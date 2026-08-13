Cuál es la fórmula para atraer talentos de las empresas más destacadas de la región

La confianza volvió a ser el rasgo central de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, con un índice promedio del 91% en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En las empresas de la región, detrás de los buenos resultados aparecen mucho más que políticas de beneficios o iniciativas aisladas. Hay decisiones de gestión, estilos de liderazgo, estrategias de desarrollo, prácticas de reconocimiento y formas concretas de escuchar a los equipos.

En un mercado laboral donde atraer, comprometer y retener talento se volvió cada vez más desafiante, esas definiciones marcan diferencias reales. En ese marco, una nueva edición del informe de Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina volvió a destacar a las compañías con mejor desempeño en cultura, liderazgo y experiencia de los colaboradores.

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Este año, Great Place To Work reconoció a 200 empresas de la región —100 pequeñas y medianas y 100 grandes— a partir de la evaluación de más de 2,4 millones de empleados, con resultados representativos de 4,5 millones de trabajadores.

Las organizaciones distinguidas este año tienen presencia en más de 30 países de América Latina y el Caribe y fueron relevadas a través de 19 rankings nacionales, una escala que permite medir no solo buenos resultados puntuales, sino también la capacidad de sostener una cultura consistente en contextos muy distintos.

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Great Place To Work relevó más de 2,4 millones de respuestas y detectó un rasgo estable entre las mejor valoradas: culturas sostenidas en distintos países, con altos niveles de orgullo y camaradería (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco regional, la confianza aparece como el elemento más estable entre las empresas mejor valoradas por sus equipos. En 2026, índice de confianza promedio en las empresas del ranking alcanzó el 91% por cuarto año consecutivo, igualando el nivel más alto en la historia del ranking. Incluso, en las pequeñas y medianas empresas, el promedio llegó al 93%, con resultados especialmente altos en orgullo y camaradería.

A continuación, un recorrido por la visión y las estrategias de algunas de las firmas más destacadas de 2026, para entender cómo se construyen en la práctica los mejores lugares para trabajar en la región.

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En la edición de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, las empresas mejor posicionadas con presencia en Argentina fueron:

Categoría Grandes Empresas: Hilton , en la posición 1, y DHL Logística , en la posición 2.

Categoría Pequeñas y Medianas Empresas: Universidad Siglo 21,en la posición 7, y Oldelval, en la posición 27.

Hilton: liderazgo en hospitalidad y reconocimiento global

Hilton lideró la categoría de grandes empresas en América Latina 2026

En la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, Hilton se ubicó en el primer puesto de la categoría Grandes Empresas. El resultado volvió a poner en primer plano a una de las compañías de hospitalidad más reconocidas del mundo, en una industria donde la experiencia del cliente está estrechamente ligada a la experiencia de quienes trabajan en cada operación.

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En diálogo con Infobae, Natalia Odolinski, Chief People Officer de Hilton Buenos Aires explicó: “Entendemos que ser uno de los mejores lugares para trabajar es el resultado de tener una cultura que pone a las personas en el centro de cada decisión”. Según señaló, esa estrategia se sostiene sobre tres pilares: bienestar integral, desarrollo profesional y liderazgo con propósito.

En ese marco, destacó iniciativas como Thrive at Hilton y otros programas orientados al bienestar emocional y físico de los equipos. En el caso de Hilton Buenos Aires, detalló, la propuesta incluye profesionales de la salud para acompañamiento cuando es necesario, gimnasio para colaboradores, un restaurant para miembros del equipo con opciones de alimentación equilibrada y distintas acciones pensadas para promover una experiencia laboral saludable y positiva.

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Odolinski explicó además que la compañía acompaña a sus colaboradores en cada etapa de su recorrido profesional: “Promovemos oportunidades permanentes de aprendizaje y crecimiento, brindando acceso a herramientas de formación de primer nivel y fomentando la movilidad interna como parte de nuestra propuesta de valor”, afirmó.

Hilton impulsa programas como Thrive at Hilton, Make it Right y Care for All para fortalecer la experiencia laboral y la hospitalidad desde adentro (Hilton)

A eso, agregó, se suma una cultura basada en la escucha activa, el reconocimiento, la confianza y la inclusión, donde cada persona pueda sentirse valorada y protagonista de su propio desarrollo. “Esa combinación de cuidado, oportunidades y propósito es la que nos permite construir una experiencia laboral diferencial y sostenible en el tiempo”, sostuvo.

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Consultada sobre el modelo de liderazgo, Odolinski señaló que en Hilton promueven una conducción “cercana, humana y empoderadora”. Desde esa mirada, explicó, liderar no depende solo de un cargo, sino de la capacidad de inspirar, generar confianza y contribuir positivamente al entorno de trabajo. Por eso, se impulsa una cultura en la que todas las personas puedan ejercer liderazgo desde su rol, tomando decisiones, proponiendo mejoras y aportando al éxito colectivo.

Ese enfoque se refleja, entre otras iniciativas, en Make it Right, un programa y filosofía de servicio que busca empoderar a los miembros del equipo para identificar y resolver problemas sin necesidad de esperar la indicación de un superior. “Buscamos desarrollar la proactividad, compromiso, empatía, pensamiento fuera de la caja y confiamos plenamente en que usarán su mejor juicio para generar una buena experiencia en el huésped”, explicó.

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En cuanto a los diferenciales culturales, Odolinski remarcó: “Nuestro principal diferencial es que entendemos que la hospitalidad comienza puertas adentro”, señaló. En esa lógica, la empresa impulsa programas como Care for All, una plataforma de contenidos, capacitaciones e información orientada a que los miembros del equipo puedan cuidarse a sí mismos y a quienes los rodean, favoreciendo el equilibrio entre trabajo y vida personal.

DHL: una cultura centrada en las personas

DHL se ubicó segunda entre las grandes empresas del ranking 2026 (DHL)

Entre las empresas mejor posicionadas de la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina con presencia en Argentina, DHL volvió a destacarse en la categoría de grandes empresas y este año se ubicó en la segunda posición de la categoría.

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En un sector marcado por la exigencia operativa, la velocidad de respuesta y la necesidad de adaptación constante, la compañía volvió a ubicarse entre las más valoradas por sus colaboradores.

Ante la consulta de Infobae, Fabián Quesada, VP de Recursos Humanos de DHL Express Centro y Sudamérica (CSA), aseguró que ese reconocimiento es el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo y enfocada en la experiencia de las personas.

“En DHL estamos convencidos de que ser uno de los mejores lugares para trabajar es el resultado de una estrategia sostenida centrada en las personas. Esto implica crear un entorno donde cada colaborador se sienta valorado, escuchado y con oportunidades reales de desarrollo”, señaló.

“Nuestra estrategia se apoya en varios pilares: promover una cultura inclusiva y de respeto, invertir de manera constante en capacitación y desarrollo, reconocer el desempeño, priorizar el bienestar integral de los equipos y fomentar una comunicación abierta y cercana”, detalló Quesada.

DHL sostiene una estrategia con inclusión, capacitación constante, reconocimiento, cuidado integral y diálogo abierto para que cada integrante encuentre oportunidades reales de crecimiento (DHL)

A eso, agregó, se suma el rol del liderazgo en la construcción cotidiana del clima interno. “Más que una meta puntual, entendemos este posicionamiento como una consecuencia de trabajar todos los días para ofrecer una experiencia laboral positiva, consistente y alineada con nuestros valores”, afirmó.

Consultado sobre el modelo de conducción que impulsa la compañía, Quesada explicó que la identidad de liderazgo de DHL se basa en “Respeto y Resultados”. En esa línea, sostuvo que la empresa promueve un liderazgo cercano, humano y apoyado en el ejemplo. “Creemos en líderes que acompañan, escuchan, desarrollan talento y generan confianza en sus equipos”, resumió.

“Las personas cuentan con espacios para expresar ideas, recibir retroalimentación, asumir desafíos y crecer profesionalmente”, explicó. También remarcó que los líderes tienen un rol central en promover la colaboración, reconocer logros y ayudar a que cada persona comprenda cómo su trabajo aporta al propósito general de la compañía.

Para Quesada, uno de los principales diferenciales de DHL Express Centro y Sudamérica está en la solidez de su cultura organizacional. “Ponemos a las personas en el centro de la organización. Nuestras conductas organizacionales respecto de las personas nos ayudan a darle tracción a los cambios y nos permiten ser versátiles para atender los entornos de cambio en nuestra industria”, afirmó.

“La cultura no se limita a una declaración: se vive en la forma en que trabajamos, en cómo colaboran los equipos, en cómo se reconoce a las personas y en cómo se impulsa un ambiente donde todos pueden crecer”, concluyó.

Universidad Siglo 21: bienestar y una cultura alineada con el propósito

Universidad Siglo 21 alcanzó el séptimo puesto entre las pequeñas y medianas empresas con una propuesta centrada en bienestar, desarrollo profesional e identidad institucional (Ues21)

Entre las empresas mejor posicionadas de la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina con presencia en Argentina, Universidad Siglo 21 ocupó el séptimo puesto en la categoría de pequeñas y medianas empresas. En un sector en plena transformación tecnológica y con nuevos hábitos de aprendizaje, la institución volvió a destacarse por la valoración de sus colaboradores.

Lorena Garrido, gerenta de Talento, Clima & Cultura de la institución, explicó a Infobae que la estrategia parte de una convicción central: “La educación evoluciona cuando también evolucionan las personas que la hacen posible”.

El objetivo es diseñar “una experiencia integral que permita que las personas crezcan, desarrollen su potencial y contribuyan, desde su mejor versión, al propósito estratégico de la Universidad”.

Esa propuesta de valor se expresa en el ADN institucional y busca que cada colaborador se sienta “cuidado, desafiado e inspirado”. Garrido detalló que la experiencia se basa en tres dimensiones: bienestar, desarrollo profesional e identidad.

Universidad Siglo 21 suma formación continua, mentorías, movilidad interna y acciones de upskilling y reskilling para responder a la transformación tecnológica (Ues21)

Respecto a la dimensión del bienestar, sostuvo que no es un conjunto de beneficios, sino “una estrategia organizacional basada en los principios de la Psicología Positiva”. El desafío es crear condiciones para que las personas puedan desarrollarse, fortalecer vínculos de confianza y sostener un alto desempeño de manera saludable. “Creemos que cuando las personas están bien, aprenden mejor, innovan más, colaboran con mayor facilidad y generan mejores resultados”, afirmó.

En la dimensión del desarrollo profesional, la universidad impulsa programas de formación continua, mentorías, movilidad interna y becas. Además, están evolucionando su modelo de competencias para anticiparse a las capacidades que exige la transformación tecnológica y la inteligencia artificial, con iniciativas de upskilling y reskilling.

La tercera dimensión es la Identidad Siglo. La meta es que cada persona conecte su propósito personal con el institucional, lo que fortalecen a través de experiencias, rituales culturales, iniciativas de sustentabilidad, diversidad e inclusión, y programas como Mujeres Siglo 21.

Sobre el modelo de liderazgo, Garrido destacó la conducción basada en “cercanía, confianza y foco en resultados”. Liderar, señaló, es “crear las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, aprender y dar lo mejor de sí”, con líderes que escuchen activamente, fijen objetivos claros y reconozcan el desempeño.

Finalmente, subrayó la importancia de escuchar de manera sistemática a los colaboradores y transformar esa información en decisiones: “Creemos que una cultura sólida no es la que permanece igual en el tiempo, sino la que sabe evolucionar sin perder la esencia”.

Oldelval: escucha activa y vínculos de confianza

Entre las empresas mejor posicionadas de la edición 2026 de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina con presencia en Argentina, Oldelval se ubicó en el puesto 27 de la categoría de pequeñas y medianas empresas.

En diálogo con Infobae, Leonardo Torrecilla, analista de Talento y Desarrollo de Oldelval, explicó que la estrategia de la empresa parte de una premisa central: “poner a las personas como eje del negocio y desde ahí potenciar la experiencia del colaborador”. Según detalló, ese enfoque se trabaja de manera integral y transversal a lo largo de todo el ciclo de vida dentro de la organización.

Uno de los principales ejes de esa construcción, señaló, es la gestión y el desarrollo del talento. En ese marco, la compañía trabaja con herramientas como Talent Review, Planes de Desarrollo Individual, programas de formación continua y oportunidades de movilidad interna. A eso se suma el fortalecimiento de la Propuesta de Valor al Empleado, construida a partir de la escucha activa y de iniciativas vinculadas con bienestar integral, flexibilidad y desarrollo profesional.

“Entendemos estos aspectos como factores clave para fortalecer el compromiso, la fidelización del talento y el orgullo de pertenecer a la compañía”, sostuvo Torrecilla.

En cuanto al modelo de liderazgo, el ejecutivo explicó que la empresa impulsa una conducción “cercana, humana, flexible y centrada en las personas”, bajo la idea de que los líderes cumplen un rol decisivo tanto en el logro de objetivos de negocio como en la experiencia cotidiana de los equipos. Por eso, trabajan de manera sistemática en su desarrollo a través de capacitaciones, coaching, mentorías y fortalecimiento de habilidades blandas.

“Promovemos líderes capaces de construir relaciones basadas en la confianza, la escucha activa, el feedback y una comunicación abierta y transparente”, afirmó.

En la práctica, agregó, esa propuesta se complementa con espacios de reconocimiento, actividades de team building y acciones orientadas a fortalecer vínculos, con el objetivo de consolidar equipos más participativos, cohesionados y con mayor sentido de pertenencia.

La cultura interna, en ese sentido, se apoya sobre cuatro valores: confianza, adaptabilidad, innovación y cooperación.

Torrecilla destacó además que uno de los diferenciales de la compañía está en traducir esos valores en prácticas concretas. “Como reflejo de esta apuesta por el talento interno, más del 80% de nuestros líderes fueron promovidos desde la propia compañía”, señaló. Para la empresa, sostuvo, sostener un equilibrio entre los resultados del negocio y el desarrollo de las personas no implica administrar dos agendas distintas, sino trabajar sobre dos dimensiones que forman parte de una misma estrategia.

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026 hacer click acá