Las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2026

En América Latina, el mercado laboral está marcado por el avance de la inteligencia artificial (IA) y los cambios económicos y tecnológicos. En este contexto, el diferencial competitivo no pasa solo por los ingresos: la confianza en los equipos, la inclusión y el bienestar se consolidan cada vez más como claves del clima organizacional.
El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ en América Latina 2026 distinguió a las 200 organizaciones que mejor sostienen esa experiencia para los empleados en la región, a partir de encutas que reflejan la experiencia laboral de 4,5 millones de colaboradores
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El informe, elaborado por la consultora Great Place To Work (GPTW) destacó a 100 grandes empresas y a 100 pequeñas y medianas (PyMEs), con presencia en América Latina y el Caribe.
Para ser elegibles para el ranking regional, las organizaciones deben cumplir con:
- Una pantilla de personal entre 50 y 499 empleados en las categorías de pequeñas y medianas empresas
- Una plantilla de 500 empleados o más en la categoría de grandes empresas
- Reconocimiento en al menos una lista nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.
La metodología de medición de GPTW se basa en la encuesta Trust Index™, compuesta por 60 afirmaciones con una escala de cinco puntos y dos preguntas abiertas. A partir de ese instrumento se evalúan cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería.
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Respecto al año pasado, en esta edición 96 empresas ingresaron por primera vez a la lista y 104 repitieron presencia. Entre estas últimas, el 44% mejoró su posición y dos conservaron el mismo puesto.
Las cifras de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026
Entre las empresas destacadas en 2026, el puntaje promedio del confianza se mantuvo en 91% por cuarto año consecutivo, igualando el nivel más alto en la historia del ranking, según indica el informe.
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Las fortalezas más valoradas se reflejan en el alto sentido de orgullo (96%), la bienvenida a nuevos colaboradores (95%), el impacto en la comunidad (95%) y la percepción de dirección honesta y ética (94%).
El análisis por tamaño de empresa muestra que las pequeñas y medianas empresas reportan un Trust Index promedio de 93%, con orgullo y camaradería en 94%. Entre las grandes empresas, el Trust Index alcanza 89%, con orgullo en 91% y camaradería en 90%
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El informe de Great Place To Work (GPTW) indica que la celebración de logros y la transparencia en los procesos de promoción siguen siendo fortalezas de las PyMEs.
“La confianza sigue siendo el motor de la transformación en el entorno laboral latinoamericano”, afirmó Michael C. Bush, CEO global de Great Place To Work (GPTW).
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Entre los desafíos, la equidad económica y la meritocracia continúan como asignaturas pendientes. El informe de Great Place To Work (GPTW) recomienda fortalecer la transparencia en los procesos de desarrollo y compensación variable, y capacitar a los líderes para reducir la percepción de favoritismo.
En cuanto a los sectores con mayor representación, servicios financieros y seguros encabeza el listado con 44 organizaciones, seguido por tecnología de la información (39), producción y manufactura (32) y segmentos como hospitalidad, transporte, retail y biotecnología.
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El informe de Great Place To Work muestra que la región avanza en inclusión y bienestar, aunque las brechas en percepción de equidad y meritocracia persisten. Según el informe, Bush sostiene que el reconocimiento debe entenderse como una oportunidad para evolucionar hacia culturas organizacionales más inclusivas y sostenibles.
La confianza en la región: relación con los líderes y trabajo en equipo
El Trust Index™, utilizado por Great Place To Work, mantuvo un promedio regional de 91% por cuarto año consecutivo, nivel que representa el récord histórico del ranking.
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Este índice evalúa dimensiones como la credibilidad de los líderes, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y la camaradería, y ha mostrado una tendencia de maduración y solidez en las culturas laborales reconocidas.
Los avances más marcados se reflejan en la imparcialidad y el respeto, áreas donde la percepción de trato equitativo e inclusión supera ampliamente a la de los lugares de trabajo típicos.
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La experiencia en los mejores lugares para trabajar de América Latina se caracteriza por un liderazgo percibido como honesto y ético (94%), coherencia entre las palabras y acciones de la dirección (90%) y capacidad de adaptación a los desafíos (92%). Estos porcentajes superan ampliamente los promedios regionales.
Otras fortalezas destacadas en el informe:
- Equilibrio entre vida laboral y personal: el 88% valora el respeto hacia el tiempo propio.
- Sentido de propósito: el 91% considera que su labor tiene un significado especial.
- Inclusión y trato justo: percepciones del 95% al 97% en todos los grupos demográficos.
- Autenticidad en el trabajo: 94% siente que puede mostrarse tal como es.
Las pequeñas y medianas empresas mantienen los índices más altos de confianza (Trust Index promedio de 93%), con orgullo y camaradería al 94%. En las grandes empresas, el Trust Index es 89%, con fortalezas en impacto y alcance regional.
El ranking completo de los mejores lugares para trabajar en América Latina
Grandes empresas
- Hilton
- DHL
- TP
- Arcos Dorados (McDonald’s)
- Itaú Unibanco
- Cisco
- Pedidosya
- Eurofarma Laboratorios S.A.
- Gentera
- Sap
- Abbvie
- Scotiabank
- Accenture
- Sicredi
- Grupo Financiero Bantrab
- Interbank
- Banco Internacional
- Experian
- Hyatt Hotels Corporation
- Magazine Luiza S/A
- Banco Guayaquil
- Astrazeneca
- Grupo Distelsa
- Allianz
- Ntt Data
- Schneider Electric
- Plazavea Y Vivanda
- Parque Del Recuerdo
- Casa De Campo Resort & Villas
- Marriott International
- The Aes Corporation
- Salesforce
- CBN
- Diunsa
- Ngr
- Sociedad Portuaria Regional De Cartagena (Sprc)
- Grupo Efe
- Fundimisa Fundição E Usinagem
- Banco Económico
- Gazin
- Zoom International Services, C.A.
- Coats
- Metlife
- Grupo Visagio
- Novo Nordisk
- Viacredi
- Escola Bahiana De Medicina E Saúde Pública
- Mag Seguros
- Santander
- Frontera Energy
- Zurich Seguros
- Vivo
- CCO Credibanco
- Tokio Marine Seguradora
- Tigre Materiais E Soluções Para Construção
- Deloitte
- Fundación Genesis Empresarial
- Fantasías Miguel
- APAP
- Hilti
- Diestra Hoteles
- Universidad Central Del Paraguay Sa
- Metso
- Red Ambiental
- Catalonia Hotels & Resorts
- Banco De Finanzas
- Siemens Healthineers
- Monex
- Fecomércio Rs Sesc, Senac, Ifep
- Alsuper
- ENSA
- EY
- Lipigas
- Interseguro Compañía De Seguros
- Grupo Universal
- Naturisa
- Conmed
- Universidad Tecnológica Del Perú (Utp)
- Totto
- Grupo Sid
- Comfenalco Cartagena
- Accor
- Cresol
- Triple A
- Volkswagen Truck & Bus Indústria E Comércio De Veículos Ltda
- Sc Johnson
- Dp World
- Assurant
- Cineplanet
- Adl Digital Lab
- Banco BV
- Banco Base
- TE Connectivity Automotriz Empalme
- Banco Popular Dominicano
- Avanade Do Brasil Ltda
- Homecenters Peruanos S.A. (Promart)
- Productos Ramo
- Konecta
- Farmacias Peruanas
- Mondelez International
Pequeñas y medianas empresas
- Inteligo Group
- Autofácil
- World Wide Technology
- Flexform
- Maestranza Diesel
- Grupo Landa
- Universidad Siglo 21
- Fedecredito
- BHS soluções digitais ltda
- Wines & Spirits
- KKAF Seguridad Privada
- Puntos Colombia
- Icontec
- Generadora Metropolitana
- Aeris Holding CR
- Profuturo AFP
- Corporación Quiport
- Tendencia, S.A.
- On Net Fibra
- Creditel
- ManpowerGroup Chile
- Aseguradora del Sur
- CONTPAQi
- Vesta Customs
- Crossnet
- Gases del Oriente
- Oldelval
- ABN Digital
- Alpha
- Envasur
- Murex
- Laboratorio Cofasa S.A.
- Protecta S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
- Gestión Integral de Proyectos S.A.S. (GIP)
- Terbol
- Capemisa
- Unifranz
- Hospital de Especialidades de la Ciudad
- Decathlon
- Cevaldom, S.A.
- AW
- Aeropuertos Uruguay
- TI724
- IAS Software
- Avanza Sólido
- Cervepar
- Hotel Saint George
- Integro
- Morel Vulliez
- Refresco - México
- Gramalote Colombia
- Pronto
- ITACAMBA
- Líder Grupo Constructor
- Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. (Contecar)
- BBraun
- Grupo Paz
- Gran Américas Fontibón 1
- Grupo FIASA
- Centro de Convenciones de Costa Rica
- Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
- Agrotec
- Dolmen
- Netdata
- Compra Gamer
- BEON.tech
- Bio D
- Nubiral
- Next Shipping
- Slalom Consulting
- Roomie-IT Services
- Chévere Salud
- Finsus
- Previred
- Elyte Tecnología
- Simple
- The Buenaventura Golf & Beach Resort
- Crédito de la Casa
- Jockey Plaza
- ZS
- Brasal Veículos
- Cyberpuerta
- Sicoob Credicopa
- Fresenius Kabi
- Enable Empowering Strategies
- Bancard
- Century 21
- Clarika
- Mercos
- Instituto Inova Mais
- Cartório Bruno Quintiliano
- Seguros Confianza
- Globo Serviços, Locação e Consórcios LTDA
- Belz Corretora de Seguros
- MADISA
- Autoeastern
- Kyocera
- Aurum
- Dismac
- SIEG Soluções Fiscais Estratégicas
Para consultar el ranking completo de los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2026 hacer click acá
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