver al blanco. Ese cambio hace que el departamento se percibiera más luminoso y aireado. La información no plantea una regla universal contra los tonos oscuros, pero sí marca una relación entre escala del ambiente y peso visual del color. En espacios reducidos, una superficie clara puede aliviar la carga visual total.

PUBLICIDAD

4. Quitar muebles para liberar circulación y aire visual

Retirar muebles libera circulación y mejora el equilibrio del cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos mencionados por el medio especializado se vinculó con la cantidad de mobiliario en el dormitorio.

La solución consiste en retirar la tocadorera y reemplazarla por una cómoda. Ese cambio preserva la capacidad de guardado y, al mismo tiempo, dejó más respiro en la composición del cuarto. Una pieza atractiva no siempre mejora un ambiente si la escala general del lugar queda comprometida por acumulación de muebles.

PUBLICIDAD

5. Reemplazar almacenamiento abierto por muebles cerrados

El guardado cerrado permite conservar acceso sin exponer todo el tiempo copas y suministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea giró en torno al guardado a la vista. La autora describió que había utilizado un carrito bar de dos niveles para exhibir cristalería y objetos de recepción. Con el tiempo, esa disposición abierta empezó a transmitir desorden dentro de un departamento pequeño.

La alternativa fue pasar esos elementos a un mueble cerrado, de estilo escritorio con compartimentos. Según informó House Beautiful, el cambio permitió conservar el acceso a copas y suministros de anfitrión sin mantenerlos expuestos todo el tiempo. En superficies acotadas, lo que queda permanentemente a la vista influye de forma directa sobre la percepción de calma.

PUBLICIDAD