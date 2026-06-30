Wimbledon 2026: los looks más llamativos de celebridades y deportistas en el inicio del torneo

El inicio de Wimbledon transforma Londres en una pasarela donde la tradición y la modernidad se encuentran. Con el comienzo del tercer Grand Slam del año, las tribunas y los palcos del All England Club volvieron a reunir a celebridades y referentes de distintos ámbitos, convertidos en protagonistas de un ritual que trasciende el tenis.

Los códigos de vestimenta volvieron a ser reimaginados a través de elecciones que mezclaron la impronta británica, las tendencias actuales y detalles personales, visibles en la variedad de colores, texturas y accesorios que definieron el estilo dentro y fuera de la cancha.

PUBLICIDAD

A continuación, los looks más destacados:

David Beckham

David Beckham posó con un traje cruzado gris claro, camisa blanca y corbata beige, destacando la elegancia tradicional en el palco de Wimbledon

Infaltable en toda cita deportiva, David Beckham eligió un traje cruzado de color gris claro confeccionado en tela de textura fina. El ex futbolista completó el conjunto con una camisa blanca clásica, corbata beige y un pañuelo a juego en el bolsillo del saco. Además, llevó un reloj metálico en la muñeca izquierda y presentó -como casi siempre- el flequillo peinado hacia atrás, junto a una barba sutilmente recortada. Su estilo reflejó sobriedad y elegancia tradicional.

PUBLICIDAD

Alexander Armstrong

Alexander Armstrong vistió un traje azul eléctrico, camisa blanca y corbata salmón, rematando con un pañuelo estampado en el bolsillo del saco

El comediante, actor y presentador británico Alexander Armstrong lució un traje azul eléctrico, camisa blanca y corbata salmón con patrón geométrico. Añadió un pañuelo estampado en el bolsillo del saco, sin accesorios visibles adicionales.

Novak Djokovic

Novak Djokovic portó el tradicional conjunto blanco con ribetes verdes y logotipo de Lacoste, junto a un reloj verde en la muñeca izquierda

A sus 39 años, el multipremiado tenista serbio Novak Djokovic lució el conjunto blanco tradicional de Wimbledon, compuesto por un saco de textura ligera con ribetes verdes en cuello, solapas y bolsillos. Además, llevó pantalón blanco y un reloj verde en la muñeca izquierda.

PUBLICIDAD

Alexis Ohanian y Olympia Ohanian

Alexis Ohanian llevó camiseta blanca y gorra negra mientras sostenía a Olympia, quien vistió un vestido blanco con detalles violetas y verdes, reflejando un estilo familiar y juvenil en el torneo

Alexis Ohanian, empresario estadounidense y esposo de Serena Williams, optó por una camiseta blanca y una gorra negra. Portó un gafete verde al cuello y sostuvo a su hija Adira River Ohanian en brazos. La niña, de 2 años, lució un vestido blanco de manga corta con detalles en violeta y verde, una cinta blanca en el cabello y un pequeño brazalete, mostrando un look juvenil y acorde al torneo.

Bryan Shelton

Bryan Shelton apostó por una chaqueta deportiva blanca, camiseta negra y gorra a juego, reafirmando su perfil deportivo y sofisticado en las gradas

El ex tenista estadounidense Bryan Shelton se presentó con una chaqueta deportiva blanca de tela ligera y cierre frontal, combinada con una camiseta negra, pantalón gris oscuro y una gorra blanca de visera curva. Además, acompañó su look con gafas de sol de montura negra y un reloj metálico en la muñeca izquierda, resaltando una imagen deportiva y sofisticada.

PUBLICIDAD

Naomi Osaka

Naomi Osaka saltó a la cancha con un kimono blanco bordado y falda de tul, fusionando inspiración japonesa y detalles deportivos

La tenista japonesa Naomi Osaka saltó a la cancha con un atuendo de inspiración japonesa: un kimono blanco bordado con motivos florales y de aves y un cinturón ancho a la cintura, combinado con una falda larga de tul en capas. Llevó zapatillas deportivas blancas con detalles verdes y el cabello recogido en moño alto.

Robert Peston

Robert Peston combinó un traje azul marino, camisa celeste y corbata a rayas, sumando gafas de montura marrón y anillos plateados para un sello personal en su outfit clásico

El periodista y presentador inglés Robert Peston vistió un traje azul marino de corte clásico, camisa celeste y una corbata a rayas en tonos beige y marrón. Añadió anteojos de montura marrón y varios anillos plateados en la mano derecha, logrando un look formal y con detalles distintivos.

PUBLICIDAD

Stuart Broad

Stuart Broad se inclinó por un traje beige claro, camisa celeste y corbata marrón con azul, complementado con gafas oscuras y barba recortada

El ex jugador de críquet inglés Stuart Broad llevó un traje beige claro, camisa celeste y corbata en tonos marrón y azul. Usó anteojos de sol oscuras de montura gruesa y mostró barba recortada. Se le vio con un aire británico relajado.

Richard Osman

Richard Osman se presentó con traje celeste claro, camisa blanca y corbata verde oscuro, destacando un estilo formal y fresco bajo el sol de Wimbledon

El presentador de televisión británico Richard Osman escogió un traje celeste claro, camisa blanca y corbata verde oscuro. Llevó gafas de montura gruesa y lució barba y bigote, logrando un aspecto formal y fresco para el ambiente veraniego.

PUBLICIDAD

Fiona Shaw

Fiona Shaw lució una camisa marrón de manga larga y cabello corto rojizo, con una expresión distendida y sin accesorios visibles

La actriz irlandesa Fiona Shaw vistió una camisa marrón de manga larga con botones, con el cabello corto y rojizo. No llevó accesorios visibles y su expresión fue espontánea y distendida durante el evento.

Taylor Fritz

Taylor Fritz ingresó a la cancha con el uniforme blanco reglamentario, chaqueta, pantalón de vestir y cinta elástica, acompañado de zapatillas blancas y dos bolsas deportivas

El tenista estadounidense Taylor Fritz apareció en la cancha con el atuendo reglamentario blanco: chaqueta, pantalón de vestir, camiseta tipo polo y una cinta elástica blanca en la cabeza. Combinó el conjunto con zapatillas blancas y dos bolsas deportivas al tono.

PUBLICIDAD

Ronan Keating

Ronan Keating apostó por un traje cruzado marfil, camisa celeste y corbata azul oscuro, sumando gafas de sol y accesorios metálicos en ambas muñecas

El cantautor y músico irlandés Ronan Keating vistió un traje cruzado de color marfil confeccionado en tela ligera, junto con camisa celeste y corbata azul oscuro. Añadió un pañuelo beige en el bolsillo del saco, gafas de sol de montura oscura y accesorios metálicos en ambas muñecas.

Estuvo acompañado por la productora televisiva australiana Storm Keating, quien eligió un vestido de encaje en tono crudo, de manga corta y con motivos florales. El vestido destacó por su corte recto y detalles semitransparentes, aportando un aire delicado y veraniego.

PUBLICIDAD

Mary Berry

Mary Berry optó por un vestido rosa claro de mangas abullonadas, collar de perlas y bolso beige, reafirmando su estilo clásico y elegante en el torneo

La escritora gastronómica y presentadora de televisión inglesa Mary Berry optó por un vestido rosa claro con mangas largas abullonadas y botones forrados al frente. El vestido tenía un escote en “V” y falda plisada. Complementó su look con un collar de perlas cortas, bolso de mano beige y el cabello peinado en estilo clásico y voluminoso.

(Fotos: Reuters)