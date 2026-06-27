Tendencias

Por qué las toallas huelen mal incluso después de lavarlas y cómo evitarlo

Especialistas de la Cleveland Clinic y una revisión científica de PubMed Central explican que el ciclo no se interrumpe solo con meter el tejido en la máquina y señalan las condiciones que lo perpetúan

Guardar
Google icon
Una toalla de baño húmeda color crema cuelga de un cesto de ropa de mimbre marrón. Gotas de agua están en el suelo de piedra claro. Más ropa se ve dentro del cesto.
El baño con vapor y la mala ventilación favorecen la aparición de moho, hongos y bacterias en la toalla - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de la ducha y notar que la toalla huele mal suele ser la señal de un problema básico: humedad retenida y secado incompleto. Cuando una toalla permanece mojada o tarda demasiado en secarse, se crean las condiciones perfectas para la proliferación de microorganismos.

De acuerdo con los especialistas de la Cleveland Clinic, cuanto más tiempo permanece húmedo el tejido, más tiempo se mantienen activos y vivos los hongos, bacterias y virus. Este fenómeno no es solo una molestia olfativa: un textil contaminado puede provocar infecciones por hongos (como el pie de atleta o la tiña), así como agravar problemas de la piel como el eccema o la dermatitis atópica.

PUBLICIDAD

En términos prácticos, el problema casi nunca es “la toalla” por sí sola, sino el ambiente donde se almacena. Una revisión científica sobre higiene textil publicada en el portal PubMed Central (PMC) explica que el almacenamiento de las toallas en cestos de ropa o espacios con alta humedad ambiental acelera el crecimiento de bacterias y mohos productores de mal olor, los cuales son capaces de sobrevivir en el algodón durante semanas o incluso meses.

Para combatir esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recuerdan que el moho se delata a través de su característico olor rancio. El organismo sanitario advierte que la clave de control está en la prevención ambiental: recomiendan limpiar las superficies afectadas con soluciones adecuadas y evitar la acumulación de humedad en áreas cerradas del hogar, como baños y lavaderos.

PUBLICIDAD

Por qué las toallas toman olor

Un lavarropas de carga frontal con la puerta abierta contiene toallas húmedas blancas y azules. Un cartel informativo se ubica en el lateral derecho.
El CDC advierte que el moho genera olor a humedad y recomienda extractores de aire y ventilación hacia el exterior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una toalla está diseñada para absorber agua; el problema empieza cuando esa agua no se evapora rápido. Al frotar el tejido contra el cuerpo, no solo transferimos humedad, sino también células muertas y restos orgánicos que sirven de alimento para los microbios. Desde la Cleveland Clinic advierten que, en el momento en que se seca la zona íntima, incluso partículas microscópicas de fluidos corporales terminan en la tela, multiplicando el riesgo de reexposición a bacterias si el textil no se desinfecta.

La ventilación importa tanto como el lavado. Cuando el aire del baño está cargado de humedad, el proceso de evaporación se detiene. Esto provoca un fenómeno común: la toalla puede parecer “seca” por fuera al tacto, pero conservar humedad en el núcleo de sus fibras.

La investigación recopilada en PMC detalla que los microorganismos se adaptan a las estructuras más gruesas del tejido, por lo que un secado superficial no es suficiente para romper el ciclo; al primer contacto con el agua en el siguiente uso, las bacterias latentes se reactivan y el olor rancio regresa con fuerza.

Cómo quitar el olor y evitar que vuelva

Para eliminar el mal olor de raíz, el objetivo debe ser doble: realizar un lavado que desinfecte profundamente el tejido y asegurar un secado total y rápido para cortar el ciclo de reproducción de los gérmenes.

Toalla de baño blanca con una mancha oscura de moho, colgada en un toallero cromado dentro de un baño con azulejos blancos y un lavabo.
Una toalla colgada doblada, amontonada o sin circulación de aire conserva humedad y desarrolla olor a moho - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión científica de PMC resalta que la temperatura es el factor más crítico en el control de patógenos en el lavarropas. Para lograr una inactivación y desprendimiento eficaz de los hongos y bacterias alojados en toallas de baño, se requieren ciclos térmicos que superen los 40 °C y, de ser posible, alcancen los 60 °C.

Asimismo, la investigación alerta sobre un error frecuente: dejar la ropa olvidada dentro del tambor de la lavadora tras el ciclo de lavado propicia un escenario de alta humedad que estimula un rápido rebrote bacteriano.

Por su parte, los especialistas de la Cleveland Clinic aconsejan lavar las toallas de baño al menos una vez por semana (e incrementar la frecuencia en épocas de verano o alta humedad ambiental). Recomiendan usar los ciclos específicos para toallas o desinfectar el tejido utilizando vinagre o blanqueadores protectores de color, ya que sus componentes rompen las proteínas estructurales que causan el mal olor.

Adicionalmente, advierten que el uso excesivo de suavizantes de telas y esferas de perfume es contraproducente: estos productos dejan un residuo que impermeabiliza las fibras, atrapando la suciedad y volviendo la toalla más hospitalaria para los gérmenes.

Temas Relacionados

bañoMohoHumedadTrucos de LimpiezaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El edredón artesanal abandonó el armario y se convirtió en tendencia en el diseño de interiores

El interés por los quilts vintage creció entre quienes buscan autenticidad en la decoración, y especialistas del sector explican qué mirar antes de comprar y dónde aparecen las piezas más valiosas

El edredón artesanal abandonó el armario y se convirtió en tendencia en el diseño de interiores

El fruto seco que ayuda a aliviar el estreñimiento sin resignar una dieta baja en carbohidratos

Una ración aporta 3 gramos de fibra, cerca del 10% de las necesidades diarias, además de grasas saludables y magnesio. Paso a paso, cómo preparar la versión más apetitosa de este snack en el hogar

El fruto seco que ayuda a aliviar el estreñimiento sin resignar una dieta baja en carbohidratos

Los 3 tipos de iluminación que toda cocina pequeña necesita, según expertos

Elegir mal las lámparas puede dejar zonas en sombra, comprometer la seguridad y arruinar la estética del espacio. Cómo distribuir cada tipo de luminaria para lograr profundidad sin contrastes molestos ni saturación

Los 3 tipos de iluminación que toda cocina pequeña necesita, según expertos

Las ondas sísmicas de los terremotos en Venezuela tardaron 8 minutos en llegar a Buenos Aires

Los movimientos telúricos registrados el miércoles activaron un sismómetro de un observatorio del CONICET, a más de 5 mil kilómetros del epicentro, y permitieron observar cómo la energía liberada recorrió el interior del planeta

Las ondas sísmicas de los terremotos en Venezuela tardaron 8 minutos en llegar a Buenos Aires

Los errores que comete casi todo anfitrión al organizar una reunión en el jardín y cómo evitarlos

Diseñadores y especialistas en eventos revelaron que la diferencia entre una velada memorable y una tarde tensa se decide horas antes, con decisiones que van mucho más allá de la comida y la decoración

Los errores que comete casi todo anfitrión al organizar una reunión en el jardín y cómo evitarlos

DEPORTES

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Celeste pierde y se queda afuera en fase de grupos

Uruguay-España, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Celeste pierde y se queda afuera en fase de grupos

Insólito: Muslera cometió otro blooper en el gol de España y Marcelo Bielsa lo reemplazó en el entretiempo

El emotivo encuentro entre Scaloni y Macaya Márquez en la conferencia de prensa: “Es un placer que me haga la pregunta”

Cómo los atletas de élite aprenden a enfrentar la presión de los grandes momentos

La negociación “secreta” entre Max Verstappen y uno de los equipos más importantes que podría dar un giro a la grilla de la Fórmula 1

TELESHOW

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

La dolorosa lucha de Ernestina Pais con las adicciones: “Yo bebía llorando, pero del piso se sale”

Ernestina Pais: la dolorosa despedida de sus colegas y amigos

El último posteo de Ernestina Pais antes de su muerte, el detalle que conmueve a sus seguidores: “Gracias vida”

Ernestina Pais: el día que le contó a Infobae por qué nunca eligió amores del espectáculo

Guillermo Coppola: “Nunca tuve amigas mujeres, siempre terminé involucrado”

INFOBAE AMÉRICA

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

La justicia salvadoreña condena a 173 pandilleros de la MS-13 y la 18 con penas de hasta 45 años de prisión

Ministerios de Ambiente y de Agricultura de Costa Rica intensifican charlas sobre el Fenómeno de El Niño en zonas vulnerables

En Fotos: Rescatistas salvadoreños en Venezuela ya trabajan en labores de auxilio tras potentes terremotos

Muere dominicana en los terremotos de Venezuela, según autoridades

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas