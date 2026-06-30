Receta de budín de harina de garbanzo y peras, rápida y fácil

El aroma a pastelería recién cocinada siempre invita a una pausa, pero cuando se trata de una versión diferente, como el budín de harina de garbanzo y peras, la sorpresa es doble: textura húmeda, sabor suave, y ese toque dulce natural que aportan las frutas. Es una receta que gana cada vez más espacio en las mesas argentinas por su simpleza y su perfil saludable.
Este budín suele aparecer en desayunos de media mañana, meriendas de invierno o como postre liviano tras una comida. Es ideal para quienes buscan opciones sin gluten o quieren sumar legumbres de manera creativa. Además, la combinación de garbanzo y fruta permite una miga tierna y un sabor delicado, perfecto para acompañar un mate, un café o una infusión.
PUBLICIDAD
El mismo se prepara con ingredientes sencillos, como huevos, aceite neutro, azúcar o endulzante, peras frescas y polvo de hornear, junto a la harina de garbanzo como base principal. La mezcla se integra hasta lograr una consistencia homogénea y luego se hornea a temperatura media. Al emplear harina de garbanzo, la receta aporta proteínas vegetales y fibra, además de reducir el índice glucémico respecto a las versiones tradicionales. Este tipo de preparación responde a una tendencia en la gastronomía local, donde se valoran las alternativas nutritivas y adaptadas a distintas necesidades alimentarias.
Receta de budín de harina de garbanzo y peras
Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado a base de harina de garbanzo, peras frescas y aceite, sin lácteos ni gluten. Es una preparación práctica, donde solo hay que mezclar ingredientes secos y húmedos, sumar las peras en cubos y hornear. El resultado es suave, con notas dulces y un perfil nutritivo.
PUBLICIDAD
Tiempo de preparación
Total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 200 gr de harina de garbanzo
- 2 peras medianas, maduras pero firmes
- 3 huevos
- 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 120 gr de azúcar (puede ser rubia o mascabo)
- 1 sobre de polvo de hornear (10 gr)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Cómo hacer budín de harina de garbanzo y peras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar un molde de budín.
- Pelar y cortar las peras en cubos pequeños. Reservar.
- En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
- Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Integrar bien.
- En otro bol, mezclar la harina de garbanzo, el polvo de hornear, la pizca de sal y la ralladura de limón.
- Unir los ingredientes secos a la mezcla líquida, mezclando suavemente, sin sobrebatir.
- Sumar los cubos de pera y revolver apenas para distribuir.
- Volcar la preparación en el molde. Llevar al horno durante 35 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio. No abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que el budín se hunda.
- Dejar enfriar 10 minutos antes de desmoldar. Servir tibio o frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La cantidad de los ingredientes, sumado al paso a paso, deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 185 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 25 gr
- Proteínas: 6 gr
Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico, como también el paso a paso y el tamaño de las porciones.
PUBLICIDAD
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. Se puede freezar (porcionado) hasta 2 meses. Para consumir, dejar descongelar a temperatura ambiente o calentar suavemente en horno bajo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD