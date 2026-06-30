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Identifican un inesperado vínculo entre los hábitos de lectura y la resistencia a las fake news

Más del 80% del consumo digital se limita a escanear textos sin procesarlos, un patrón que debilita la capacidad de distinguir pruebas de opiniones y deja a las personas más expuestas a creer y compartir información falsa. Cuál es el entrenamiento para evitarlo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una encuesta de 2024 indicó que el 62% de los creadores de contenido no verifica la información antes de difundirla en redes sociales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 62% de los creadores de contenido no verifica la información antes de difundirla en redes sociales, según una encuesta de 2024 realizada a 500 influencers de 45 países.

Ese dato sitúa la lectura activa como una herramienta concreta para reducir la vulnerabilidad ante la desinformación en plataformas digitales, donde las tasas de contenido falso en áreas como la salud o la política pueden superar el 50%.

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El problema no empieza con quien publica, sino con quien consume. Datos del Pew Research Center indican que los menores de 30 años confían más en lo que ven en redes sociales que cualquier otro grupo etario. Esa confianza opera en un ecosistema donde más del 80% de la lectura se reduce a hojear o escanear textos, sin detenerse a procesar ni evaluar lo que se recibe.

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Las plataformas digitales refuerzan la lectura pasiva con piezas breves que impulsan una reacción emocional rápida y el consumo pasivo de información - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas sociales refuerzan ese patrón al ofrecer piezas breves, diseñadas para provocar una reacción emocional rápida. El desplazamiento automático se convierte en la norma y el consumo pasivo de información en el hábito dominante. Los investigadores cognitivos vinculan el pensamiento crítico directamente con el éxito en diversas disciplinas: ya sea al estudiar biología, redactar ensayos o evaluar argumentos políticos, el proceso sigue pasos similares: identificar el problema, recopilar evidencia, evaluar las fuentes, interpretar patrones, tomar decisiones y reflexionar sobre los resultados.

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Joanna Pozzulo, catedrática de Psicología en la Universidad de Carleton (en Ottawa, Canadá), en un artículo en The Conversation, distinguió entre dos formas de leer con consecuencias muy distintas. La lectura pasiva implica absorber contenido sin cuestionarlo: perder el hilo a mitad de un texto, no poder explicar lo que se acaba de leer, subrayar párrafos enteros sin reformular sus ideas centrales o avanzar por un artículo solo para terminarlo.

Según las investigaciones citadas por el medio, ese hábito acumulado en el tiempo vuelve a las personas más permeables a la desinformación porque no ejercita los mecanismos que permiten separar lo verificable de lo engañoso.

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La lectura activa exige evaluar argumentos, examinar pruebas y formular preguntas antes de aceptar una conclusión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura activa opera de otra manera. Supone interrogar el texto: evaluar los argumentos, examinar las pruebas, contrastar lo leído con el propio razonamiento y formular preguntas antes de aceptar una conclusión. Tomar notas, identificar palabras clave y establecer conexiones entre ideas son prácticas concretas que, según Pozzulo, mejoran tanto la comprensión como la capacidad de análisis.

Los psicólogos denominan a este fenómeno transferencia del aprendizaje: las habilidades desarrolladas en un contexto —como analizar una historia— mejoran el desempeño en otro, como resolver un problema del mundo real.

Con la práctica sostenida, ese tipo de lectura permite detectar razonamientos débiles, reconocer sesgos —propios y ajenos—, distinguir entre pruebas y opiniones, y medir la solidez de un argumento antes de darlo por válido. El cerebro, a su vez, desarrolla lo que los investigadores cognitivos llaman conciencia metacognitiva: la capacidad de reflexionar sobre el propio pensamiento, identificar cuándo las emociones o los prejuicios nublan el juicio y autorregular el razonamiento hacia decisiones más fundamentadas.

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La práctica sostenida de la lectura activa ayuda a detectar sesgos, distinguir entre pruebas y opiniones y fortalecer la conciencia metacognitiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué leer para fortalecer el análisis

La no ficción ocupa un lugar específico en ese proceso. Los libros basados en evidencia obligan a seguir argumentos complejos, a descomponer afirmaciones en sus supuestos de base y a verificar si las conclusiones se apoyan en hechos o solo en opiniones. Investigadores y educadores coinciden en un conjunto de títulos que han demostrado utilidad para desarrollar estas capacidades.

Pozzulo recomienda buscar autores con trayectorias ideológicas, culturales y profesionales diversas. Exponerse a interpretaciones distintas sobre un mismo asunto reduce la tendencia a buscar solo información que confirme lo que ya se cree. Las comunidades de lectura pueden facilitar ese recorrido: contrastar la propia interpretación con la de otras personas fortalece el análisis y ayuda a sostener los hábitos de lectura crítica a lo largo del tiempo.

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