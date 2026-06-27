Por qué las toallas huelen mal incluso después de lavarlas y cómo evitarlo

El baño con vapor y la mala ventilación favorecen la aparición de moho, hongos y bacterias en la toalla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de la ducha y notar que la toalla huele mal suele ser la señal de un problema básico: humedad retenida y secado incompleto. Cuando una toalla permanece mojada o tarda demasiado en secarse, se crean las condiciones perfectas para la proliferación de microorganismos.

De acuerdo con los especialistas de la Cleveland Clinic, cuanto más tiempo permanece húmedo el tejido, más tiempo se mantienen activos y vivos los hongos, bacterias y virus. Este fenómeno no es solo una molestia olfativa: un textil contaminado puede provocar infecciones por hongos (como el pie de atleta o la tiña), así como agravar problemas de la piel como el eccema o la dermatitis atópica.

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En términos prácticos, el problema casi nunca es “la toalla” por sí sola, sino el ambiente donde se almacena. Una revisión científica sobre higiene textil publicada en el portal PubMed Central (PMC) explica que el almacenamiento de las toallas en cestos de ropa o espacios con alta humedad ambiental acelera el crecimiento de bacterias y mohos productores de mal olor, los cuales son capaces de sobrevivir en el algodón durante semanas o incluso meses.

Para combatir esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que el moho se delata a través de su característico olor rancio. El organismo sanitario advierte que la clave de control está en la prevención ambiental: recomiendan limpiar las superficies afectadas con soluciones adecuadas y evitar la acumulación de humedad en áreas cerradas del hogar, como baños y lavaderos.

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Por qué las toallas toman olor

El CDC advierte que el moho genera olor a humedad y recomienda extractores de aire y ventilación hacia el exterior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una toalla está diseñada para absorber agua; el problema empieza cuando esa agua no se evapora rápido. Al frotar el tejido contra el cuerpo, no solo transferimos humedad, sino también células muertas y restos orgánicos que sirven de alimento para los microbios. Desde la Cleveland Clinic advierten que, en el momento en que se seca la zona íntima, incluso partículas microscópicas de fluidos corporales terminan en la tela, multiplicando el riesgo de reexposición a bacterias si el textil no se desinfecta.

La ventilación importa tanto como el lavado. Cuando el aire del baño está cargado de humedad, el proceso de evaporación se detiene. Esto provoca un fenómeno común: la toalla puede parecer “seca” por fuera al tacto, pero conservar humedad en el núcleo de sus fibras.

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La investigación recopilada en PMC detalla que los microorganismos se adaptan a las estructuras más gruesas del tejido, por lo que un secado superficial no es suficiente para romper el ciclo; al primer contacto con el agua en el siguiente uso, las bacterias latentes se reactivan y el olor rancio regresa con fuerza.

Cómo quitar el olor y evitar que vuelva

Para eliminar el mal olor de raíz, el objetivo debe ser doble: realizar un lavado que desinfecte profundamente el tejido y asegurar un secado total y rápido para cortar el ciclo de reproducción de los gérmenes.

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Una toalla colgada doblada, amontonada o sin circulación de aire conserva humedad y desarrolla olor a moho - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión científica de PMC resalta que la temperatura es el factor más crítico en el control de patógenos en el lavarropas. Para lograr una inactivación y desprendimiento eficaz de los hongos y bacterias alojados en toallas de baño, se requieren ciclos térmicos que superen los 40 °C y, de ser posible, alcancen los 60 °C.

Asimismo, la investigación alerta sobre un error frecuente: dejar la ropa olvidada dentro del tambor de la lavadora tras el ciclo de lavado propicia un escenario de alta humedad que estimula un rápido rebrote bacteriano.

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Por su parte, los especialistas de la Cleveland Clinic aconsejan lavar las toallas de baño al menos una vez por semana (e incrementar la frecuencia en épocas de verano o alta humedad ambiental). Recomiendan usar los ciclos específicos para toallas o desinfectar el tejido utilizando vinagre o blanqueadores protectores de color, ya que sus componentes rompen las proteínas estructurales que causan el mal olor.

Adicionalmente, advierten que el uso excesivo de suavizantes de telas y esferas de perfume es contraproducente: estos productos dejan un residuo que impermeabiliza las fibras, atrapando la suciedad y volviendo la toalla más hospitalaria para los gérmenes.

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