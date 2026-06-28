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Día del Ceviche: seis recetas irresistibles para disfrutar en casa

La gastronomía peruana celebra su plato más internacional con propuestas que van desde la preparación tradicional con pescado blanco, limón y ají limo hasta alternativas de autor

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Cinco platos de ceviche diferentes, limas, un pimiento amarillo, granos de maíz tostados, cilantro fresco y un pimiento rojo sobre una mesa de madera.
El Día del Ceviche celebra al plato más internacional de la cocina peruana con recetas que mantienen cítricos y frescura, y exploran fusiones, versiones tropicales y alternativas vegetales para distintos gustos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Día del Ceviche, la cocina peruana se convierte en protagonista y comparte su tradición más internacional. El ceviche, plato emblemático de Perú, ha dado paso a numerosas variantes que respetan su base de pescado y cítricos, pero incluyen ingredientes y técnicas innovadoras.

A continuación, algunas recetas originales para preparar en casa, desde la versión clásica hasta opciones contemporáneas y aptas para todos los gustos.

Ceviche clásico peruano

Plato blanco con ceviche de pescado, cebolla morada, ají amarillo, rocoto rojo, cilantro, camote cocido, granos de choclo y leche de tigre con hielo.
Un plato de ceviche peruano clásico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta tradicional que ha dado la vuelta al mundo y que representa la esencia de la cocina peruana. Su base de pescado fresco, limón y ají es el punto de partida para entender todas las variantes posteriores.

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Ingredientes:

  • 500 g de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o similar)
  • 8 limones
  • 1 cebolla morada
  • 2 ajíes limo
  • 1 manojo de cilantro fresco
  • Sal al gusto
  • Maíz cocido y camote para acompañar

Preparación:

  1. Cortar el pescado en cubos pequeños y reservar en un bol frío.
  2. Exprimir los limones y verter el jugo sobre el pescado, asegurando que los cubos queden totalmente cubiertos.
  3. Sazonar con sal y dejar marinar durante 10 minutos.
  4. Cortar la cebolla morada en pluma muy fina y el ají en rodajas delgadas, quitar las semillas si se prefiere un sabor suave.
  5. Añadir la cebolla, el ají y el cilantro picado al pescado. Mezclar cuidadosamente.
  6. Servir de inmediato, acompañado de rodajas de camote y granos de maíz cocido.

Ceviche nikkei

Plato hondo con cubos de pescado crudo, rebanadas de aguacate, rodajas de cebolla morada, hojas de cilantro, aros de chile amarillo, edamame y semillas de sésamo en una salsa.
Ceviche nikkei con cubos de pescado crudo, aguacate, cebolla morada, cilantro y chiles en una salsa ácida, combinando influencias peruana y japonesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión fusiona la tradición peruana con la influencia japonesa, dando como resultado un plato moderno, fresco y lleno de matices.

Ingredientes:

  • 350 g de atún rojo fresco
  • 4 limones
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • 1 cebolla morada
  • 1 cucharada de semillas de ajonjolí tostado
  • 1 palta (aguacate)
  • Cilantro fresco
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Cortar el atún en cubos pequeños y colocarlos en un bol.
  2. Exprimir los limones sobre el pescado y dejar marinar por 5 minutos.
  3. Agregar la salsa de soja, el jengibre rallado, el aceite de sésamo y mezclar.
  4. Incorporar la cebolla cortada en pluma fina, las semillas de ajonjolí y el cilantro picado.
  5. Añadir la palta cortada en cubos y mezclar suavemente.
  6. Servir de inmediato para conservar la frescura de los ingredientes.

Ceviche de mango y camarón

Un tazón de vidrio con ceviche de camarón, dados de mango, cebolla morada, pimiento rojo, cilantro y rodaja de lima sobre una superficie de madera.
Un tazón de vidrio contiene ceviche de mango y camarón, acompañado de cebolla roja, pimiento y cilantro, con una rodaja de lima en el borde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideal para quienes buscan una combinación de sabores tropicales y frescura. El mango aporta dulzura y el camarón suma textura a este plato colorido.

Ingredientes:

  • 400 g de camarones pelados y cocidos
  • 1 mango maduro
  • 1 cebolla morada
  • 4 limas
  • 1 chile rojo fresco
  • Cilantro fresco
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Cortar los camarones en trozos medianos y colocar en un bol.
  2. Pelar y cortar el mango en cubos del tamaño de los camarones.
  3. Exprimir las limas y verter el jugo sobre los camarones y el mango.
  4. Incorporar la cebolla morada en pluma fina, el chile en rodajas finas y el cilantro picado.
  5. Sazonar con sal y pimienta al gusto.
  6. Mezclar y servir frío.

Ceviche vegano

Un plato de ceviche contiene palmitos, aguacate, tomate, pepino, cebolla morada, cilantro, maíz tostado y una rodaja de lima en el borde
Ceviche vegano con palmitos, aguacate, tomate, pepino, cebolla morada y maíz tostado ofrece una opción sin productos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa vegetal pensada para quienes prefieren una opción sin productos de origen animal, pero disfrutan de la acidez y el frescor del ceviche tradicional.

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Ingredientes:

  • 250 g de champiñones frescos
  • 1 palmito en conserva
  • 2 tomates medianos
  • 1 cebolla morada
  • 4 limones
  • 1 ají amarillo fresco
  • Cilantro fresco
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Limpiar y cortar los champiñones en láminas delgadas. Cortar el palmito y el tomate en cubos.
  2. Exprimir los limones y mezclar el jugo con los vegetales.
  3. Añadir la cebolla en pluma fina, el ají amarillo en tiras y el cilantro picado.
  4. Sazonar con sal y pimienta.
  5. Dejar reposar 10 minutos antes de servir para que los sabores se integren.

Ceviche de pulpo al olivo

Plato blanco con rodajas de pulpo, cebolla morada, brotes verdes, sal, cama de ingredientes blancos, salsa morada y gotas de aceite.
Ceviche amazónico muestra rodajas de pulpo, cebolla morada y brotes verdes, sobre una cama de ingredientes blancos y una salsa de color púrpura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirado en la cocina limeña, este ceviche utiliza pulpo cocido y una cremosa salsa de aceitunas para lograr un perfil de sabor intenso y elegante.

Ingredientes:

  • 400 g de pulpo cocido
  • 10 aceitunas negras sin hueso
  • 1 huevo duro
  • 4 limones
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 ají amarillo
  • Sal al gusto

Preparación:

  1. Cortar el pulpo cocido en rodajas y colocarlas en un bol.
  2. Exprimir los limones y mezclar el jugo con el aceite de oliva.
  3. Procesar las aceitunas hasta obtener una pasta y agregarla a la mezcla de jugo y aceite.
  4. Verter la salsa sobre el pulpo y mezclar.
  5. Añadir el ají amarillo en tiras y el huevo duro picado.
  6. Servir frío.

Ceviche amazónico

Un cuenco de madera con ceviche: cubos de pescado blanco, láminas de cebolla morada, rodajas de ají amarillo y rojo, hojas de cilantro, camote y choclo.
Un plato de ceviche amazónico, preparado con pescado de río, cebolla morada, ajíes y cilantro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Directo desde la selva peruana, esta receta utiliza pescados de río y ajíes nativos para ofrecer una experiencia diferente y auténtica.

Ingredientes:

  • 500 g de pescado de río (paiche, doncella o similar)
  • 6 limones
  • 1 cebolla morada
  • 1 ají charapita (puede reemplazarse por otro ají pequeño y picante)
  • Cilantro fresco
  • Sal al gusto
  • Plátano frito y yuca cocida para acompañar

Preparación:

  1. Cortar el pescado en cubos y colocarlo en un bol.
  2. Exprimir los limones y cubrir el pescado con el jugo.
  3. Añadir la cebolla morada en pluma fina, el ají picado y el cilantro.
  4. Salar al gusto y mezclar suavemente.
  5. Servir acompañado de plátano frito y yuca.

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