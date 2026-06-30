Receta de budin de quinoa y cacao, rápida y fácil

La receta de budín de quinoa y cacao lleva quinoa cocida, huevos, azúcar, aceite, yogur o leche, cacao amargo en polvo y polvo de hornear - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera vez que alguien reemplazó la harina por quinoa cocida en un budín, probablemente no esperaba que el resultado fuera tan esponjoso. Hoy, esa combinación con cacao se convirtió en una de las opciones más buscadas para el desayuno o la merienda: nutritiva, sin TACC y lista en menos de una hora.

No hace falta ser pastelero ni tener una cocina equipada. Con un bol, una cuchara y un molde, el resultado sorprende hasta a los más escépticos. La textura húmeda, el sabor intenso a chocolate y el aroma que llena la cocina mientras se hornea hacen difícil creer que detrás de todo eso hay un ingrediente tan simple como la quinoa.

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Lo mejor es que no requiere batidora, no hay que derretir chocolate y los ingredientes son fáciles de conseguir en cualquier almacén o supermercado del país. Una receta que entra rápido en la rotación semanal.

La quinoa llegó a las mesas argentinas desde la tradición andina y se quedó. Cultivada en el noroeste del país —especialmente en Jujuy y Salta— hace siglos, este pseudocereal era alimento central de las culturas precolombinas mucho antes de que la ciencia confirmara su valor nutricional.

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Hoy aparece en cocinas de todo el territorio como base de preparaciones dulces y saladas. Su perfil sin gluten la convirtió en un ingrediente clave para quienes siguen dietas sin TACC, pero también para cualquiera que quiera sumar proteínas y fibra al menú diario sin esfuerzo extra.

El budín de quinoa y cacao es una de sus versiones más logradas. Húmedo, intenso en sabor a chocolate y sorprendentemente fácil de hacer: una preparación que combina lo mejor de la cocina andina con el placer de un postre casero de todos los días.

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Receta de budín de quinoa y cacao

Se trata de un budín horneado que reemplaza la harina tradicional por quinoa cocida, lo que le da una textura compacta pero húmeda. El cacao amargo en polvo aporta el sabor a chocolate sin necesidad de derretir nada. La mezcla se integra en un bol, se vuelca en el molde y va directo al horno.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos

Preparación activa (cocinar quinoa + integrar ingredientes): 20 minutos

Cocción en horno: 25 a 30 minutos

La receta de budín de quinoa y cacao se prepara con un bol, una cuchara y un molde, sin batidora ni chocolate derretido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 taza de quinoa cocida y fría

2 huevos

1/2 taza de azúcar (rubia o mascabo)

1/4 de taza de aceite neutro (girasol o maíz)

1/2 taza de yogur natural o leche (puede ser vegetal)

3 cucharadas de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Opcional: chips de chocolate, nueces picadas o pasas de uva a gusto

Cómo hacer budín de quinoa y cacao, paso a paso

Precalentar el horno a 180℃ y enmantecar un molde de budín, o cubrirlo con papel manteca. Enjuagar la quinoa bajo el chorro de agua fría. Cocinarla con el doble de agua a fuego medio hasta que absorba todo el líquido (unos 10 minutos). Dejar enfriar por completo antes de usar. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espume y tome un color más claro. Agregar el aceite, el yogur o la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar el cacao amargo en polvo y revolver bien para que no queden grumos. La mezcla debe quedar pareja y de color chocolate uniforme. Añadir la quinoa cocida fría y mezclar con movimientos envolventes para distribuirla en toda la preparación. Sumar el polvo de hornear y la sal. Integrar con cuidado sin batir de más. Si se usan chips de chocolate, nueces o pasas, agregarlos en este momento y mezclar suavemente. Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por 25 a 30 minutos. El budín está listo cuando al pinchar el centro con un palillo, este sale limpio o con solo alguna miga seca. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla al menos 10 minutos antes de desmoldar. No desmoldar en caliente para evitar que se rompa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones, dependiendo del tamaño del molde y del grosor de cada corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 165 kcal

Grasas: 7 g

Carbohidratos: 21 g

Proteínas: 5 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín de quinoa y cacao se conserva en la heladera hasta 4 días, guardado en un recipiente hermético o bien envuelto en film. También se puede freezar en porciones individuales por hasta 2 meses. Para consumir, alcanza con dejarlo descongelar a temperatura ambiente durante 30 minutos o calentarlo unos segundos en el microondas.