Receta de budín de harina de garbanzo y peras, rápida y fácil

Esta preparación sin gluten y sin lácteos gana espacio en las mesas argentinas por su perfil nutritivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a pastelería recién cocinada siempre invita a una pausa, pero cuando se trata de una versión diferente, como el budín de harina de garbanzo y peras, la sorpresa es doble: textura húmeda, sabor suave, y ese toque dulce natural que aportan las frutas. Es una receta que gana cada vez más espacio en las mesas argentinas por su simpleza y su perfil saludable.

Este budín suele aparecer en desayunos de media mañana, meriendas de invierno o como postre liviano tras una comida. Es ideal para quienes buscan opciones sin gluten o quieren sumar legumbres de manera creativa. Además, la combinación de garbanzo y fruta permite una miga tierna y un sabor delicado, perfecto para acompañar un mate, un café o una infusión.

PUBLICIDAD

El mismo se prepara con ingredientes sencillos, como huevos, aceite neutro, azúcar o endulzante, peras frescas y polvo de hornear, junto a la harina de garbanzo como base principal. La mezcla se integra hasta lograr una consistencia homogénea y luego se hornea a temperatura media. Al emplear harina de garbanzo, la receta aporta proteínas vegetales y fibra, además de reducir el índice glucémico respecto a las versiones tradicionales. Este tipo de preparación responde a una tendencia en la gastronomía local, donde se valoran las alternativas nutritivas y adaptadas a distintas necesidades alimentarias.

Receta de budín de harina de garbanzo y peras

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado a base de harina de garbanzo, peras frescas y aceite, sin lácteos ni gluten. Es una preparación práctica, donde solo hay que mezclar ingredientes secos y húmedos, sumar las peras en cubos y hornear. El resultado es suave, con notas dulces y un perfil nutritivo.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

200 gr de harina de garbanzo

2 peras medianas, maduras pero firmes

3 huevos

80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

120 gr de azúcar (puede ser rubia o mascabo)

1 sobre de polvo de hornear (10 gr)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (opcional)

La harina de garbanzo aporta proteínas vegetales y fibra, y reduce el índice glucémico frente a versiones tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de harina de garbanzo y peras, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín. Pelar y cortar las peras en cubos pequeños. Reservar. En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Integrar bien. En otro bol, mezclar la harina de garbanzo, el polvo de hornear, la pizca de sal y la ralladura de limón. Unir los ingredientes secos a la mezcla líquida, mezclando suavemente, sin sobrebatir. Sumar los cubos de pera y revolver apenas para distribuir. Volcar la preparación en el molde. Llevar al horno durante 35 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio. No abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que el budín se hunda. Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir tibio o frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de los ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 185 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 6 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico, como también el paso a paso y el tamaño de las porciones.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. Se puede freezar (porcionado) hasta 2 meses. Para consumir, dejar descongelar a temperatura ambiente o calentar suavemente en horno bajo.