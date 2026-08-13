Las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2026

El informe de Great Place To Work distinguió a 200 empresas en América Latina que sobresalen por el alto nivel de confianza y bienestar laboral entre sus empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En América Latina, el mercado laboral está marcado por el avance de la inteligencia artificial (IA) y los cambios económicos y tecnológicos. En este contexto, el diferencial competitivo no pasa solo por los ingresos: la confianza en los equipos, la inclusión y el bienestar se consolidan cada vez más como claves del clima organizacional.

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2026 distinguió a las 200 organizaciones que mejor sostienen esa experiencia para los empleados en la región, a partir de encutas que reflejan la experiencia laboral de 4,5 millones de colaboradores

PUBLICIDAD

El informe, elaborado por la consultora Great Place To Work (GPTW) destacó a 100 grandes empresas y a 100 pequeñas y medianas (PyMEs), con presencia en América Latina y el Caribe.

Los resultados de encuestas a empleados en América Latina indican que Brasil lidera con el 14% y México le sigue con el 13%, según el informe Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ser elegibles para el ranking regional, las organizaciones deben cumplir con:

Una pantilla de personal entre 50 y 499 empleados en las categorías de pequeñas y medianas empresas

Una plantilla de 500 empleados o más en la categoría de grandes empresas

Reconocimiento en al menos una lista nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.

La metodología de medición de GPTW se basa en la encuesta Trust Index™, compuesta por 60 afirmaciones con una escala de cinco puntos y dos preguntas abiertas. A partir de ese instrumento se evalúan cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería.

PUBLICIDAD

Respecto al año pasado, en esta edición 96 empresas ingresaron por primera vez a la lista y 104 repitieron presencia. Entre estas últimas, el 44% mejoró su posición y dos conservaron el mismo puesto.

Las cifras de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026

El orgullo de pertenencia es un sello distintivo: el 96% de los empleados afirma sentirse orgulloso de su trabajo y de su empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las empresas destacadas en 2026, el puntaje promedio del confianza se mantuvo en 91% por cuarto año consecutivo, igualando el nivel más alto en la historia del ranking, según indica el informe.

PUBLICIDAD

Las fortalezas más valoradas se reflejan en el alto sentido de orgullo (96%), la bienvenida a nuevos colaboradores (95%), el impacto en la comunidad (95%) y la percepción de dirección honesta y ética (94%).

El análisis por tamaño de empresa muestra que las pequeñas y medianas empresas reportan un Trust Index promedio de 93%, con orgullo y camaradería en 94%. Entre las grandes empresas, el Trust Index alcanza 89%, con orgullo en 91% y camaradería en 90%

PUBLICIDAD

El informe de Great Place To Work (GPTW) indica que la celebración de logros y la transparencia en los procesos de promoción siguen siendo fortalezas de las PyMEs.

“La confianza sigue siendo el motor de la transformación en el entorno laboral latinoamericano”, afirmó Michael C. Bush, CEO global de Great Place To Work (GPTW).

PUBLICIDAD

Una gráfica señala los aspectos con puntuaciones más altas en las empresas ganadoras del Trust Index en América Latina durante 2026, destacando el orgullo y la ética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los desafíos, la equidad económica y la meritocracia continúan como asignaturas pendientes. El informe de Great Place To Work (GPTW) recomienda fortalecer la transparencia en los procesos de desarrollo y compensación variable, y capacitar a los líderes para reducir la percepción de favoritismo.

En cuanto a los sectores con mayor representación, servicios financieros y seguros encabeza el listado con 44 organizaciones, seguido por tecnología de la información (39), producción y manufactura (32) y segmentos como hospitalidad, transporte, retail y biotecnología.

PUBLICIDAD

El informe de Great Place To Work muestra que la región avanza en inclusión y bienestar, aunque las brechas en percepción de equidad y meritocracia persisten. Según el informe, Bush sostiene que el reconocimiento debe entenderse como una oportunidad para evolucionar hacia culturas organizacionales más inclusivas y sostenibles.

La confianza en la región: relación con los líderes y trabajo en equipo

El ranking de Great Place To Work 2026 distinguió a 100 grandes empresas y 100 PyMEs con presencia en América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Trust Index™, utilizado por Great Place To Work, mantuvo un promedio regional de 91% por cuarto año consecutivo, nivel que representa el récord histórico del ranking.

PUBLICIDAD

Este índice evalúa dimensiones como la credibilidad de los líderes, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la camaradería, y ha mostrado una tendencia de maduración y solidez en las culturas laborales reconocidas.

Los avances más marcados se reflejan en la imparcialidad y el respeto, áreas donde la percepción de trato equitativo e inclusión supera ampliamente a la de los lugares de trabajo típicos.

PUBLICIDAD

Servicios financieros y seguros encabezan el ranking sectorial con 44 organizaciones, seguidos por tecnología de la información (39) y manufactura (32)

La experiencia en los mejores lugares para trabajar de América Latina se caracteriza por un liderazgo percibido como honesto y ético (94%), coherencia entre las palabras y acciones de la dirección (90%) y capacidad de adaptación a los desafíos (92%). Estos porcentajes superan ampliamente los promedios regionales.

Otras fortalezas destacadas en el informe:

Equilibrio entre vida laboral y personal : el 88% valora el respeto hacia el tiempo propio.

Sentido de propósito: el 91% considera que su labor tiene un significado especial.

Inclusión y trato justo : percepciones del 95% al 97% en todos los grupos demográficos.

Autenticidad en el trabajo: 94% siente que puede mostrarse tal como es.

Las pequeñas y medianas empresas mantienen los índices más altos de confianza (Trust Index promedio de 93%), con orgullo y camaradería al 94%. En las grandes empresas, el Trust Index es 89%, con fortalezas en impacto y alcance regional.

El ranking completo de los mejores lugares para trabajar en América Latina

El 91% de los trabajadores de las compañías premiadas percibe un ambiente de confianza, el nivel más alto registrado en la historia del ranking para la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grandes empresas

Hilton DHL TP Arcos Dorados (McDonald’s) Itaú Unibanco Cisco Pedidosya Eurofarma Laboratorios S.A. Gentera Sap Abbvie Scotiabank Accenture Sicredi Grupo Financiero Bantrab Interbank Banco Internacional Experian Hyatt Hotels Corporation Magazine Luiza S/A Banco Guayaquil Astrazeneca Grupo Distelsa Allianz Ntt Data Schneider Electric Plazavea Y Vivanda Parque Del Recuerdo Casa De Campo Resort & Villas Marriott International The Aes Corporation Salesforce CBN Diunsa Ngr Sociedad Portuaria Regional De Cartagena (Sprc) Grupo Efe Fundimisa Fundição E Usinagem Banco Económico Gazin Zoom International Services, C.A. Coats Metlife Grupo Visagio Novo Nordisk Viacredi Escola Bahiana De Medicina E Saúde Pública Mag Seguros Santander Frontera Energy Zurich Seguros Vivo CCO Credibanco Tokio Marine Seguradora Tigre Materiais E Soluções Para Construção Deloitte Fundación Genesis Empresarial Fantasías Miguel APAP Hilti Diestra Hoteles Universidad Central Del Paraguay Sa Metso Red Ambiental Catalonia Hotels & Resorts Banco De Finanzas Siemens Healthineers Monex Fecomércio Rs Sesc, Senac, Ifep Alsuper ENSA EY Lipigas Interseguro Compañía De Seguros Grupo Universal Naturisa Conmed Universidad Tecnológica Del Perú (Utp) Totto Grupo Sid Comfenalco Cartagena Accor Cresol Triple A Volkswagen Truck & Bus Indústria E Comércio De Veículos Ltda Sc Johnson Dp World Assurant Cineplanet Adl Digital Lab Banco BV Banco Base TE Connectivity Automotriz Empalme Banco Popular Dominicano Avanade Do Brasil Ltda Homecenters Peruanos S.A. (Promart) Productos Ramo Konecta Farmacias Peruanas Mondelez International

Las PyMEs vuelven a liderar en satisfacción: superan a las grandes empresas en confianza, orgullo y camaradería, con valores que alcanzan el 93% y 94% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeñas y medianas empresas

Inteligo Group Autofácil World Wide Technology Flexform Maestranza Diesel Grupo Landa Universidad Siglo 21 Fedecredito BHS soluções digitais ltda Wines & Spirits KKAF Seguridad Privada Puntos Colombia Icontec Generadora Metropolitana Aeris Holding CR Profuturo AFP Corporación Quiport Tendencia, S.A. On Net Fibra Creditel ManpowerGroup Chile Aseguradora del Sur CONTPAQi Vesta Customs Crossnet Gases del Oriente Oldelval ABN Digital Alpha Envasur Murex Laboratorio Cofasa S.A. Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros Gestión Integral de Proyectos S.A.S. (GIP) Terbol Capemisa Unifranz Hospital de Especialidades de la Ciudad Decathlon Cevaldom, S.A. AW Aeropuertos Uruguay TI724 IAS Software Avanza Sólido Cervepar Hotel Saint George Integro Morel Vulliez Refresco - México Gramalote Colombia Pronto ITACAMBA Líder Grupo Constructor Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar) BBraun Grupo Paz Gran Américas Fontibón 1 Grupo FIASA Centro de Convenciones de Costa Rica Auditoría Superior del Estado de Chihuahua Agrotec Dolmen Netdata Compra Gamer BEON.tech Bio D Nubiral Next Shipping Slalom Consulting Roomie-IT Services Chévere Salud Finsus Previred Elyte Tecnología Simple The Buenaventura Golf & Beach Resort Crédito de la Casa Jockey Plaza ZS Brasal Veículos Cyberpuerta Sicoob Credicopa Fresenius Kabi Enable Empowering Strategies Bancard Century 21 Clarika Mercos Instituto Inova Mais Cartório Bruno Quintiliano Seguros Confianza Globo Serviços, Locação e Consórcios LTDA Belz Corretora de Seguros MADISA Autoeastern Kyocera Aurum Dismac SIEG Soluções Fiscais Estratégicas

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026 hacer click acá