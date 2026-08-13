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Las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2026

Un nuevo ranking de la consultora Great Place To Work mostró que la confianza, la inclusión y el bienestar sostienen la experiencia laboral mejor evaluada en la región. El listado completo de las compañías destacadas

Personas comparten buen momento en su trabajo, entre risas, sonrisas, charlas serias de proyectos importantes, utilizan dispositivos como computadoras y ipads, grupos, distintas etnias, latinos, empleo, empleadores y empleados, compañías, empresas, rubros profesionales, after office, roof top - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe de Great Place To Work distinguió a 200 empresas en América Latina que sobresalen por el alto nivel de confianza y bienestar laboral entre sus empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En América Latina, el mercado laboral está marcado por el avance de la inteligencia artificial (IA) y los cambios económicos y tecnológicos. En este contexto, el diferencial competitivo no pasa solo por los ingresos: la confianza en los equipos, la inclusión y el bienestar se consolidan cada vez más como claves del clima organizacional.

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2026 distinguió a las 200 organizaciones que mejor sostienen esa experiencia para los empleados en la región, a partir de encutas que reflejan la experiencia laboral de 4,5 millones de colaboradores

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El informe, elaborado por la consultora Great Place To Work (GPTW) destacó a 100 grandes empresas y a 100 pequeñas y medianas (PyMEs), con presencia en América Latina y el Caribe.

Mapa de América Latina con países en tonos rojos, lista de los seis países con mayor porcentaje de encuestas de empleados y sus valores.
Los resultados de encuestas a empleados en América Latina indican que Brasil lidera con el 14% y México le sigue con el 13%, según el informe Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ser elegibles para el ranking regional, las organizaciones deben cumplir con:

  • Una pantilla de personal entre 50 y 499 empleados en las categorías de pequeñas y medianas empresas
  • Una plantilla de 500 empleados o más en la categoría de grandes empresas
  • Reconocimiento en al menos una lista nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.

La metodología de medición de GPTW se basa en la encuesta Trust Index™, compuesta por 60 afirmaciones con una escala de cinco puntos y dos preguntas abiertas. A partir de ese instrumento se evalúan cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería.

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Respecto al año pasado, en esta edición 96 empresas ingresaron por primera vez a la lista y 104 repitieron presencia. Entre estas últimas, el 44% mejoró su posición y dos conservaron el mismo puesto.

Las cifras de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026

Una mujer rubia sonriendo en una oficina, un hombre barbudo con casco de seguridad en una fábrica y un hombre joven sonriendo frente a una computadora.
El orgullo de pertenencia es un sello distintivo: el 96% de los empleados afirma sentirse orgulloso de su trabajo y de su empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las empresas destacadas en 2026, el puntaje promedio del confianza se mantuvo en 91% por cuarto año consecutivo, igualando el nivel más alto en la historia del ranking, según indica el informe.

Las fortalezas más valoradas se reflejan en el alto sentido de orgullo (96%), la bienvenida a nuevos colaboradores (95%), el impacto en la comunidad (95%) y la percepción de dirección honesta y ética (94%).

El análisis por tamaño de empresa muestra que las pequeñas y medianas empresas reportan un Trust Index promedio de 93%, con orgullo y camaradería en 94%. Entre las grandes empresas, el Trust Index alcanza 89%, con orgullo en 91% y camaradería en 90%

El informe de Great Place To Work (GPTW) indica que la celebración de logros y la transparencia en los procesos de promoción siguen siendo fortalezas de las PyMEs.

“La confianza sigue siendo el motor de la transformación en el entorno laboral latinoamericano”, afirmó Michael C. Bush, CEO global de Great Place To Work (GPTW).

Gráfica con el título 'Aspectos en que empresas ganadoras obtienen puntajes más altos', cinco puntos con porcentajes y la fuente de los datos.
Una gráfica señala los aspectos con puntuaciones más altas en las empresas ganadoras del Trust Index en América Latina durante 2026, destacando el orgullo y la ética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los desafíos, la equidad económica y la meritocracia continúan como asignaturas pendientes. El informe de Great Place To Work (GPTW) recomienda fortalecer la transparencia en los procesos de desarrollo y compensación variable, y capacitar a los líderes para reducir la percepción de favoritismo.

En cuanto a los sectores con mayor representación, servicios financieros y seguros encabeza el listado con 44 organizaciones, seguido por tecnología de la información (39), producción y manufactura (32) y segmentos como hospitalidad, transporte, retail y biotecnología.

El informe de Great Place To Work muestra que la región avanza en inclusión y bienestar, aunque las brechas en percepción de equidad y meritocracia persisten. Según el informe, Bush sostiene que el reconocimiento debe entenderse como una oportunidad para evolucionar hacia culturas organizacionales más inclusivas y sostenibles.

La confianza en la región: relación con los líderes y trabajo en equipo

Ilustración de cinco personas en una oficina con fondo azul claro, sentadas y de pie, usando laptops y tabletas, rodeadas de burbujas de diálogo e íconos digitales.
El ranking de Great Place To Work 2026 distinguió a 100 grandes empresas y 100 PyMEs con presencia en América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Trust Index™, utilizado por Great Place To Work, mantuvo un promedio regional de 91% por cuarto año consecutivo, nivel que representa el récord histórico del ranking.

Este índice evalúa dimensiones como la credibilidad de los líderes, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la camaradería, y ha mostrado una tendencia de maduración y solidez en las culturas laborales reconocidas.

Los avances más marcados se reflejan en la imparcialidad y el respeto, áreas donde la percepción de trato equitativo e inclusión supera ampliamente a la de los lugares de trabajo típicos.

Un hombre de negocios de pie gesticula mientras habla con seis colegas sentados alrededor de una mesa de reuniones, algunos tomando notas, en una oficina moderna con grandes ventanas y vista a edificios.
Servicios financieros y seguros encabezan el ranking sectorial con 44 organizaciones, seguidos por tecnología de la información (39) y manufactura (32)

La experiencia en los mejores lugares para trabajar de América Latina se caracteriza por un liderazgo percibido como honesto y ético (94%), coherencia entre las palabras y acciones de la dirección (90%) y capacidad de adaptación a los desafíos (92%). Estos porcentajes superan ampliamente los promedios regionales.

Otras fortalezas destacadas en el informe:

  • Equilibrio entre vida laboral y personal: el 88% valora el respeto hacia el tiempo propio.
  • Sentido de propósito: el 91% considera que su labor tiene un significado especial.
  • Inclusión y trato justo: percepciones del 95% al 97% en todos los grupos demográficos.
  • Autenticidad en el trabajo: 94% siente que puede mostrarse tal como es.

Las pequeñas y medianas empresas mantienen los índices más altos de confianza (Trust Index promedio de 93%), con orgullo y camaradería al 94%. En las grandes empresas, el Trust Index es 89%, con fortalezas en impacto y alcance regional.

El ranking completo de los mejores lugares para trabajar en América Latina

EQUIPO trabajo great place to work
El 91% de los trabajadores de las compañías premiadas percibe un ambiente de confianza, el nivel más alto registrado en la historia del ranking para la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grandes empresas

  1. Hilton
  2. DHL
  3. TP
  4. Arcos Dorados (McDonald’s)
  5. Itaú Unibanco
  6. Cisco
  7. Pedidosya
  8. Eurofarma Laboratorios S.A.
  9. Gentera
  10. Sap
  11. Abbvie
  12. Scotiabank
  13. Accenture
  14. Sicredi
  15. Grupo Financiero Bantrab
  16. Interbank
  17. Banco Internacional
  18. Experian
  19. Hyatt Hotels Corporation
  20. Magazine Luiza S/A
  21. Banco Guayaquil
  22. Astrazeneca
  23. Grupo Distelsa
  24. Allianz
  25. Ntt Data
  26. Schneider Electric
  27. Plazavea Y Vivanda
  28. Parque Del Recuerdo
  29. Casa De Campo Resort & Villas
  30. Marriott International
  31. The Aes Corporation
  32. Salesforce
  33. CBN
  34. Diunsa
  35. Ngr
  36. Sociedad Portuaria Regional De Cartagena (Sprc)
  37. Grupo Efe
  38. Fundimisa Fundição E Usinagem
  39. Banco Económico
  40. Gazin
  41. Zoom International Services, C.A.
  42. Coats
  43. Metlife
  44. Grupo Visagio
  45. Novo Nordisk
  46. Viacredi
  47. Escola Bahiana De Medicina E Saúde Pública
  48. Mag Seguros
  49. Santander
  50. Frontera Energy
  51. Zurich Seguros
  52. Vivo
  53. CCO Credibanco
  54. Tokio Marine Seguradora
  55. Tigre Materiais E Soluções Para Construção
  56. Deloitte
  57. Fundación Genesis Empresarial
  58. Fantasías Miguel
  59. APAP
  60. Hilti
  61. Diestra Hoteles
  62. Universidad Central Del Paraguay Sa
  63. Metso
  64. Red Ambiental
  65. Catalonia Hotels & Resorts
  66. Banco De Finanzas
  67. Siemens Healthineers
  68. Monex
  69. Fecomércio Rs Sesc, Senac, Ifep
  70. Alsuper
  71. ENSA
  72. EY
  73. Lipigas
  74. Interseguro Compañía De Seguros
  75. Grupo Universal
  76. Naturisa
  77. Conmed
  78. Universidad Tecnológica Del Perú (Utp)
  79. Totto
  80. Grupo Sid
  81. Comfenalco Cartagena
  82. Accor
  83. Cresol
  84. Triple A
  85. Volkswagen Truck & Bus Indústria E Comércio De Veículos Ltda
  86. Sc Johnson
  87. Dp World
  88. Assurant
  89. Cineplanet
  90. Adl Digital Lab
  91. Banco BV
  92. Banco Base
  93. TE Connectivity Automotriz Empalme
  94. Banco Popular Dominicano
  95. Avanade Do Brasil Ltda
  96. Homecenters Peruanos S.A. (Promart)
  97. Productos Ramo
  98. Konecta
  99. Farmacias Peruanas
  100. Mondelez International
Cuatro colegas sonrientes, dos hombres y dos mujeres, colaboran frente a una laptop en una oficina luminosa con plantas y una pizarra de fondo.
Las PyMEs vuelven a liderar en satisfacción: superan a las grandes empresas en confianza, orgullo y camaradería, con valores que alcanzan el 93% y 94% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeñas y medianas empresas

  1. Inteligo Group
  2. Autofácil
  3. World Wide Technology
  4. Flexform
  5. Maestranza Diesel
  6. Grupo Landa
  7. Universidad Siglo 21
  8. Fedecredito
  9. BHS soluções digitais ltda
  10. Wines & Spirits
  11. KKAF Seguridad Privada
  12. Puntos Colombia
  13. Icontec
  14. Generadora Metropolitana
  15. Aeris Holding CR
  16. Profuturo AFP
  17. Corporación Quiport
  18. Tendencia, S.A.
  19. On Net Fibra
  20. Creditel
  21. ManpowerGroup Chile
  22. Aseguradora del Sur
  23. CONTPAQi
  24. Vesta Customs
  25. Crossnet
  26. Gases del Oriente
  27. Oldelval
  28. ABN Digital
  29. Alpha
  30. Envasur
  31. Murex
  32. Laboratorio Cofasa S.A.
  33. Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
  34. Gestión Integral de Proyectos S.A.S. (GIP)
  35. Terbol
  36. Capemisa
  37. Unifranz
  38. Hospital de Especialidades de la Ciudad
  39. Decathlon
  40. Cevaldom, S.A.
  41. AW
  42. Aeropuertos Uruguay
  43. TI724
  44. IAS Software
  45. Avanza Sólido
  46. Cervepar
  47. Hotel Saint George
  48. Integro
  49. Morel Vulliez
  50. Refresco - México
  51. Gramalote Colombia
  52. Pronto
  53. ITACAMBA
  54. Líder Grupo Constructor
  55. Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar)
  56. BBraun
  57. Grupo Paz
  58. Gran Américas Fontibón 1
  59. Grupo FIASA
  60. Centro de Convenciones de Costa Rica
  61. Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
  62. Agrotec
  63. Dolmen
  64. Netdata
  65. Compra Gamer
  66. BEON.tech
  67. Bio D
  68. Nubiral
  69. Next Shipping
  70. Slalom Consulting
  71. Roomie-IT Services
  72. Chévere Salud
  73. Finsus
  74. Previred
  75. Elyte Tecnología
  76. Simple
  77. The Buenaventura Golf & Beach Resort
  78. Crédito de la Casa
  79. Jockey Plaza
  80. ZS
  81. Brasal Veículos
  82. Cyberpuerta
  83. Sicoob Credicopa
  84. Fresenius Kabi
  85. Enable Empowering Strategies
  86. Bancard
  87. Century 21
  88. Clarika
  89. Mercos
  90. Instituto Inova Mais
  91. Cartório Bruno Quintiliano
  92. Seguros Confianza
  93. Globo Serviços, Locação e Consórcios LTDA
  94. Belz Corretora de Seguros
  95. MADISA
  96. Autoeastern
  97. Kyocera
  98. Aurum
  99. Dismac
  100. SIEG Soluções Fiscais Estratégicas

Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026 hacer click acá

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