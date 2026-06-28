Día del Ceviche: seis recetas irresistibles para disfrutar en casa

En el Día del Ceviche, la cocina peruana se convierte en protagonista y comparte su tradición más internacional. El ceviche, plato emblemático de Perú, ha dado paso a numerosas variantes que respetan su base de pescado y cítricos, pero incluyen ingredientes y técnicas innovadoras.
A continuación, algunas recetas originales para preparar en casa, desde la versión clásica hasta opciones contemporáneas y aptas para todos los gustos.
Ceviche clásico peruano
La receta tradicional que ha dado la vuelta al mundo y que representa la esencia de la cocina peruana. Su base de pescado fresco, limón y ají es el punto de partida para entender todas las variantes posteriores.
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Ingredientes:
- 500 g de pescado blanco fresco (corvina, lenguado o similar)
- 8 limones
- 1 cebolla morada
- 2 ajíes limo
- 1 manojo de cilantro fresco
- Sal al gusto
- Maíz cocido y camote para acompañar
Preparación:
- Cortar el pescado en cubos pequeños y reservar en un bol frío.
- Exprimir los limones y verter el jugo sobre el pescado, asegurando que los cubos queden totalmente cubiertos.
- Sazonar con sal y dejar marinar durante 10 minutos.
- Cortar la cebolla morada en pluma muy fina y el ají en rodajas delgadas, quitar las semillas si se prefiere un sabor suave.
- Añadir la cebolla, el ají y el cilantro picado al pescado. Mezclar cuidadosamente.
- Servir de inmediato, acompañado de rodajas de camote y granos de maíz cocido.
Ceviche nikkei
Esta versión fusiona la tradición peruana con la influencia japonesa, dando como resultado un plato moderno, fresco y lleno de matices.
Ingredientes:
- 350 g de atún rojo fresco
- 4 limones
- 2 cucharadas de salsa de soja
- 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 1 cebolla morada
- 1 cucharada de semillas de ajonjolí tostado
- 1 palta (aguacate)
- Cilantro fresco
- Sal al gusto
Preparación:
- Cortar el atún en cubos pequeños y colocarlos en un bol.
- Exprimir los limones sobre el pescado y dejar marinar por 5 minutos.
- Agregar la salsa de soja, el jengibre rallado, el aceite de sésamo y mezclar.
- Incorporar la cebolla cortada en pluma fina, las semillas de ajonjolí y el cilantro picado.
- Añadir la palta cortada en cubos y mezclar suavemente.
- Servir de inmediato para conservar la frescura de los ingredientes.
Ceviche de mango y camarón
Ideal para quienes buscan una combinación de sabores tropicales y frescura. El mango aporta dulzura y el camarón suma textura a este plato colorido.
Ingredientes:
- 400 g de camarones pelados y cocidos
- 1 mango maduro
- 1 cebolla morada
- 4 limas
- 1 chile rojo fresco
- Cilantro fresco
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Cortar los camarones en trozos medianos y colocar en un bol.
- Pelar y cortar el mango en cubos del tamaño de los camarones.
- Exprimir las limas y verter el jugo sobre los camarones y el mango.
- Incorporar la cebolla morada en pluma fina, el chile en rodajas finas y el cilantro picado.
- Sazonar con sal y pimienta al gusto.
- Mezclar y servir frío.
Ceviche vegano
Una alternativa vegetal pensada para quienes prefieren una opción sin productos de origen animal, pero disfrutan de la acidez y el frescor del ceviche tradicional.
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Ingredientes:
- 250 g de champiñones frescos
- 1 palmito en conserva
- 2 tomates medianos
- 1 cebolla morada
- 4 limones
- 1 ají amarillo fresco
- Cilantro fresco
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Limpiar y cortar los champiñones en láminas delgadas. Cortar el palmito y el tomate en cubos.
- Exprimir los limones y mezclar el jugo con los vegetales.
- Añadir la cebolla en pluma fina, el ají amarillo en tiras y el cilantro picado.
- Sazonar con sal y pimienta.
- Dejar reposar 10 minutos antes de servir para que los sabores se integren.
Ceviche de pulpo al olivo
Inspirado en la cocina limeña, este ceviche utiliza pulpo cocido y una cremosa salsa de aceitunas para lograr un perfil de sabor intenso y elegante.
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Ingredientes:
- 400 g de pulpo cocido
- 10 aceitunas negras sin hueso
- 1 huevo duro
- 4 limones
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 ají amarillo
- Sal al gusto
Preparación:
- Cortar el pulpo cocido en rodajas y colocarlas en un bol.
- Exprimir los limones y mezclar el jugo con el aceite de oliva.
- Procesar las aceitunas hasta obtener una pasta y agregarla a la mezcla de jugo y aceite.
- Verter la salsa sobre el pulpo y mezclar.
- Añadir el ají amarillo en tiras y el huevo duro picado.
- Servir frío.
Ceviche amazónico
Directo desde la selva peruana, esta receta utiliza pescados de río y ajíes nativos para ofrecer una experiencia diferente y auténtica.
Ingredientes:
- 500 g de pescado de río (paiche, doncella o similar)
- 6 limones
- 1 cebolla morada
- 1 ají charapita (puede reemplazarse por otro ají pequeño y picante)
- Cilantro fresco
- Sal al gusto
- Plátano frito y yuca cocida para acompañar
Preparación:
- Cortar el pescado en cubos y colocarlo en un bol.
- Exprimir los limones y cubrir el pescado con el jugo.
- Añadir la cebolla morada en pluma fina, el ají picado y el cilantro.
- Salar al gusto y mezclar suavemente.
- Servir acompañado de plátano frito y yuca.
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