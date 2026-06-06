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El verdadero problema no es el armario, es la cantidad de ropa que se intenta meter

Una estrategia eficaz pasa por elegir solo lo que se usará, evitar cajones y perchas saturadas y reorganizar con criterios de visibilidad, dejando en primer plano lo cotidiano y desplazando lo estacional a zonas altas

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Ilustración en acuarela de un armario de madera claro y organizado con camisas colgadas, bolsos en un estante colgante, cajas en estantes y zapatos en la parte inferior.
Una ilustración en acuarela muestra un armario de madera bien organizado con ropa en perchas, bolsos en un organizador colgante, cajas de almacenamiento y zapatos en estantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio de armario eficiente y ordenado es una tarea estacional que ofrece la oportunidad de mejorar el orden en el hogar, optimizar el espacio y evitar acumulaciones innecesarias. Según Revista AD, contar con pautas profesionales facilita este proceso y ayuda a conservar mejor las prendas y textiles de cada temporada.

Realizar un cambio de armario de forma eficaz implica revisar y limpiar cada prenda antes de almacenarla, seleccionar únicamente lo necesario para la próxima estación y emplear fundas transpirables o cajas adecuadas.

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Esta metodología no solo mantiene el orden, sino que también permite localizar las prendas fácilmente y prolongar su vida útil, asegurando un aprovechamiento óptimo del espacio en los hogares.

Vista detallada de un armario organizado con estantes llenos de ropa en bolsas herméticas y doblada, junto a bloques de madera, y prendas colgadas en perchas.
Un armario bien organizado muestra prendas dobladas y guardadas en bolsas herméticas, junto con bloques de cedro para su conservación, optimizando el espacio y manteniendo la ropa impecable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertas consultadas por el medio, como Alicia Iglesias, fundadora de Orden y Limpieza en Casa, y Adelaida Gómez de Orden Studio, insisten en que una estrategia adecuada evita meses de desorden y prendas olvidadas.

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Iglesias destaca la importancia de afrontar el cambio con conciencia: gestionar la ropa y los textiles con atención ayuda a decidir qué conservar y qué descartar, transformando la rutina en una ocasión para evaluar el verdadero uso de cada pieza.

Errores a evitar y primeros pasos en el cambio de armario

Rayas sofisticadas en moda, prendas minimalistas rayadas, estilos contemporáneos, combinaciones coloridas, armarios funcionales con rayas modernas - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Personas luciendo ropa de rayas en diversos estilos y colores, destacando combinaciones modernas y clásicas en escenarios cotidianos - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Uno de los errores más comunes, advierten las especialistas, es apresurarse y guardar ropa sin revisar, o limitarse a doblar rápido y cerrar cajas hasta el año siguiente. Iglesias aconseja extraer todas las prendas de temporada y organizarlas por categorías, como abrigos, tejidos de punto, pantalones o accesorios.

“El cambio de armario es una oportunidad muy buena para ver realmente qué estás usando y qué no”, afirma Iglesias en el medio. Este primer paso facilita eliminar lo que resulta innecesario y previene acumulaciones en los espacios de almacenamiento.

También recomienda no guardar prendas sin una última revisión o limpieza. Manchas invisibles, sudor o perfumes pueden dañar los tejidos si permanecen meses almacenados.

Armario de madera amarillo con puertas abiertas lleno de textiles doblados en estantes, con un jarrón y una cesta. Un taburete de madera se sitúa delante. Paredes texturizadas.
Un armario rústico amarillo con las puertas abiertas muestra su interior ordenado con pilas de textiles estampados, una pieza de cerámica y una cesta, flanqueado por paredes de estuco y un taburete de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo almacenar la ropa y los textiles del hogar correctamente

La forma en que se guardan las prendas afecta tanto su calidad como el orden general. Iglesias aconseja usar fundas transpirables de tela para abrigos delicados y cajas textiles para prendas de lana o tejidos sensibles. Evitar las bolsas al vacío, salvo en situaciones muy puntuales, resulta fundamental pues pueden deformar la ropa.

“Intento evitar las bolsas al vacío salvo en casos muy concretos porque deforman mucho algunas prendas... La ropa necesita respirar un poco, especialmente si va a estar meses guardada”, afirma la experta a Revista AD.

Vista frontal de un armario vestidor de madera clara con estantes iluminados, ropa doblada y colgada, zapatos, cestas y una alfombra blanca.
Un armario vestidor moderno de madera clara con ropa cuidadosamente organizada, estantes iluminados, y accesorios decorativos que realzan su diseño funcional y estético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llenar en exceso cajones y perchas es otro error recurrente. “Muchas veces el problema no es el armario, sino la cantidad de cosas que intentamos meter dentro”, puntualiza Iglesias.

El uso de perchas finas, cajas iguales y el aprovechamiento de espacios altos o menos accesibles para guardar lo menos utilizado contribuyen a optimizar el lugar disponible. Las prendas de uso frecuente deben quedar siempre a la vista, mientras que lo estacional se puede desplazar fuera del espacio principal.

El mismo proceso debe aplicarse a mantas, sábanas, toallas y otros textiles del hogar: revisarlos, limpiarlos y almacenarlos adecuadamente protege los tejidos y asegura que estarán en buen estado al recuperarlos.

Ropa en tonos neutros, organización de armario, moda sobria, combinación gris y negro, estilo clásico y minimalista. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un clóset bien organizado con prendas en tonos gris y negro, ideales para un estilo elegante y versátil. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo gestionar las prendas con valor sentimental

Las prendas con significado personal plantean un reto adicional. Gómez, de Orden Studio, aconseja distinguir entre la utilidad de la pieza y el valor emocional asociado, priorizando una gestión consciente de los recuerdos.

Según recoge el meido citado, recomienda cuestionarse: “¿Qué significa esta prenda para mí? ¿Necesito conservar el objeto para mantener vivo este recuerdo? ¿Cuánto espacio físico y emocional quiero dedicar a este recuerdo?”

Un armario blanco grande y bien iluminado muestra varias estanterías con bolsos de diseñador, suéteres doblados, zapatos y prendas de vestir colgadas en perchas.
Un elegante armario de lujo blanco presenta estantes meticulosamente organizados con bolsos de diseñador, ropa doblada y colgada, y zapatos, reflejando una sofisticada estética de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estos casos, la experta sugiere limitar el espacio destinado a piezas realmente especiales, o bien conservar el recuerdo mediante una fotografía o transformando la prenda en un objeto con significado personal.

De acuerdo con las especialistas consultadas por Revista AD, el valor de una prenda no reside solo en su presencia física, sino en la historia y el propósito que representa para quienes la conservan. Un cambio de armario bien gestionado es también una oportunidad para crear equilibrio entre funcionalidad y memoria en el hogar.

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