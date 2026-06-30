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Tras superar los USD 18 millones en ventas anteriores, mil bocetos secretos de Karl Lagerfeld llegan a subasta

Sus trazos inéditos, conservados hasta su muerte en 2019, revelan por primera vez cómo desarrollaba el color, la textura y la silueta de sus diseños. Cómo será la nueva venta de Sotheby’s, que no tendrá precio mínimo

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Retrato de Karl Lagerfeld con gafas de sol, traje negro y camisa blanca de cuello alto, sobre un fondo de múltiples bocetos de moda en papel, algunos con el nombre Chloé
Sotheby’s lanza una subasta digital con objetos personales y material creativo de Karl Lagerfeld

La nueva subasta de Sotheby’s dedicada a Karl Lagerfeld incluirá guantes sin dedos, unos 500 iPods y cerca de 1.000 dibujos hasta ahora no vistos. La venta será en línea, se celebrará del 2 al 8 de julio y todos los lotes saldrán sin precio de reserva, según Artnet News.

Sotheby’s pondrá a la venta piezas de la colección del diseñador alemán fallecido, entre ellas bocetos conservados hasta su muerte en 2019, iPods acumulados a lo largo de su vida y algunos de sus guantes característicos.

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La subasta, que se desarrollará en formato digital, ofrecerá los lotes de forma individual o en grupos, de acuerdo con el medio citado.

Ocho reproductores Apple iPod nano. Cuatro en la fila superior (magenta, plata, azul, negro) y cuatro en la fila inferior (verde, negro, magenta, plata)
La venta en línea se realiza del 2 al 8 de julio y todos los lotes salen sin precio de reserva. (Sotheby's)

La casa de subastas presenta esta sexta venta como una nueva salida al mercado de objetos del creador, cuyos efectos personales y viviendas han generado millones de dólares desde 2021. Entre los lotes principales figuran dibujos que muestran cómo abordaba el color y la textura, así como el corte y la silueta.

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Qué revelan los dibujos sobre el trabajo de Lagerfeld

Pierre Mothes, subastador y director de desarrollo de negocio de Sotheby’s Francia, explicó que esos papeles permiten observar el método de trabajo del diseñador. “Karl esbozaba una idea de forma directa y la rehacía tantas veces como fuera necesario. Como era muy buen dibujante, podía dibujar muy rápido”, declaró al medio.

Pila de papeles con bocetos de moda, diseños de indumentaria y el logo de Chloé. Incluye una fotografía de mujer y algunos papeles con borde naranja
Cerca de 1.000 dibujos inéditos muestran el método de trabajo del diseñador a lo largo de décadas. (Sotheby's)

Según Mothes, Lagerfeld usaba esos bocetos preparatorios para desarrollar sus dibujos finales y corregía las ideas iniciales al calcarlas una y otra vez. El propio diseñador resumió esa relación con el papel en una frase recogida por Artnet News: “La moda empieza en el papel y permanece en el papel”.

Lagerfeld conservó estos dibujos, algunos fechados desde la década de 1970, hasta su muerte en 2019. Sotheby’s los ofrecerá ahora entre sus últimos bocetos que salen a subasta.

Una pila de papeles con bocetos de figuras de moda, ilustraciones de vestuario, un par de zapatos de tacón y diseños de vestidos
Los bocetos incluyen piezas fechadas desde la década de 1970 conservadas hasta 2019. (Sotheby's)

Los objetos personales que completan la subasta

La venta incluye también la colección de iPods que reunió el diseñador a lo largo de su vida. El conjunto suma unos 500 iPods y abarca modelos que van desde el iPod Classic hasta el iPod Mini.

Entre las piezas más reconocibles aparecen además sus guantes sin dedos y otros objetos personales. Según el periódico, esos lotes amplían la oferta más allá del material creativo.

Tres pares de guantes, plateados, sin dedos. Dos pares son brillantes y con cierre de broche. Un par es opaco con cordones. Fondo blanco
La subasta incorpora guantes sin dedos, uno de los accesorios más reconocibles del creador. (Sotheby's)

El historial de ventas que sostiene el interés por su legado

Esta nueva convocatoria llega después de cinco subastas de la herencia de Lagerfeld que Sotheby’s organiza desde 2021. Las dos primeras, celebradas en Mónaco y París con obras de arte, muebles y guantes, superaron los USD 18 millones.

La quinta subasta, celebrada el año pasado e integrada por ilustraciones, alcanzó 1,1 millones de euros, unas 10 veces su estimación alta, según el medio citado. A eso se suma el recorrido de sus propiedades en el mercado.

Tres hojas de papel blanco superpuestas con bocetos de moda dibujados con tinta negra y acentos rojos. Muestran figuras femeninas con vestuario
Los lotes se ofrecen de forma individual o agrupada para atraer a distintos perfiles de compradores. (Sotheby's)

En 2024, su apartamento de París se vendió por el doble del precio inicial pedido, hasta USD 10,8 millones. Su villa de Louveciennes se remató el año pasado por 4,7 millones de euros.

Por qué Lagerfeld sigue despertando pujas millonarias

Mothes sostuvo que el precio final dependerá del público que sigue al diseñador. “Son las personas, la enorme multitud de seguidores de Karl, las que deciden el precio final”, dijo a Artnet News.

Varias hojas de papel blanco sobre una superficie clara contienen bocetos de moda a línea en tinta negra con algunos trazos rojos
Sotheby’s presenta esta convocatoria como la sexta venta vinculada a la herencia de Lagerfeld desde 2021. (Sotheby's)

El directivo añadió que Sotheby’s espera una buena respuesta de los compradores. “No estamos preocupados en absoluto. Creemos que será un éxito. Les decimos a los admiradores: ‘Ahora o nunca. Si quieren comprar, háganlo ahora, porque todo se venderá’”, afirmó.

Para Mothes, Lagerfeld era un “icono mundial, un icono planetario, que pertenece a todo el mundo”. Según el periódico, esa dimensión pública ayuda a explicar por qué la venta de sus pertenencias mantiene el interés de los compradores.

Seis hojas de papel con bocetos de diseños de moda en tinta negra. Las ilustraciones muestran figuras estilizadas con diferentes prendas de vestir
La casa apuesta a la base global de admiradores como factor decisivo para el precio final. (Sotheby's)

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